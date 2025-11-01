Hòa Minzy nợ Văn Toàn bao nhiêu tiền?

Hơn 10 năm qua, mối quan hệ giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Từ những ngày đầu chỉ là bạn thân, đến nay họ vẫn gắn bó khăng khít cùng chia sẻ cả niềm vui lẫn áp lực trong công việc và cuộc sống. Mới đây, câu chuyện “Hòa Minzy nợ Văn Toàn vài tỷ đồng” lại khiến mạng xã hội xôn xao, nhưng đằng sau đó là một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Hòa Minzy và Văn Toàn có tình bạn đặc biệt

Hòa Minzy và Văn Toàn quen nhau từ khoảng năm 2014, khi Hòa mới bắt đầu sự nghiệp ca hát còn Văn Toàn đang thi đấu cho U19 Việt Nam. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết nhờ tính cách vui vẻ, hài hước và sự đồng điệu trong cách sống.

Trong hơn một thập kỷ qua, Hòa Minzy và Văn Toàn luôn ở bên nhau trong nhiều giai đoạn quan trọng. Hòa Minzy từng chia sẻ: “Cậu ấy là người đầu tiên trong giới cầu thủ tôi quen biết".

Còn Văn Toàn cho biết: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này.

Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Tình bạn giữa hai người thậm chí khiến nhiều người “đẩy thuyền” vì sự thân thiết quá mức. Tuy nhiên, cả Hòa Minzy lẫn Văn Toàn đều khẳng định rõ: họ chỉ là bạn thân, không phải người yêu. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện từ sân cỏ, hậu trường cho đến những buổi tiệc. Hòa Minzy từng đến tham dự tiệc mừng chiến thắng của CLB Nam Định và chụp ảnh cùng bố mẹ Văn Toàn, trong khi nam cầu thủ cũng nhiều lần góp mặt trong các dự án âm nhạc của Hòa Minzy.

Cả hai hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc

Khoản nợ vài tỷ đồng

Trong một lần livestream bán hàng, Văn Toàn bất ngờ tiết lộ rằng anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện một dự án MV ca nhạc. Câu nói nửa thật nửa đùa khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Ngay sau đó, Hòa Minzy xác nhận thông tin này là có thật, nhưng cho biết cô đã trả dần nhiều năm qua và “vẫn còn nợ” một phần. Theo chia sẻ được lan truyền, số tiền còn nợ khoảng 750 triệu đồng, bao gồm cả các chi phí quảng bá và hợp tác hình ảnh mà Văn Toàn từng hỗ trợ. Sau đó trong một bình luận dưới bài viết của nữ ca sĩ sinh năm 1995, Văn Toàn hé lộ tổng số tiền còn lại có thể rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời gian qua cả hai thường xuyên trêu đùa "đòi nợ" nhau trên mạng, thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn. Mới nhất, khi cô nàng thông báo sẽ lấy chồng, Văn Toàn thẳng thắn vào tận trang cá nhân để nhắc "trả tiền rồi hãy cưới".

Câu chuyện nợ nần giữa hai người, thay vì khiến khán giả khó chịu, lại được xem như minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối trong tình bạn của họ. Bởi trong suốt nhiều năm, dù có tin đồn tình cảm hay những lời bàn tán, cả hai vẫn luôn đồng hành, bảo vệ nhau và không để bất kỳ ồn ào nào ảnh hưởng đến mối quan hệ.