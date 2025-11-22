Hòa Minzy đâm đầu vào thị phi

Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe không chỉ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả trong nước mà còn được nhiều anh chị em nghệ sĩ đồng hành, tiếp sức tinh thần. Hòa Minzy là một trong những ngôi sao đã sang tận Thái Lan để cổ vũ cho người chị thân thiết. Nữ ca sĩ đã có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức chung kết, gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng cùng tính cách hài hước, luôn tạo bầu không khí vui vẻ xung quanh.

Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1995 còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi trang phục mà cô diện - mẫu áo dài Duật Vân đến từ thương hiệu DINGDANG. Phần lớn nguyên do là bởi đây là thiết kế đã vướng tranh cãi trên MXH suốt thời gian vừa qua, từ mức giá 6 triệu đồng cho đến chất liệu, kiểu dáng. Tuy nhiên, Hòa Minzy lại ghi điểm tuyệt đối và nhận về nhiều lời khen khi diện mẫu áo dài này.

Hòa Minzy xuất hiện cổ vũ Hương Giang thi Chung kết Miss Universe 2025. (Nguồn: TikTok statiqueen)

Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng khó lòng rời mắt với visual rạng rỡ, dịu dàng trong tà áo dài kín đáo, bay bổng. Vóc dáng nhỏ nhắn của nữ ca sĩ có phần hơi bé so với phom dáng áo suông rộng của nhà DINGDANG, nhất là ở phần thân trên. Tuy nhiên tổng thể vẫn đẹp, trông thanh thoát và nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, chất liệu tơ mềm, có độ bay nhất định khiến Hòa Minzy nhìn không bị thô dù có mặc áo rộng.

Kiểu tóc búi cọ gọn gàng kết hợp với layout makeup trong trẻo chính là 2 mảnh ghép hoàn hảo được nữ ca sĩ lựa chọn, tăng vẻ yêu kiều, xinh xắn cho tạo hình. Qua ống kính cam thường, cô giữ trọn vẻ tươi tắn, tạo thiện cảm cho người nhìn.

Hòa Minzy rạng rỡ, xinh xắn trong mẫu áo dài đang là tâm điểm trên MXH những ngày qua.

Cộng đồng mạng đều cho rằng Hòa Minzy mặc mẫu áo dài này quá đẹp.

Trước đó, mẫu "Áo dài Duật Vân" thuộc BST áo dài Ngao Vân của thương hiệu DINGDANG trở thành tâm điểm drama trên MXH sau khi 1 TikToker mở bàn luận: "Liệu có xứng đáng với mức giá ấy không mọi người?". Đoạn video nhanh chóng hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận rôm rả, đa phần xung quanh quan điểm xấu - đẹp, chất lượng vải cùng mức giá 6 triệu.

Mẫu áo dài Duật Vân được lấy cảm hứng từ áo dài ngũ thân truyền thống, nhưng được DINGDANG tái hiện theo hướng hiện đại. Thiết kế được chia thành nhiều lớp tinh tế: váy hai dây lót, lớp áo tơ nền hồng nhạt bên trong, lớp ngoài xanh dương cùng quần lụa hai lớp, tạo hiệu ứng chuyển màu. Theo như brand cung cấp, chất liệu chính của thiết kế là tơ mềm – loại vải được dệt bằng sợi filament có đặc tính sợi dài, liên tục, mang đến cảm giác mềm mại và mượt mà đặc trưng, thường được sử dụng trong các dòng sản phẩm cao cấp nhờ độ tinh xảo và độ rủ tự nhiên. Giá bán lẻ của từng lớp áo dao động từ 1.890.000 đến 1.950.000 đồng, tổng bộ gần 6 triệu đồng.