Hành trình của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Đại diện Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhưng song song đó cũng vướng không ít tranh cãi về kỹ năng, khả năng giao tiếp và ứng xử ở đấu trường quốc tế. Từ những ngày đầu cuộc thi, Yến Nhi gây ấn tượng với gương mặt sáng, vóc dáng cân đối và thần thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô cũng chịu nhiều áp lực vì khả năng tiếng Anh chưa thật sự tốt. Trong một số clip lan truyền, nàng hậu bị bắt gặp "nghe một đằng, trả lời một nẻo", hoặc phản ứng lúng túng trước các câu hỏi phỏng vấn.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục "dậy sóng" khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Yến Nhi có phản ứng gay gắt trước ống kính phóng viên quốc tế trong một hoạt động bên lề Miss Grand. Theo nội dung clip, người cầm máy được cho là phóng viên nước ngoài đã hướng máy quay cận mặt Yến Nhi nhưng lại không đặt câu hỏi nghiêm túc, thay vào đó phát ra những âm thanh lạ như đang nhại giọng hoặc trêu chọc. Trước hành động này, Hoa hậu Việt Nam không giấu nổi vẻ khó chịu, biểu cảm rõ ràng trên gương mặt. Không dừng lại ở đó, Yến Nhi sau đó tiến thẳng đến máy quay, thể hiện thái độ thắc mắc xen lẫn khó chịu rồi quay lưng bỏ đi.

Hoa hậu Yến Nhi "xịt keo" trước ống kính truyền thông quốc tế

Biểu cảm có phần khó chịu của Yến Nhi trước hành động như "cợt nhã" của phóng viên

Yến Nhi nhào thẳng vào ống kính sau đó vội vàng di chuyển

Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng lập tức lan truyền chóng mặt. Nhiều khán giả Việt để lại bình luận cho rằng nàng hậu bị trêu chọc, thậm chí là bắt nạt công khai giữa sự kiện quốc tế. "Phóng viên gì mà thiếu chuyên nghiệp quá!", "Nhìn ánh mắt Yến Nhi thấy thương thật sự", "Không hiểu sao người ta lại làm vậy với đại diện Việt Nam" - hàng loạt bình luận bức xúc xuất hiện dưới clip.

Một bộ phận khán giả khác lại cho rằng hành động của Yến Nhi là phản ứng tự nhiên, thể hiện rõ sự tự trọng và bản lĩnh của cô giữa tình huống bất ngờ. Dù vậy, một số cư dân mạng cho rằng Yến Nhi chưa khéo léo, cô cần bình tĩnh hơn trong trường hợp này.

Cư dân mạng tranh cãi cho rằng Yến Nhi đang bị bắt nạt ở Miss Grand

Trước đó, Hoa hậu Yến Nhi chưa tạo được nhiều dấu ấn ở các phần thi phụ. Gần đây, trong phần thi swimsuit, Yến Nhi nhận được câu hỏi phỏng vấn: "Bạn thích phần thi nào nhất trong cuộc thi?". Lúc này, nàng hậu sinh năm 2k4 tỏ ra tự tin để tương tác nhưng cuối cùng lại đưa ra câu trả lời: "Tôi thích công viên nước. Tôi rất hào hứng khi được có mặt ở đây".

Ngoài ra, trong buổi trò chuyện với chủ tịch cuộc thi, Yến Nhi tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Sau đó, cô được MC đề nghị chia sẻ nhiều hơn về công việc, học vấn, đam mê, sở thích... Dễ dàng nhận ra Hoa hậu Yến Nhi khá lúng túng, nhiều lần trả lời lạc đề và phải nhờ sự trợ giúp nhắc lại từ MC cũng như các đối thủ. Đáng chú ý nhất phải kể đến đoạn ông Nawat trực tiếp đặt câu hỏi cho Yến Nhi: "What is your hobby in your country?" (Ở đất nước của mình, bạn có sở thích gì không?) thì nàng hậu ậm ừ, thiếu bình tĩnh, cô liên tục hỏi lại. Thậm chí, Yến Nhi còn không đưa ra được câu trả lời mà chuyển sang nói về cảm xúc khi đến với Thái Lan.

Hoa hậu Yến Nhi trả lời tiếng Anh lạc đề

Chưa dừng lại ở đó, sự cố lớn nhất xảy ra khi bạn cùng phòng của Yến Nhi vô tình livestream, để lộ đoạn hội thoại riêng tư. Trong cuộc gọi, cô than thở về áp lực dư luận, dùng lời lẽ tiêu cực và có ý trách móc phía công ty quản lý "không đầu tư". Liên quan đến sự việc này, bà Phạm Kim Dung lên tiếng: "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".

Khi chọn Yến Nhi là người chiến thắng, đại diện Việt Nam ở Miss Grand, trưởng ban giám khảo chia sẻ: "Một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp mà còn phải thể hiện được khả năng suy nghĩ, cách truyền đạt và sự tự tin trước công chúng. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International, vì thế năng lực ngoại ngữ - mà ở đây là tiếng Anh đóng vai trò quan trọng. Yến Nhi đáp ứng được yêu cầu đó".

Yến Nhi liên tục gặp drama từ khi đặt chân đến Thái Lan chinh chiến