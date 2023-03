Hòa Minzy hé lộ sự thật về bức hình hội ngộ các thành viên gia đình Hoa dâm bụt

Vào tối ngày 20/3, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chia sẻ bức hình xuất hiện thân thiết bên cạnh các thành viên trong gia đình Hoa dâm bụt là Erik và Đức Phúc. Họ đã có buổi hội ngộ và gặp gỡ trò chuyện trên du thuyền cùng nhau. Mẹ bỉm 1 con Hòa Minzy được khán giả khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp và tươi tắn. Bên cạnh đó, Đức Phúc và Erik cũng xuất hiện với vẻ ngoài điển trai.

Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1995 bất ngờ hé lộ một sự thật về bức hình 3 thành viên này. Hòa Minzy cho biết có duy nhất hình ảnh do cô đăng tải là chưa qua chỉnh sửa, Erik và Đức Phúc đều đã can thiệp qua ứng dụng để có khuôn mặt cân đối và hoàn hảo hơn. Hòa Minzy hài hước khuyên khán giả đừng qua trang cá nhân của 2 đàn em xem hình vì sợ khuôn mặt bị khác so với thực tế.

Năm 2017, trong một gameshow, Hòa Minzy - Đức Phúc - Erik đã thành lập hội nhóm mang tên Hoa dâm bụt. Bộ ba này đã gắn bó thân thiết hơn 5 năm bên nhau. Họ cũng từng vướng nghi vấn cạch mặt nghỉ chơi, tuy nhiên các thành viên vẫn đồng hành và thân thiết tới thời điểm hiện tại. Dù mỗi người đều có cuộc sống và công việc riêng nhưng họ vẫn thường xuyên gặp gỡ và tụ họp trong những dịp đặc biệt. Không chỉ đồng hành với nhau trong cuộc sống, các thành viên còn giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc.

Nói về tình bạn với các thành viên Hoa dâm bụt, Erik từng chia sẻ: "Thực ra tôi không phải một người quá mặn mà. Tôi khá ít nói, trầm tính vì thế được tham gia vào gia đình Hoa dâm bụt đến bây giờ vẫn khiến tôi đặt dấu hỏi. Hai người kia lúc nào cũng lầy lội nên khi chơi với họ, tôi cũng phần nào lây tính cách nhưng tất nhiên không thể lầy bằng. Tôi được tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ, nhưng bản thân tôi tự thấy gia đình Hoa dâm bụt là một tình bạn showbiz có niềm tin nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tôi mong tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi".

Đến thời điểm hiện tại, Hòa Minzy - Erik - Đức Phúc đã có hơn 5 năm gắn bó bên nhau. Gắn bó với nhau trong thời gian dài, các thành viên thân thiết như người trong gia đình

Bộ ba này đều là những nghệ sĩ được người hâm mộ yêu mến

Ảnh: NVCC