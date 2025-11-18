Hòa Minzy phản hồi về chuyện lên xe hoa

Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của Hoà Minzy lại khá lận đận. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng hẹn hò và có con chung với thiếu gia miền Tây nhưng đã đường ai nấy đi sau 5 năm hẹn hò.

Hậu chia tay, Hoà Minzy tập trung hoạt động nghệ thuật và chưa công khai mối quan hệ mới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ mới đây đăng tải khoảnh khắc đi tham gia một lễ cưới. Phía dưới bài đăng, một netizen đã để lại bình luận nhắc tới chuyện cô lên xe hoa: "Hòa xinh quá, ngày càng xinh nhé. Mong Hòa sớm gặp được 1 nửa xứng đáng biết yêu thương, chăm sóc cho 2 mẹ con. Hóng ngày Hòa lên xe hoa lắm nhé".

Trước lời chúc từ cư dân mạng, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đáp: "Dạ em cảm ơn chị ạ". Về chuyện có tình yêu mới, Hòa Minzy từng chia sẻ: "Giờ thì sớm quá. Em đang bận không có thời gian, bên con còn không đủ. Chắc vài năm nữa đi ạ". Bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, giọng ca gốc Bắc Ninh hiện lấn sân bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Hòa Minzy lên tiếng gửi lời cảm ơn khi được 1 netizen chúc sớm tìm thấy một nửa xứng đáng, lên xe hoa

Trước đó, sau khi tham dự đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hòa Minzy đã chia sẻ trên trang cá nhân về dự định tổ chức đám cưới của mình. Cô viết: "Đi đám cưới bạn bè nhiều quá cũng nôn sao ý ta, về thử làm cái list khách mời của mình nếu mình cưới xem đông không. Hoà thì là người sống hướng nội, ngại giao tiếp. Bạn của Hoà thì đâu có nhiều mọi người biết mà đúng không?

Chỉ có ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, anh em quay phim, người mẫu, hoa á hậu, cầu thủ, vận động viên, team make up làm tóc, stylist, bạn bè người thân. Đâu có ai đâu… Biết tổ chức chỗ nào cho đủ ta haha. Hay làm sân vận động mời thêm 1.000 người hâm mộ vào dự cùng cho vui".

Hòa Minzy từng chia sẻ dự định mời 1.000 người hâm mộ tham gia đám cưới

Hòa Minzy từng có mối tình 5 năm với thiếu gia Minh Hải, tuy nhiên cặp đôi đã quyết định chia tay vào tháng 2/2022. "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả hai nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng. Không phải chia tay vì yêu xa. Cũng không có người thứ 3 nào liên quan đến quyết định này cả", Hòa Minzy chia sẻ.

Thời gian qua, nữ ca sĩ liên tục được gán ghép với cầu thủ Văn Toàn. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc. Cư dân mạng cũng nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi này. Tuy nhiên cả Hòa Minzy và Văn Toàn nhiều lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức tình bạn.

“Tôi với Văn Toàn chỉ đơn giản là bạn thân, và thân hơn 10 năm. Cả hai gặp nhau, đánh nhau suốt ngày. Tôi không hiểu tại sao mọi người yêu quý chúng mình đến vậy. Nếu để cộng đồng mạng làm xa cách mối quan hệ này thì không được, thế nên chúng tôi quyết định 'xào couple' luôn", nữ ca sĩ tiết lộ.

Nữ ca sĩ 9x từng có mối tình kéo dài tới 5 năm với thiếu gia miền Tây