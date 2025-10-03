Rapper nhí Xệ Xệ bất ngờ xuất hiện tại Sao Nhập Ngũ 2025

Không khí của tập 9 mở màn bằng phần giao lưu văn nghệ đầy cảm xúc. Tăng Phúc mang đến ca khúc cách mạng "Chào em cô gái Lam Hồng" với giọng ca nội lực, nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ đồng đội. Cara tiếp nối với "Tôi Yêu" trong giai điệu trữ tình sâu lắng.

Điểm nhấn đặc biệt trong phần giao lưu văn nghệ chính là sự xuất hiện đầy bất ngờ của rapper nhí Xệ Xệ – Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017, cháu ruột của Double 2T. Dù mới chỉ 8 tuổi, cậu bé đã được khán giả biết đến với biệt danh "em bé chất" nhờ phong cách rap tự tin, cá tính và loạt sản phẩm âm nhạc gây chú ý trên mạng xã hội.

Đến với Sao Nhập Ngũ, Xệ Xệ trình diễn ca khúc "Em bé Việt Nam" với giọng rap hồn nhiên nhưng chắc nhịp, phong cách biểu diễn đáng yêu xen lẫn nét tự tin hiếm thấy ở một cậu bé nhỏ tuổi. Màn trình diễn này không chỉ khiến khán giả tại trường quay thích thú mà còn nhận được tràng vỗ tay từ các nghệ sĩ và chiến sĩ. Nhiều gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ, thậm chí bật cười vì độ "ngầu" của cậu bé.

Khoảnh khắc Xệ Xệ giao lưu cùng các chiến sĩ cũng mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Double 2T – người chú ruột – không giấu nổi niềm tự hào khi thấy cháu trai đứng tự tin trên sân khấu giữa không gian quân ngũ vốn nghiêm túc. Các đồng chí khác thì không ngừng trầm trồ, gọi Xệ Xệ là "rapper nhí truyền năng lượng", mang đến bầu không khí mới mẻ, trẻ trung và hồn hậu.

Dù chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, Xệ Xệ đã thực sự để lại dấu ấn khó quên, không chỉ tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn đem lại niềm vui bất ngờ, xua tan sự mệt mỏi và lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn bộ thao trường.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!