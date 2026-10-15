Hoa hậu Việt Nam thành tiến sĩ ở tuổi 41: Lọt top 15 Miss World, sống kín tiếng

Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cho biết không xem học vị tiến sĩ là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với bản thân.

Nhiều năm qua, Nguyễn Thị Huyền tập trung cho công tác giảng dạy và không còn hoạt động nghệ thuật. Trước khi rời hào quang showbiz để theo con đường học vấn, cô được khán giả nhớ đến là một trong những mỹ nhân có gương mặt xinh đẹp nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

Từng lọt Top 15 Miss World

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng trong một gia đình công chức. Năm 2004, cô đã vượt qua nhiều đối thủ để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam. Lúc này, nàng hậu 19 tuổi và là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thời điểm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng bởi gương mặt phúc hậu và đặc biệt kiều diễm, nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Không chỉ sở hữu sắc đẹp rạng ngời, cô còn học rất giỏi. Bởi vậy, chiến thắng của cô nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả.

Nguyễn Thị Huyền lọt Top 15 Miss World 2004.

Cuối năm 2004, người đẹp đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) tại Trung Quốc và lọt vào top 15 chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất của Hoa hậu Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Sau khi trở về nước, Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học chuyên ngành báo chí tại đại học Middlesex vào năm 2007. Sau 2 năm, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi và trở về Việt Nam làm việc.

Trong sự nghiệp nghệ thuật, Nguyễn Thị Huyền để lại dấu ấn qua 2 vai diễn nổi bật trong phim Thời xa vắng và Lâu đài tình ái.

Ngoài ra, nàng hậu từng được Đàm Vĩnh Hưng động viên đi theo con đường ca hát. “Ông hoàng nhạc Việt” nhận xét người đẹp gốc Hải Phòng rất thích hợp với dòng nhạc xưa và từng có ý định để cô trình diễn với vai trò ca sĩ trong liveshow riêng của Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cuối cùng Hoa hậu Việt Nam 2004 chỉ xuất hiện trên sân khấu với tư cách diễn viên minh họa.

Được đánh giá là một trong những nàng hậu có nhiều tài năng nghệ thuật, song Nguyễn Thị Huyền lại không mặn mà với showbiz mà quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Cô chỉ coi showbiz như một cuộc dạo chơi tuổi thanh xuân để thử sức bản thân.

Nguyễn Thị Huyền được xem là hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

Từ năm 2012 trở đi, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nàng hậu từng chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi được làm công việc yêu thích, đồng hành với các bạn sinh viên.

Trong khi nhiều người đẹp rẽ hướng sang các lĩnh vực giải trí, kinh doanh, cô vẫn gắn bó với nghiệp báo chí qua công việc tại Đài truyền hình Việt Nam và giảng dạy tại chính ngôi trường mình từng học.

Từ bỏ hào quang, sống kín tiếng

Về đời tư, Nguyễn Thị Huyền rất kín tiếng. Cô từng bí mật kết hôn với doanh nhân - thạc sĩ Tống Ngọc Trung khi cả hai du học tại Anh. Họ có với nhau một con gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2009.

Nguyễn Thị Huyền chọn cuộc sống kín tiếng.

Sau đó, Nguyễn Thị Huyền càng ít khi chia sẻ chuyện tình cảm và thông tin riêng tư trên truyền thông. Tới năm 2018, cô mới tiết lộ là đã kết hôn lần thứ hai nhưng không công khai danh tính người chồng.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy, nàng hậu đang sống rất hạnh phúc. Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền đã là bà mẹ 3 con. Ngoài con gái lớn là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên, cô còn có thêm 2 nàng công chúa.

Năm 2024, Nguyễn Thị Huyền nhận lời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô cho biết không ham hào quang showbiz, chưa từng nghĩ dùng vương miện, sự nổi tiếng để kiếm tiền.

Nói thêm về cuộc sống của mình, Nguyễn Thị Huyền cho biết cô luôn thấy vui vẻ, lạc quan, vì không chấp niệm những điều chưa hài lòng nên giữ được tinh thần thoải mái. Nàng hậu cũng không sợ bị già đi hay phai tàn nhan sắc bởi đó là quy luật của tạo hóa.

Nhan sắc mặn mà của Nguyễn Thị Huyền sau hơn 2 thập kỷ đăng quang.

Sau 22 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì nhan sắc đằm thắm rạng ngời và thần thái cuốn hút. Cô được khen là một trong những nhan sắc đỉnh cao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.