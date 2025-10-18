Hòa Minzy chấn thương nặng, phải nằm cáng sau màn đối đầu với Thiên Ân

Tập 11 của Sao Nhập Ngũ 2025 với chủ đề "Vì nhân dân quên mình" tiếp tục mang đến cho khán giả những phút giây vừa kịch tính, vừa lắng đọng. Từ hội thao xếp lốp, đâm lê đến phần thực hành cứu hộ – đắp đê trong mưa giả định, tất cả đã khắc họa rõ tinh thần người lính trong thời bình: kiên cường, kỷ luật và tận tụy vì nhân dân.

Trong hội thao cứu hộ cứu nạn được đưa lên một tầng cao mới khi tái hiện rõ rệt nhiệm vụ của người lính thời bình, không chỉ chiến đấu với thử thách mà còn sát cánh cùng nhân dân trong hoàn cảnh thiên tai. Khi những trận bão số 10 vừa đổ bộ gây mưa lớn, gió mạnh, lũ quét tại nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ, hình ảnh bộ đội lấm lem bùn đất, dầm mưa dập gió để giúp dân cứu tài sản, gia súc… đã hiện thực hóa tinh thần “vì dân mà chiến đấu” mà chúng ta nhìn thấy trong chương trình.

Trong buổi huấn luyện mô phỏng này, các chiến sĩ được chia làm hai đội cùng thực hiện song song nội dung cứu hộ bằng bè mảng và đắp đê chống tràn. Do chấn thương cũ, Hòa Minzy vắng mặt trong phần đắp đê, để lại khoảng trống bị cảm nhận rõ khi đội hình thiếu đi một thành viên quen thuộc.

Chấn thương tái phát khiến Hòa Minzy đau đớn ôm lưng

Nguyên nhân khiến Hòa Minzy phải nằm cáng xuất phát từ tình huống nữ ca sĩ đối đầu với Hoa hậu Thiên Ân trong một thử thách trước đó. Cụ thể, cả hai có nhiệm vụ giành được bóng để tính điểm cho đội, lúc này Hòa Minzy quyết liệt giữ bóng trong người, còn Thiên Ân cố gắng lấy bóng từ tay đàn chị.

Trong quá trình này, Thiên Ân đã chọn cách nhấc bổng Hòa Minzy liên tục để đàn chị lỏng tay và cướp được bóng. Tuy nhiên, trong tình huống vận động này khiến Hòa Minzy bị chấn thương. Nữ ca sĩ cho biết cơn đau khiến cô phải đi chụp hình xem xét tình hình và được bác sĩ thông báo đã dập cơ, phải tiêm thuốc giảm đau trước và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, trong thử thách đắp đê sau đó, Hòa Minzy không thể tham gia vì cơn đau kéo đén.

Tình huống dẫn tới chấn thương của Hòa Minzy

Hòa Minzy không thể tiếp tục nhiệm vụ mới khi cơn đau kéo tới

Nữ ca sĩ được các chiến sĩ bê bằng cáng ra khỏi khu vực làm nhiệm vụ

Trong tình huống mô phỏng vùng bão lũ, các đội phải chèo bè ra giữa "dòng nước xiết" để cứu người gặp nạn và đưa vật nuôi về khu an toàn. Nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, phản xạ nhanh và đặc biệt là tinh thần bình tĩnh trước khó khăn – điều mà các chiến sĩ luôn phải có.

Hai đội thi đấu gồm Trang Pháp, Chi Pu, Bình An, Trương Nam Thành đối đầu với Độ Mixi, Duy Khánh, Diệu Nhi và Hậu Hoàng. Giữa thử thách nghiêm túc, Duy Khánh vẫn không quên "pha trò" khi vừa chèo vừa nói: "Có muốn người khác cứu không? Chủ động bơi lại tí đi!", khiến cả thao trường bật cười. Nhưng phía sau tiếng cười ấy là sự cố gắng thật sự – những giọt mồ hôi đổ xuống để hoàn thành nhiệm vụ.

Bình An xúc động chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng. Mình không đặt nặng thời gian mà ưu tiên sự an toàn và hiệu quả trong cứu hộ". Câu nói ấy cũng là tinh thần chung của toàn đội. Họ không còn là những nghệ sĩ trong show truyền hình, mà là những người lính đang trải nghiệm trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đội của Bình An hoàn thành nhiệm vụ trong 15 phút 40 giây - kết quả nhanh nhưng quan trọng hơn là cách họ giữ vững sự phối hợp và bình tĩnh đến cuối cùng.

Tình huống mô phỏng vùng bão lũ diễn ra với nhiều cảm xúc

Song song với hội thao thực hành cứu hộ bằng bè mảng, hội thao đắp đê cứu hộ trong tình huống giả định bão, lũ cũng đã diễn ra bằng rất cả sức lực và sự quyết tâm của các chiến sĩ. Các chiến sĩ phải khuân, buộc và đắp hàng trăm bao cát dưới điều kiện thời tiết mô phỏng bão lũ, tái hiện chân thực công việc của những chiến sĩ trong khoảng thời gian phòng chống thiên tai. Hai đội - Xuân Phúc, PewPew, Cara, Hương Giang và Diệp Lâm Anh, Tim, Huỳnh Anh, Kỳ Duyên, Linh Ngọc Đàm - đều thi đấu với quyết tâm cao nhất, không ai chịu bỏ cuộc dù cơ thể đã kiệt sức.

Trong cơn "mưa giả định" của hội thảo đắp đê, cảm xúc của các chiến sĩ lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Giữa bùn đất và mồ hôi, các nghệ sĩ thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa của tinh thần "Vì dân mà chiến đấu". Mỗi nhát vồ, mỗi bao cát nặng trĩu đều gói trong đó tinh thần kiên cường, ý chí không lùi bước và niềm tự hào của người lính. Họ nhận ra rằng, để giữ vững an toàn cho nhân dân, người chiến sĩ không chỉ cần sức mạnh thể chất, mà còn cần cả lòng nhân ái và sự bền bỉ - những giá trị làm nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Hương Giang và các đồng đội thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất