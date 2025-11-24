Hoa hậu Yến Nhi hội ngộ cùng dàn người đẹp, nam vương tại tiệc tối ở TP.HCM

Không khí một đêm cuối tháng 11 tại trung tâm TP.HCM trở nên rộn ràng hơn khi nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí cùng có mặt trong một buổi tiệc tối ấm cúng. Sự kiện được tổ chức trong không gian mang hơi thở châu Âu Casa Đồng Khởi, với ánh sáng trầm ấm, hoa tươi và âm nhạc nhẹ, tạo cảm giác thư thái giữa nhịp sống sôi động của thành phố.

Trước đó vào buổi sáng, đại diện Sở Du lịch TP.HCM gồm Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Chánh Văn phòng Sở, Bà Võ Ngọc Điệp – Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, cùng các đơn vị lữ hành – du lịch đã đến dự lễ khai trương một điểm hẹn ẩm thực mới tại khu vực Đồng Khởi. Sự xuất hiện của cơ quan quản lý du lịch cho thấy kỳ vọng về việc phát triển thêm những không gian ẩm thực – trải nghiệm phục vụ du khách và cộng đồng địa phương.

Nếu buổi sáng mang màu sắc trang trọng với nghi thức cắt băng, tiết mục trống nghệ thuật và những hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời, thì đến buổi tối, toàn bộ không gian được khoác lên vẻ lãng mạn và tinh tế để chào đón “Casa Party” – đêm tiệc mở màn chuỗi sự kiện hướng đến cộng đồng yêu thích văn hóa ẩm thực và phong cách sống.

Xuất hiện tại đêm tiệc, Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất, phù hợp tinh thần thân mật – sang trọng của buổi tối. Bên cạnh cô, Á hậu Minh Kiên cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm với phong cách hiện đại, thần thái tự tin, tạo nên những khoảnh khắc đẹp khi giao lưu cùng các khách mời.

Nhiều nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí, ẩm thực cũng góp mặt, khiến bầu không khí thêm phần sinh động: Ca sĩ Phương Vy với nguồn năng lượng quen thuộc, ca sĩ Will xuất hiện bảnh bao, Nam vương Tuấn Ngọc lịch lãm, cùng sự hiện diện của Hoa hậu Hà Tâm Như và các doanh nhân yêu thích nghệ thuật, trải nghiệm.

Dàn khách mời đa sắc màu hội ngộ, trò chuyện, thưởng thức ẩm thực và âm nhạc trong không gian tinh tế khiến toàn bộ đêm “Casa Party” trở thành một điểm nhấn đáng nhớ không quá phô trương nhưng đủ ấn tượng.

Sự kiện tối 22/11 không chỉ là dịp gặp gỡ của giới nghệ sĩ mà còn đánh dấu khởi đầu cho những hoạt động kết nối, giao lưu về ẩm thực văn hóa dự kiến được duy trì thường xuyên tại không gian này. Việc Sở Du lịch TP.HCM quan tâm đến mô hình mới ngay từ ngày đầu ra mắt cho thấy mong muốn hình thành thêm những điểm dừng chân chất lượng dành cho du khách khi tới thành phố.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và những khoảnh khắc giao lưu thân tình, đêm tiệc mang lại cảm giác nhẹ nhàng, đúng tinh thần của một buổi gặp gỡ cuối tuần nơi mọi người tạm gác lại công việc để tận hưởng âm nhạc, trò chuyện và chia sẻ năng lượng tích cực.