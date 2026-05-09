Hoa hậu Ý Nhi đã được bạn trai yêu 9 năm cầu hôn, chuẩn bị đám cưới?

Ý Nhi là một trong số ít hoa hậu công khai chuyện tình cảm ngay trong đêm đăng quang Miss World Vietnam 2023. Cô và bạn trai Anh Kiệt đã đồng hành bên nhau gần 1 thập kỷ. Trong giai đoạn Ý Nhi vướng nhiều tranh cãi và áp lực dư luận, Anh Kiệt vẫn âm thầm ở bên, trở thành chỗ dựa tinh thần và luôn động viên cô vượt qua khó khăn.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh bầu trời với dòng chữ "Marry me" (Tạm dịch: "Cưới anh/em đi") nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đây là câu nói phổ biến nhất khi cầu hôn, thể hiện mong muốn kết hôn với người đối diện. Động thái này khiến nhiều người đặt nghi vấn nàng hậu đang úp mở chuyện chuẩn bị về chung một nhà với bạn trai lâu năm sau thời gian hẹn hò. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể là "hint" cho một cột mốc mới trong chuyện tình cảm của cặp đôi.

Hoa hậu Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ thời còn là học sinh cấp 3. Cả hai bắt đầu mối tình đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường và đã đồng hành cùng nhau suốt 9 năm. Chuyện tình được nhiều người ngưỡng mộ vì sự bền chặt, kín tiếng giữa showbiz nhiều biến động.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi cũng thoải mái công khai chuyện tình cảm. Trong buổi họp báo sau đêm chung kết, cô chia sẻ Anh Kiệt là người yêu duy nhất và luôn là chỗ dựa tinh thần lớn trong suốt hành trình dự thi. Trong đêm chung kết, Anh Kiệt còn có mặt cùng gia đình Ý Nhi để cổ vũ cho cô.

Không chỉ âm thầm đồng hành, Anh Kiệt còn hỗ trợ bạn gái trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi như đưa đón đi học kỹ năng, cùng mua sắm và chuẩn bị trang phục. Chính sự giản dị, chân thành của cặp đôi khiến chuyện tình của Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi tên Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 2002, học trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi đăng quang và đạt được nhiều sự chú ý, Ý Nhi cũng từng đối mặt với không ít tranh cãi xoay quanh một số phát ngôn. Trước áp lực dư luận, nàng hậu quyết định tạm gác các hoạt động nghệ thuật để sang Úc du học. Trong khoảng thời gian này, Anh Kiệt được cho là luôn ở bên động viên, trở thành chỗ dựa tinh thần giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến giữa năm 2025, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi", khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Nguyên nhân xuất phát từ việc Anh Kiệt liên tục vắng mặt trong những dấu mốc quan trọng của Ý Nhi. Khi nàng hậu sang Ấn Độ tham dự Miss World hay trở về nước sau cuộc thi, bạn trai đều không xuất hiện đồng hành như trước.

Trước những đồn đoán từ dư luận, Ý Nhi sau đó đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận chuyện chia tay. Cô khẳng định mối quan hệ giữa mình và Anh Kiệt vẫn ổn định, cả hai luôn ủng hộ và động viên nhau trong quá trình phát triển bản thân. Nàng hậu chia sẻ: "Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân". Đồng thời, cô cũng mong công chúng quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động nghệ thuật thay vì đời sống riêng tư.