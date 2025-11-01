Vừa qua, một lễ trao giải thường niên được tổ chức tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ nhiều ngôi sao Vbiz đình đám như Mỹ Tâm, Karik, Chi Pu, Hòa Minzy, Đức Phúc, LUNAS,... Đáng chú ý, sự xuất hiện của “chị đại” Mỹ Tâm đã lập tức nhận rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng như nhiều nghệ sĩ có mặt. Không hổ danh “thần tượng của thần tượng”, chỉ cần Mỹ Tâm xuất hiện là chiếm trọn spotlight bởi visual trẻ trung tỏa ra hào quang.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã nhận đến hàng chục nghìn lượt tương tác khi đăng tải khoảnh khắc đứng chung cùng một khung hình với đàn chị Mỹ Tâm và Đức Phúc. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng nhận ra, bài chia sẻ của Hòa Minzy đã phải sửa gấp một chi tiết vì sự nhầm lẫn.

Khoảnh khắc đứng chung cùng khung hình của Mỹ Tâm - Hòa Minzy - Đức Phúc

Theo đó trên bài viết của mình, Hòa Minzy chia sẻ: “Em rất hạnh phúc khi lại được đứng chung khung hình với chị. Mang ngay 23/12 tới đây đi, tụi em sẵn sàng rồi. Cổ họng em sẵn sàng rồi”.

Thế nhưng trên thực tế, concert See The Light của Mỹ Tâm tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội được tổ chức vào ngày 13/12 tới đây. Ngay khi nhận ra sự sai sót này, chỉ 3 phút sau đó, Hòa Minzy đã lập tức chỉnh sửa lại bài viết và sửa đúng về ngày 13/12 - ngày diễn ra concert của đàn chị.

Bài viết ban đầu được Hòa Minzy đăng tải

Chỉ 3 phút sau đó, nữ ca sĩ đã chỉnh sửa sai sót ngày diễn ra concert của đàn chị Mỹ Tâm

Concert See The Light của Mỹ Tâm đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng Vpop” trên SVĐ Mỹ Đình sau 3 năm kể từ concert Tri Âm vào năm 2022. Không chỉ người hâm mộ mà rất nhiều nghệ sĩ cũng đang rất nóng lòng chờ đợi để được cùng “cháy” với giọng ca Họa Mi Tóc Nâu trong sự kiện đặc biệt này.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Mỹ Tâm cũng kêu gọi Hòa Minzy sẽ có mặt tại concert See The Light ở khu vực Fanzone vì nhiều người cho rằng 1 chiếc họng của nữ ca sĩ cũng đủ để khuấy đảo cả SVĐ.

Hay trang fanpage FC Mỹ Tâm sở hữu 1 triệu người theo dõi còn yêu cầu Hòa Minzy mở lớp luyện giọng cấp tốc để có thể “la cho đã” khi hòa mình vào không khí của đêm concert See The Light. Với bài đăng trên trang cá nhân, đây cũng có thể xem là lời xác nhận có mặt của Hòa MInzy tại concert của đàn chị Mỹ Tâm vào ngày 13/12 tới đây.

Fanpage FC Mỹ Tâm sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi kêu gọi Hòa Minzy mở lớp luyện giọng cấp tốc

Các fan Mỹ Tâm muốn “ship gấp” Hòa Minzy đến khu vực fanzone để khuấy đảo concert