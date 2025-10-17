Bộ phim do La Vân Hi đảm nhận vai chính Đường Lệ Từ, một cao thủ thần bí giữa giang hồ huyền hiệp, nổi bật với mái tóc bạc và tạo hình chiến đấu mang đậm khí chất “mỹ học cổ trang” đỉnh cao.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thiên Kiếp Mi” của nhà văn Đằng Phàm, khéo léo đan xen giữa yếu tố võ hiệp - huyền ảo - bi tình, mở ra thế giới thần châu nơi kiếm và rồng cùng ngân vang, ân oán và tình thù đan xen.

Theo đơn vị phát hành, Thủy Long Ngâm gồm sáu đại phó bản, với cốt truyện lồng ghép những pha hành động kỹ thuật cao, nhiều phân cảnh “song hồn nhập thể” và hệ thống mỹ học ánh sáng – khói – nước được đầu tư công phu. Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành chuẩn mực mới của dòng cổ trang huyền huyễn Trung Quốc năm 2025.

Đường Lệ Từ - kiếm khách bạc đầu vừa chính vừa tà, đẹp và bi thương nhất màn ảnh

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật Đường Lệ Từ được xây dựng theo mô-típ “mỹ cường thảm”, tức đẹp, mạnh mẽ nhưng mang số phận bi thương. Anh là một cao thủ từng ẩn danh, xuất thân từ môn phái “Phong Lưu Điếm”, sở hữu tuyệt học “Vãng Sinh Phổ”, một loại võ công cấm kỵ có thể khiến người luyện mất nhân tính.

Đường Lệ Từ không hoàn toàn chính nghĩa, cũng chẳng tà ác. Anh vừa là người hiểu rõ thế gian, vừa là kẻ bị thế gian ruồng bỏ. Sau khi bị phản bội, anh lang bạt khắp các thế lực trong giang hồ, từ “Kiếm Vương Thành” đến “Bích Lạc Cung” mang trong mình nỗi đau, tình yêu và cả trách nhiệm cứu rỗi.

Tờ Sohu mô tả: “Đường Lệ Từ vừa chính vừa tà, bị bạn bè phản bội, cuốn vào âm mưu lật đổ võ lâm. Anh mang vẻ đẹp lạnh lẽo, tựa như tuyết rơi trên thanh kiếm đẹp đến mức khiến người ta quên cả nguy hiểm.”

Với tạo hình tóc bạc dài, y phục xám bạc, ánh mắt trầm tĩnh mà như chứa cả một đời bi thương, La Vân Hi được giới truyền thông gọi anh là “chàng thơ bi kịch của cổ trang huyền huyễn”.

La Vân Hi - "Đường Lệ Từ xé truyện bước ra"

Sau khi hình ảnh và clip hậu trường của Thủy Long Ngâm được công bố, mạng xã hội Trung Quốc gần như “nổ tung”. Theo nhiều người, La Vân Hi đã thể hiện được hoàn toàn tinh thần của Đường Lệ Từ. Chỉ vài khung hình, La Vân Hi đã thể hiện được sự vừa lạnh lùng, vừa bi thương, vừa toát lên khí chất của kẻ không thuộc về thế giới phàm trần.

Dưới ánh sáng bạc và sương lam, mỗi khung hình của La Vân Hi đều được khen “đẹp đến mức không cần filter”.

Netizen bình luận: “Không cần hiệu ứng, chỉ cần anh quay người là đã thấy cả gió và sương trong đó; Đây không còn là diễn xuất nữa, mà là người và nhân vật cùng hòa làm một.”

Nhiều nhà phê bình còn nhận xét rằng La Vân Hi đã thoát khỏi khuôn mẫu “ngọc cốt” quen thuộc, để bước sang một cấp độ mới – nơi cái đẹp không còn chỉ để ngắm, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện bằng ánh sáng.

Không chỉ nhập vai, La Vân Hi còn tự viết lời và thể hiện ca khúc OST nhân vật mang tên “Nhất Vãng”, kể lại hành trình của Đường Lệ Từ qua từng nốt nhạc, từ lúc ngây ngô bước vào giang hồ đến khi tan biến trong khói sương.

Kỷ lục mới và niềm tin vào “tân chuẩn cổ trang Trung Hoa”

Tính đến 17/10/2025, Thủy Long Ngâm đã đạt hơn 5,24 triệu lượt đặt trước, gồm: Mango TV: 3,64 triệu lượt; Migu Video: 1,6 triệu lượt.

Thủy Long Ngâm đã tạo nên cơn địa chấn trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc

Con số này giúp bộ phim trở thành phim cổ trang có lượt đặt trước cao nhất Trung Quốc năm 2025, vượt qua hàng loạt bom tấn cùng thể loại.

Phim dự kiến phát sóng quý IV/2025 trên Hồ Nam vệ thị, Mango TV và Migu Video, được kỳ vọng sẽ mở đầu “mùa đông cổ trang” bùng nổ.