Hoa hậu vướng nghi vấn chen chân vào hôn nhân của bạn thân, chưa vào hào môn đã gặp biến cố

Công ty Juli Sling của doanh nhân Dương Tử - chồng cũ Huỳnh Thánh Y, đang trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào cuộc điều tra liên quan đến những vấn đề trong hoạt động kinh doanh. Biến cố từ gia đình họ Dương cũng khiến cái tên Lý Tuyển Tử - nàng hoa hậu từng gây tranh cãi bởi mối quan hệ với Dương Tử, một lần nữa bị đưa lên bàn luận.

Dương Tử và Lý Tuyển Tử.

Từng giành chiến thắng tại 2 cuộc thi sắc đẹp, Lý Tuyển Tử vốn không phải cái tên quá quen thuộc với công chúng trước khi liên quan đến gia đình họ Dương. Lý Tuyển Tử từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế 2020 và giành ngôi vị quán quân. Sau đó 1 năm, cô tiếp tục góp mặt tại Hoa hậu Hoa kiều Hoàn cầu lần thứ 22 và giành danh hiệu quán quân toàn quốc.

Sau khi có danh hiệu, Lý Tuyển Tử không lựa chọn con đường tiến sâu vào showbiz mà chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Cô bắt đầu hợp tác với công ty của Dương Tử, từ đó có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng vị doanh nhân này.

Dương Tử từng vướng tin đồn ngoại tình với Lý Tuyển Tử.

Từ năm 2024, việc Lý Tuyển Tử và Dương Tử thường xuyên xuất hiện cùng nhau đã thu hút sự chú ý. Thời điểm đó, Dương Tử vẫn chưa ly hôn Huỳnh Thánh Y, khiến mối quan hệ giữa 2 người nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Trước những nghi vấn tình cảm, Lý Tuyển Tử từng lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết mình và Dương Tử chỉ là cộng sự trong công việc, không có mối quan hệ ngoài phạm vi hợp tác. Người đẹp cũng khẳng định bản thân có quan hệ tốt với Huỳnh Thánh Y, thậm chí cho biết nữ diễn viên từng hỗ trợ mình trong công việc và xem cô như một người bạn thân.

Chính vì vậy, những diễn biến sau đó càng khiến câu chuyện trở nên gây chú ý. Sau khi Dương Tử và Huỳnh Thánh Y tuyên bố ly hôn, cái tên Lý Tuyển Tử tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn khi cô được xác nhận là bạn gái của Dương Tử.

Lý Tuyển Tử rất thân với Huỳnh Thánh Y.

Đầu năm 2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho biết Lý Tuyển Tử đã sinh con cho Dương Tử vào tháng 4/2025. Điều đáng chú ý là thời điểm này chỉ cách khoảng 3 tháng sau khi Dương Tử và Huỳnh Thánh Y công bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về thời điểm bắt đầu mối quan hệ giữa Lý Tuyển Tử và Dương Tử. Nếu chuyện sinh con là chính xác thì mối quan hệ giữa họ có thể đã bắt đầu từ năm 2024, thời điểm Dương Tử vẫn còn trong cuộc hôn nhân với Huỳnh Thánh Y.

Cùng với đó, việc Dương Tử sau này công khai đưa Lý Tuyển Tử về nhà gặp mẹ càng khiến những tranh luận trước đó trở nên nóng hơn. Hình ảnh mẹ Dương Tử vui vẻ, thân thiện khi gặp Lý Tuyển Tử được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của 2 người đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Dương Tử đã đưa Lý Tuyển Tử về ra mắt mẹ.

Từ chỗ chỉ được biết đến như một cộng sự của Dương Tử, Lý Tuyển Tử nhanh chóng trở thành nhân vật được chú ý trong câu chuyện hậu ly hôn của doanh nhân này và Huỳnh Thánh Y.

Tuy nhiên, khi chuyện tình cảm vẫn còn gây nhiều tranh luận, gia đình họ Dương lại tiếp tục đối mặt với biến động từ hoạt động kinh doanh. Juli Sling - công ty gắn liền với tên tuổi Dương Tử, bị chú ý bởi những vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, khiến hình ảnh về cuộc sống giàu có, ổn định của gia đình họ Dương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.

Đối với Lý Tuyển Tử, đây được xem là một thời điểm đầy nhạy cảm. Từ một hoa hậu từng ít được công chúng biết đến, cô trở thành tâm điểm khi gắn với doanh nhân giàu có và được cho là sắp có cơ hội bước chân vào hào môn. Nhưng khi gia đình bạn trai xuất hiện biến cố, mọi sự chú ý lại tiếp tục đổ dồn về phía người đẹp.

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng cho rằng Huỳnh Thánh Y dường như đã "thoát nạn" khi kết thúc cuộc hôn nhân trước thời điểm những biến động mới xảy ra. Trong khi đó, Lý Tuyển Tử lại phải đối mặt với nhiều tranh luận xoay quanh cả chuyện tình cảm lẫn tương lai sau khi gắn bó với Dương Tử.

Dù những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa Lý Tuyển Tử và Dương Tử vẫn còn nhiều chi tiết chưa được các bên xác nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng hoa hậu đã trở thành nhân vật được chú ý nhất trong câu chuyện xoay quanh Dương Tử và Huỳnh Thánh Y.