Hoa hậu Yến Nhi nói gì về sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026?

Tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 , sự cố của Hoa hậu Yến Nhi trong tiết mục đồng diễn mở màn cũng gây chú ý. Theo đó khi điều khiển mô tô trên sân khấu, người đẹp bất ngờ mất thăng bằng và ngã theo xe. Sự cố ngay trên sóng trực tiếp khiến khán giả có mặt lo lắng.

Ngay sau đó, nàng hậu nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tinh thần trở lại sân khấu để hoàn thành phần trình diễn trong tiếng cổ vũ của khán giả.

Khoảnh khắc Yến Nhi gặp sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Chia sẻ với truyền thông ngay sau đêm chung kết, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cú ngã khiến cô bị bong gân nhẹ.

Người đẹp cảm thấy hơi tiếc nuối khi đã chuẩn bị tiết mục này rất kỹ lưỡng. Song cô lường trước được vấn đề sân khấu trơn trượt do thời tiết vừa trải qua trận mưa lớn. Thời điểm xảy ra sự cố, cô đã muốn bỏ cuộc nhưng lại cố gắng để đứng dậy làm lại từ đầu.

“Từ đầu tới giờ, hành trình của tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng hy vọng màn final walk sẽ giúp tôi có điểm nhấn để khán giả có thể giúp mọi người hiểu hơn về mình”, người đẹp chia sẻ.

Yến Nhi hạnh phúc tâm sự rằng danh hiệu hoa hậu giúp cô thay đổi cuộc sống của gia đình. Theo nàng hậu, bố mẹ cô hiện đã không phải làm những công việc vất vả như bán vé số, phụ hồ. Thay vào đó, họ hiện kinh doanh nhỏ tại nhà. Mỗi tháng, Yến Nhi cũng gửi một khoản tiền để đỡ đần gia đình.

Hoa hậu Yến Nhi hạnh phúc khi giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Tại đêm chung kết, khi khép lại nhiệm kỳ bằng màn final walk, Yến Nhi cũng có bài phát biểu xúc động khi nhắc về tuổi thơ nhiều khó khăn. Người đẹp kể rằng, mẹ cô từng mưu sinh bằng nghề bán vé số, còn bố làm thợ hồ. Chính sự tảo tần và những đôi tay chai sạn của cha mẹ đã tiếp thêm động lực để Yến Nhi theo đuổi ước mơ.

“Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025. Khi ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ. Nhưng hành trình một năm qua đã dạy tôi rằng, ngoài sự cố gắng, còn cần bản lĩnh để đối diện áp lực, mạnh mẽ trước những hoài nghi và đủ kiên định để không đánh mất chính mình. Một năm đương nhiệm có thể chưa hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng với tôi, đó là hành trình vô giá”, cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9 năm ngoái. Sau đăng quang, cô có khoảng 2 tuần chuẩn bị để đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025. Dù rất nỗ lực song người đẹp tiếc nuối khi “trắng tay” tại cuộc thi.

Trước khi đến với danh hiệu sắc đẹp, Yến Nhi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi Á quân tại một cuộc thi ảnh. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 81-64-92cm.

Trong gần 1 năm đăng quang, Yến Nhi vẫn luôn là cái tên được khán giả quan tâm. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia biểu diễn các show thời trang. Hiện tại, người đẹp theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến.