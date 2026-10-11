Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diện bikini bùng nổ sân khấu Đồi Rồng, lộ diện Top 25 vào Chung kết

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. 53 thí sinh bước vào đêm thi quan trọng để giành cơ hội có mặt tại Chung kết toàn quốc, trên sân khấu ngoài trời hướng ra biển.

Với chủ đề "Miền Hương Sắc", cuộc thi năm nay tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, và đêm Chung khảo cũng là dịp nhìn lại sự trưởng thành của các thí sinh sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm văn hóa.

Sân khấu rực rỡ hướng biển Đồ Sơn, ba phần thi đầy cảm xúc

Chương trình mở màn với tiết mục "Xinh hơn cả hoa" cùng ca sĩ Will, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 (Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi) và 53 thí sinh, tiếp nối là tiết mục "Hoa đào" của Anh tài Hoàng Rob.

Điểm nhấn của đêm thi là phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập "Dọc miền di sản" của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân, đưa khán giả đi qua các vùng văn hóa từ Bắc vào Nam. Đáng chú ý, bộ sưu tập có những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ - biểu tượng của Hải Phòng, thành phố đăng cai năm nay. Sau đó, 53 thí sinh bước vào phần thi áo tắm trên nền nhạc "Like an Angel" qua giọng hát của ca sĩ Lưu Hiền Trinh, trước khi Ban Giám khảo chọn Top 32 bước vào phần thi dạ hội, mở đầu bằng ca khúc "Em về tinh khôi" của Will và Lưu Hiền Trinh.

Sân khấu quy mô lớn được dựng ngay tại Quảng trường Biển, với kết cấu mạnh mẽ kết hợp các đường cong mềm mại. Đêm Chung khảo do Tổng đạo diễn Trần Tú điều phối, MC Thiên Vũ và Thùy Linh dẫn chương trình; Báo Tiền Phong là đơn vị sở hữu bản quyền, chủ trì tổ chức, cùng Công ty Cổ phần Hoàng Thành Media đồng tổ chức và sản xuất. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: "Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước".

Lộ diện Top 25 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm, Ban Giám khảo đã chọn ra Top 25 thí sinh bước tiếp vào Chung kết toàn quốc. Trong đó, một vị trí dành cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi, 24 vị trí còn lại do Ban Giám khảo lựa chọn. Danh sách Top 25 gồm:

1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất

2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362

3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818

4. Lê Phương Nghi - SBD 031

5. Gouband Lisa - SBD 124

6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982

7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450

8. Phạm Vân Hà - SBD 638

9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106

10. Đinh Diệu Anh - SBD 186

11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308

12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826

13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602

14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693

15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168

16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090

17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582

18. Tạ Thị Hoa - SBD 618

19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864

20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240

21. Bùi Minh Phương - SBD 082

22. Bùi Mai Linh - SBD 510

23. Lưu Phương Anh - SBD 290

24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856

25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076

Hành trình "Miền Hương Sắc" từ Lai Châu đến Hải Phòng

Ban Tổ chức cho biết khi cuộc thi khởi động gần 5 tháng trước, "Miền Hương Sắc" mới là một ý tưởng về hành trình giàu trải nghiệm; đến nay chủ đề đã được cụ thể hóa qua những gương mặt, câu chuyện và miền đất các thí sinh đã đi qua. Trước đêm Chung khảo, 53 cô gái không chỉ tăng cường tập luyện đồng diễn, áo dài, áo tắm, dạ hội với nhiều buổi ráp sân khấu kéo dài đến khuya, mà còn trải qua vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc để Ban Giám khảo đánh giá toàn diện.

Hành trình trải nghiệm thực tế cũng được chú trọng: Tại Lai Châu, các thí sinh tìm hiểu văn hóa, đời sống đồng bào dân tộc Tây Bắc và tham gia dự án nhân ái tại Trường Mầm non Tả Lèng; khi đến Hải Phòng, các cô gái dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ban Giám khảo do nhà báo Phùng Công Sưởng làm Trưởng ban, cùng các thành viên: đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC Trần Hồng Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, cùng giám khảo khách mời - Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương. Nhà báo Lê Xuân Sơn giữ vai trò Trưởng Ban Cố vấn. Tiêu chí đánh giá không chỉ dựa vào một đêm thi mà xuyên suốt cả quá trình sinh hoạt, học tập và hoạt động xã hội của thí sinh. Trước giờ Chung khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận định chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, còn Trưởng Ban Cố vấn Lê Xuân Sơn cho rằng việc chọn ra những gương mặt đi tiếp là bài toán khó cả về chuyên môn và tâm lý.

Chương trình được livestream trên các nền tảng chính thức của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam, Hoàng Thành Media và phát trực tiếp trên FPT Play. Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.