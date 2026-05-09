Có cặp sao Việt hẹn hò không ai biết, bị "bắt tại trận" ở bãi xe mới chịu công khi 7749 ảnh tình tứ

Có những cặp đôi Vbiz lựa chọn yêu kín tiếng, không phải vì mối quan hệ chưa đủ chắc chắn mà đôi khi xuất phát từ tính chất công việc, sự riêng tư hay đơn giản là muốn giữ cho tình cảm một góc bình yên trước khi chia sẻ với công chúng. Nhưng một khi đã thoải mái hơn với chuyện yêu đương, chính các cặp đôi lại là người khiến netizen "quắn quéo" nhất bằng loạt khoảnh khắc ngọt ngào tự tay đăng tải. Quỳnh Lý và Tú Hảo chính là ví dụ điển hình.

Kể từ khi chính thức xác nhận hẹn hò sau màn bị bắt gặp đi cùng nhau gây bàn tán, cả hai ngày càng thoải mái hơn trong việc công khai xuất hiện bên đối phương trên mạng xã hội. Không còn úp mở bằng vài chiếc story hay hint nhỏ giọt, Quỳnh Lý và Tú Hảo giờ đây chăm đăng ảnh đôi hơn hẳn, từ những chuyến đi chơi, khoảnh khắc đời thường cho đến loạt interaction đầy vibe couple khiến dân mạng nhìn là biết đang yêu.

Quỳnh Lý và Tú Hảo thoải mái công khai ảnh đôi ngọt ngào hơn sau khi xác nhận hẹn hò

Mới đây, Tú Hảo tiếp tục khiến netizen thích thú khi "xả kho" thêm loạt ảnh du lịch Hội An cùng Quỳnh Lý. Bộ ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi năng lượng tình tứ nhưng vẫn rất tự nhiên, đúng kiểu những cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên nhau.

Trong loạt khoảnh khắc mới, cả hai diện outfit khỏe khoắn, trẻ trung với tông màu matching nhẹ nhàng, tạo cảm giác cực hợp vibe. Không cần những hành động quá phô trương, Quỳnh Lý và Tú Hảo vẫn khiến dân mạng "tan chảy" bằng loạt cử chỉ đúng chuẩn couple đang yêu. Khi thì cả hai đứng sát rạt uống chung một ly nước giữa phố cổ, lúc lại nắm chặt tay dạo phố hay thoải mái tựa sát vào nhau trong những khung hình đầy nắng.

Điều khiến netizen thích thú hơn cả chính là năng lượng tự nhiên của cặp đôi. Từ ánh mắt, cách tương tác cho đến những khoảnh khắc chụp lén đều toát ra cảm giác rất đời thường nhưng ngọt ngào.

Cả hai vừa có chuyến du lịch tại Hội An

Quỳnh Lý chăm bạn gái hơi bị kỹ, khiến cư dân mạng "lụi tim" theo

Cặp đôi không ngại tình tứ, và ngày càng thoải mái chia sẻ hơn trên mạng xã hội

Đặc biệt, Quỳnh Lý còn hóa thành "phó nháy riêng" của bạn gái. Đi đến đâu, nam diễn viên cũng cầm máy ảnh chụp cho Tú Hảo đến đó, từ rooftop nhìn xuống phố cổ đến những góc đường ngập nắng ở Hội An. Trong khi đó, Tú Hảo cũng thoải mái tạo dáng trước ống kính của người yêu, để lộ những khoảnh khắc vừa tự nhiên vừa tình cảm đúng kiểu các cặp đôi trẻ đang tận hưởng chuyến du lịch cùng nhau.

Quỳnh Lý hoá "phó nháy" xịn cho bạn gái trong chuyến du lịch

Mối quan hệ của Quỳnh Lý và Tú Hảo nhận nhiều chú ý kể từ sự kiện ra mắt phim tối 21/4. Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai đã gây chú ý bởi sự đồng điệu trong phong cách khi cùng chọn trang phục tông nâu. Không hề giữ khoảng cách, Quỳnh Lý và Tú Hảo sánh bước sát bên nhau, từ lúc tạo dáng chụp ảnh cho đến khi di chuyển giao lưu với các nghệ sĩ khác. Những hành động như nắm tay hay khoác eo giữa chốn đông người càng khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi.

Không chỉ netizen, chính các đồng nghiệp cũng tỏ ra tò mò trước màn xuất hiện "dính như sam" của cả hai. Sau khi sự kiện kết thúc, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục đi cùng nhau ra bãi xe, thậm chí còn lên chung một chiếc xe. Tại đây, Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt và "dí" cặp đôi đang yêu. Nữ diễn viên lập tức hỏi thẳng Tú Hảo vì sao lại đi chung với Quỳnh Lý. Đáp lại, cả hai nhanh chóng đưa ra câu trả lời khá "an toàn" là cùng đường về nhà.

Tuy nhiên, màn đối đáp chưa dừng lại khi Lâm Vỹ Dạ tiếp tục trêu chọc, hỏi Tú Hảo cảm nhận thế nào về vai diễn của Quỳnh Lý. Người đẹp nhẹ nhàng chia sẻ rằng cô rất thích, đặc biệt là tên nhân vật trong phim trùng với tên thật của mình. Bị đàn chị liên tục "đẩy thuyền", Quỳnh Lý và Tú Hảo chỉ biết bật cười rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Chỉ sau 1 ngày khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt hint rõ mồn một, Quỳnh Lý và Tú Hảo quyết định công khai hẹn hò bằng bộ ảnh ngọt sâu răng.

Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung xe ra về sau sự kiện (Clip: Sạp Ting)