Những ngày qua, người dân cả nước cùng hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng do bão và lũ lụt. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", nhiều sao Việt đã đóng góp vật chất, trực tiếp đến địa bàn để thăm hỏi và cứu trợ bà con.

Không chỉ gửi tổng cộng 500 triệu đồng đến cơ quan chức năng để hỗ trợ bà con, Hòa Minzy còn có nghĩa cử đẹp khi bày tỏ mong muốn được nhận nuôi, bảo trợ cho em bé 6 tuổi tên Hoàng Thị Ngọc Lan - người duy nhất còn sống sót trong 1 gia đình từng sinh sống tại làng Nủ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Hoà Minzy bày tỏ mong muốn được nhận nuôi bé gái 6 tuổi là người duy nhất sống sót trong một gia đình 6 người sống tại làng Nủ

Tối 16/9, Hoà Minzy đã đăng tâm thư dài để thông báo chính thức liên quan đến việc nhận con nuôi này. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết mong muốn em bé có một mái ấm sau biến cố gia đình, cô sẽ hỗ trợ chăm sóc, nuôi dạy Ngọc Lan như bé Bo. Một trong những lý do khác khiến Hoà Minzy muốn nhận bé gái làng Nủ làm con nuôi là để bé tránh khỏi nguy hiểm như bạo lực, bắt lao động khổ nhọc hoặc xa hơn là nạn buôn bán nội tạng. Hoà Minzy khẳng định sẽ không nhận tiền bạc từ các mạnh thường quân đã, đang gửi cho bé.

Tuy nhiên, hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang chờ quyết định từ gia đình do bé vẫn còn bà ngoại chăm sóc. Hoà Minzy cho biết nếu gia đình gặp khó khăn, cô sẵn sàng hỗ trợ bé đến năm 18 tuổi.

Hoà Minzy xót xa trước hoàn cảnh thương tâm của bé gái 6 tuổi lâm cảnh mồ côi

Toàn bộ chia sẻ của Hoà Minzy như sau:

Nhận nuôi bé gái mất đi bố mẹ, bà nội và 2 anh sau trận lũ tại Làng Nủ - Lào Cai. Qua nay em thấy mọi người đang chia sẻ thông tin Hoà Minzy mong muốn được nhận nuôi bé. Thì đầu tiên, em xin xác nhận mọi thông tin là thật ạ. Em cũng chia sẻ cụ thể để mọi người hiểu rõ câu chuyện nha. Tâm ý của em là mong con sẽ có 1 môi trường sống tốt, thân thiện và nhiều tình yêu thương để bù đắp phần nào cho con. Em lo lắng tình trạng nhận nuôi các bé mồ côi hiện nay dễ xảy ra các vấn đề nguy hiểm như mang cháu về rồi bạo lực, bắt cháu lao động khổ nhọc hoặc xa hơn là nạn buôn bán nội tạng. Cho nên ngay khi nhìn thấy hình ảnh bé thì em vô cùng thương xót. Em đã liên lạc đến chính quyền và nhận được câu trả lời là hiện bé vẫn còn người thân là bà ngoại, bà và các dì đang chăm bé nên cũng yên tâm phần nào ạ. Em có liên hệ tới gia đình bé để nhắm được ý kiến của gia đình, thì sáng nay được truyền đạt lại từ bà ngoại bé, bà gửi lời cảm ơn lòng tốt của em và hi vọng em đợi gia đình cũng như sức khoẻ của cháu được ổn định hơn, mẹ bé cũng chưa được kiếm thấy nên còn rất rối bời. Sau đó gia đình mới đưa đến quyết định được. Em vẫn chờ, nếu gia đình muốn để bé bên cạnh thì chắc chắn nhà nước sẽ hỗ trợ học hành của bé tới lớn và các mạnh thường quân cũng sẽ đồng hành cùng con hỗ trợ về mặt kinh tế để bà cháu tạm thời có cuộc sống sinh hoạt ổn định. Nếu con vẫn gặp nhiều khó khăn thì Hoà Minzy sẵn sàng hỗ trợ chu cấp cho con từ nay tới 18 tuổi. Dù sao được ở cạnh người thân vẫn là tốt nhất cho bé nếu gia đình, bà ngoại đủ sức khoẻ. Còn nếu gia đình quyết định để Hoà được nuôi con, em Bo từ nay sẽ có chị và mẹ Hoà thì luôn dang rộng vòng tay đón con về với nhà mình nhé. Về với mẹ Hoà thì tất cả tiền bạc của mạnh thường quên đã, đang cho con thì gia đình giữ lại, mẹ Hoà không liên quan tới. Cũng sẽ không bao giờ để con phải lao động vất vả, không bao giờ mang con lên mạng kêu gọi bất cứ 1 sự hỗ trợ nào. Hoà không hứa cho con học trường Quốc Tế hay cơm canh sơn hào hải vị, nhưng chắc chắn cho con được cuộc sống đủ đầy nhiều tình yêu thương. Khi nào con nhớ bà thì về thăm bà, hoặc bà lên thăm con, con lớn trưởng thành muốn về sống chăm sóc bà cũng được, không có sự gượng ép hay bắt buộc nào ở đây, hoàn toàn là từ trái tim. Hiện tại Hoà chưa thể tới trực tiếp thăm con do vấn đề cá nhân, nhưng sẽ sớm nhất tới để gặp bà và ôm con 1 cái thật lâu nhé.

Hoà Minzy hứa hẹn sẽ mang đến cho bé gái cuộc sống đầy tình yêu thương, chăm sóc như bé Bo

Bé gái được Hoà Minzy xin nhận nuôi tên Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2008. Ngọc Lan là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Bà nội và bố mẹ cùng các anh chị em của bé Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ quét khủng khiếp tại làng Nủ. Dù thoát chết nhưng trên mặt và cơ thể cô bé 6 tuổi vẫn có chi chít những vế trầy xước. Hiện bé đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

Bé gái đang được bà ngoại chăm sóc tại bệnh viện sau biến cố lớn

Ngày 15/9, theo thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết đến 11 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát số người thiệt mạng và mất tích sau vụ lũ quét, sạt lở đất. Cụ thể, tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu.

Trong đó, số người mất tích hiện là 14. Theo lý giải của lực lượng chức năng, việc giảm trường hợp chết và mất tích so với các số liệu trước đó là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương, một số trường hợp gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét, sạt lở đất là 33 hộ, 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ). Số người an toàn đến thời điểm hiện tại 87 người; số người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là 15 người.