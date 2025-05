Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trên truyền hình quốc tế, nói gì mà khiến fan Việt phát sốt?

1 tuần trước, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ý Nhi đã ra sân bay để tới Telangana, Ấn Độ tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Trong suốt những ngày qua, nàng hậu gen Z liên tục ghi điểm với khán giả trong nước và quốc tế khi xuất hiện đầy năng lượng, chỉn chu.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên sóng truyền hình Ấn Độ. Đại diện Việt Nam tự tin trả lời về những trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi khi được phóng viên phỏng vấn. Nàng hậu gen Z cho hay: "Trải nghiệm đầu tiên của tôi có lẽ là về con người nơi đây. Người dân Ấn Độ vô cùng thân thiện và tốt bụng. Tôi đã nhận được rất nhiều yêu thương ở đây. Tôi cảm thấy nơi đây như là nhà vậy. Vậy nên tôi không còn cảm giác nhớ nhà. Mọi người ở đây luôn đồng hành, gắn bó với nhau".

Cô còn bày tỏ sự yêu thích với ẩm thực ở Ấn Độ: "Tôi rất thích những món ăn, đặc biệt là món Pani Puri. Hoa hậu Ấn Độ đã hướng dẫn tôi ăn theo đúng cách của người dân nơi đây. Tôi đã thấy món này trên mạng xã hội và tò mò không biết mùi vị ra sao. Tuyệt vời hơn nữa khi tôi có thể thưởng thức nó ngay tại Ấn Độ". Trong clip, nàng hậu ghi điểm vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát, thần thái tự nhiên, tự tin.

Hoa hậu Ý Nhi chiếm spotlight khi trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình Ấn Độ

Người đẹp gen Z được đánh giá cao khi tự tin trả lời bằng tiếng Anh, thần sắc tươi tắn và tràn đầy năng lượng

Trong 1 tuần nhập cuộc Miss World, đại diện Việt Nam còn liên tục ghi điểm vì sự thân thiện, quan tâm tới các thí sinh nước bạn. Trên mạng xã hội, Hoa hậu Y Nhi liên tục cập nhật khoảnh khắc trong cuộc thi tới khán giả.

Nàng hậu sinh năm 2002 còn niềm nở đem những món quà đi tặng các đại diện nước khác. Cô chia sẻ: "Món quà nhỏ xinh từ Miss World Vietnam Ý Nhi mang đến Miss World hy vọng sẽ tiếp thêm chút rạng rỡ và cho mọi người nhiều niềm vui". Trong một clip, Ý Nhi còn bày tỏ sự thích thú khi hóa thân thành "phó nháy" cho một thí sinh.

Hoa hậu Ý Nhi vui vẻ tặng quà, chủ động giúp đỡ và hòa đồng với các thí sinh khác

Hành động này của đại diện Việt Nam ghi điểm mạnh tại cuộc thi

Trước khi đến với Miss World 2025, Ý Nhi đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, ứng xử và trình diễn. Cô cũng công bố dự án nhân ái mang tên "Heart To Head – Hành trình trái tim và khối óc", tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa trường học, tặng tủ sách nhằm khuyến khích thói quen đọc sách cho trẻ em vùng cao. Ngoài ra, Ý Nhi còn hé lộ loạt trang phục sẽ mang đến cuộc thi, bao gồm trang phục dạ hội, Top Model và phần trình diễn "Dance of the World" lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên, mang đậm bản sắc dân tộc.

Đại diện Việt Nam nhanh chóng nhập cuộc, chủ động tham gia nhiều hoạt động và giao lưu với các thí sinh

Hoa hậu Ý Nhi thể hiện được sự tự tin và đầu tư chỉn chu trong từng hoạt động tại Miss World

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Cuộc thi Miss World 2025 diễn ra tại Ấn Độ trong 3 tuần. Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 31/5 và chọn ra người đăng quang. Mùa giải 2025 là mùa giải thứ 72 của cuộc thi và quy tụ dàn thí sinh đông đảo, lên tới hơn 110 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.