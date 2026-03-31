Trong suốt hành trình từ lúc đương nhiệm đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hoa hậu Ý Nhi, ngoài những việc cô làm được trong showbiz thì tình yêu với Anh Kiệt cũng là một trong những điều gây chú ý. Ngay sau khi kết thúc vai trò Miss World Vietnam, Ý Nhi rạng rỡ nhận hoa, thể hiện tình cảm với Anh Kiệt. Cô là nàng hậu hiếm hoi trong showbiz thoải mái "flex" chuyện tình của mình trước công chúng.

Mới đây, Ý Nhi tiếp tục hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên anh Kiệt. Lần đầu tiên cô công khai bức ảnh đàng trai xuất hiện bên cạnh mình trong một cuộc thi cách đây 7 năm. Khi đó, Anh Kiệt ăn diện giản dị, tặng hoa hồng to cho bạn gái. Không phải khoảnh khắc thảm đỏ lộng lẫy hay những lời nói hoa mỹ, chính những chi tiết giản dị như trong bức ảnh này lại khiến nhiều người hiểu rõ lý do Ý Nhi và Anh Kiêt yêu nhau suốt 9 ănm qua. Anh Kiệt không gây chú ý bởi ngoại hình hay sự nổi bật, mà bởi cách anh lặng lẽ đứng cạnh, đồng hành như một "hậu phương" đúng nghĩa.

Trong suốt hành trình của Ý Nhi, từ những ngày còn là thí sinh cho đến khi đăng quang, Anh Kiệt được biết đến là người luôn có mặt ở phía sau, âm thầm theo dõi và ủng hộ bạn gái. Không phô trương trên mạng xã hội, không xuất hiện dày đặc trước truyền thông, sự hiện diện của anh thường chỉ được nhận ra qua những khoảnh khắc rất đời thường như thế này. Chính sự giản dị và bền bỉ đó lại trở thành điểm đặc biệt, khiến cả hai gắn bó sâu sắc qua năm tháng.

Hoa hậu Ý Nhi đăng bức ảnh bạn trai đã đồng hành cùng mình trong các cuộc thi đầu tiên từ năm 2019

Bạn trai cũg có mặt trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam của Ý Nhi

Chính sự đồng hành âm thầm, nhẹ nhàng khiến tình yêu của Ý Nhi và Anh Kiệt thiện cảm trong mắt công chúng

Anh Kiệt và Ý Nhi là bạn học từ những năm cấp 3, hiện cả hai đã có 9 năm bên nhau. Mối quan hệ giữa Ý Nhi và bạn trai được gia đình 2 bên ủng hộ. Bố của Ý Nhi nhiều lần xuất hiện cùng Anh Kiệt, cả hai trò chuyện và tương tác thoải mái. Khi bạn gái gặp sóng gió vì những phát ngôn chưa chuẩn, chính Anh Kiệt cũng lên tiếng bảo vệ: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết, mà ở đó còn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Những gì mọi người xem trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong người vẫn có cái nhìn khách quan và yêu thương Nhi".

Ý Nhi và Anh Kiệt yêu nhau từ cấp 3, đến nay đã có 9 năm đồng hành

Dẫu có sóng gió, Anh Kiệt luôn bên cạnh bạn gái

Ý Nhi từng chia sẻ về Anh Kiệt: "Bạn trai tôi khá hiền. Bố mẹ của bạn là giáo viên cấp 2 nên bạn được dạy dỗ một cách rất chỉn chu và hoàn hảo từ nhỏ. Vì vậy, bạn trai thu hút Ý Nhi bởi sự tri thức, điềm tĩnh và chững chạc. Tuy rằng đồng trang lứa, bằng tuổi tôi nhưng bạn chững chạc hơn tôi rất nhiều. Tình yêu của tôi như mọi người cũng biết là một tình yêu đẹp nên không có gì phải giấu giếm cả. Tôi chỉ sợ cuộc sống của bạn trai sẽ bị đảo lộn, sẽ có thêm phiền phức.

Chuyện tình tôi dù đẹp tới đâu, truyền cảm hứng cho mọi người tới đâu thì tôi mong rằng trong thời gian sắp tới, mọi người sẽ tập trung vào tôi nhiều hơn chứ không quá tập trung vào chuyện tình cảm của tôi. Tôi không muốn mọi người cứ nhắc tới Ý Nhi là lại nhớ tới chuyện tình 5 năm chứ không phải nhớ tới tôi là một cô nàng độc lập, tự tin và luôn hết mình, luôn muốn mang tới những giá trị tốt đẹp cho mọi người".

Hoa hậu Ý Nhi xúc động nhận hoa của bạn trai sau khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ (Clip: Huỳnh Trần Ý Nhi)

Ảnh: FBNV