Clip Hoa hậu Yến Nhi lái mô tô gặp tai nạn phải cắt sóng trực tiếp chung kết Miss Grand

Tối 31/7, Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ là thời khắc tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, chương trình còn được đầu tư hoành tráng với nhiều tiết mục dàn dựng công phu ngay từ những phút mở màn.

Là đương kim Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Yến Nhi đảm nhận vai trò kết màn phần đồng diễn. Khác với hình ảnh quen thuộc trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, người đẹp khiến cả khán phòng bất ngờ khi diện bộ trang phục cá tính, đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe phân khối lớn tiến ra sân khấu. Màn xuất hiện mạnh mẽ, khác biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp cũng như người xem qua sóng livestream.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã xảy ra chỉ ít giây sau đó. Theo ghi nhận tại hiện trường, chiều cùng ngày khu vực tổ chức có mưa, khiến mặt sân khấu trở nên trơn hơn bình thường. Khi đang điều khiển xe tiến vào vị trí kết màn, Hoa hậu Yến Nhi bất ngờ mất thăng bằng. Chiếc xe nghiêng sang một bên rồi đổ xuống sân khấu, kéo theo nàng hậu ngã theo ngay trên sóng trực tiếp.

Clip: Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố khi điều khiển xe phân khối lớn

Khoảnh khắc này khiến cả khán phòng xôn xao. Nhiều khán giả bên dưới không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến cú ngã của Yến Nhi. Chương trình Miss Grand Vietnam cũng nhanh chóng cắt sóng trực tiếp ngay khoảnh khắc Yến Nhi vừa gặp sự cố. Tại hiện trường khi đó, ê-kíp lập tức chạy lên sân khấu để hỗ trợ Yến Nhi. Chiếc xe phân khối lớn nhanh chóng được dựng lại và di chuyển khỏi khu vực biểu diễn nhằm đảm bảo chương trình tiếp tục diễn ra đúng tiến độ. Trong lúc đó, nàng hậu cũng được các thành viên trong ê-kíp kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Hoa hậu Yến Nhi gặp tai nạn xe vì sàn sân khấu quá trơn trượt sau cơn mưa

Khoảnh khắc Yến Nhi bị té nhanh chóng bị cắt sóng trực tiếp

Ekip nhanh chóng thu dọn hiện trường sau sự cố của Yến Nhi

Điều khiến nhiều người ấn tượng là Yến Nhi gần như không để sự cố ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Sau vài phút xử lý, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại trang phục, giữ nụ cười và thần thái tự tin để hoàn thành trọn vẹn phần xuất hiện của mình. Dù vừa trải qua cú ngã khá mạnh, Hoa hậu Yến Nhi vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, không lộ rõ sự hoảng hốt hay mất bình tĩnh. Chính phản ứng này khiến nhiều khán giả dành lời khen cho bản lĩnh sân khấu của người đẹp.

Không ít người cũng bày tỏ sự cảm thông bởi việc điều khiển xe phân khối lớn trên sân khấu vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi càng khiến màn trình diễn trở nên khó khăn hơn.

Ở hiện trường, Yến Nhi nhanh chóng ngồi dậy và lấy lại bình tĩnh

Hoa hậu Yến Nhi vẫn bình tĩnh kết thúc phần trình diễn đồng diễn

Nói về hành trình đương nhiệm của Hoa hậu Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung chia sẻ: "Có lẽ em là cô gái khiến Dung suy nghĩ rất nhiều. Em còn quá trẻ khi đăng quang và gần như ngay lập tức phải bước vào hành trình quốc tế với biết bao áp lực. Có những thiếu sót, có những sự cố và cả những giọt nước mắt mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng điều khiến Dung tự hào chưa bao giờ là việc em hoàn hảo đến đâu, mà là cách em chưa từng bỏ cuộc. Em chọn lắng nghe, chọn thay đổi và chọn bước tiếp bằng tất cả sự cố gắng của mình. Với Dung, trưởng thành chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhất là với một cô gái trẻ phải lớn lên trước rất nhiều kỳ vọng của công chúng. Chỉ mong em luôn nhớ rằng, không ai trưởng thành mà chưa từng vấp ngã. Điều quan trọng nhất là sau tất cả, em vẫn giữ được trái tim tử tế và sự dũng cảm để đi tiếp".