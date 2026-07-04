Hoa hậu Việt kết hôn với quản lý hơn 17 tuổi, từng một đời vợ và có con riêng

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân chính thức tìm được bến đỗ bên nhiếp ảnh gia Long Nguyễn. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận về không ít sự chú ý khi ông xã của nàng hậu hơn cô 17 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Dù vậy, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành, vượt qua những lời bàn tán để xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Chuyện tình kín tiếng giữa Hoa hậu và người quản lý hơn 17 tuổi

Nếu như nhiều cặp đôi Vbiz thường công khai hẹn hò từ sớm thì Khánh Vân và Long Nguyễn lại chọn cách yêu trong âm thầm. Cả hai quen biết khi làm việc chung, Long Nguyễn là người đứng sau hỗ trợ, quản lý lịch trình và đồng hành cùng Khánh Vân trong nhiều dự án nghệ thuật.

Được biết, Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã gắn bó từ năm 2019. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, Khánh Vân gần như không hé lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện yêu đương. Phải đến giữa năm 2024, khi Long Nguyễn bất ngờ cầu hôn, nàng hậu mới chính thức xác nhận đã có người đồng hành.

Tháng 8/2024, Khánh Vân chính thức công khai chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

Cả hai đã có khoảng thời gian dài yêu kín tiếng. Ảnh: FBNV

Tháng 12/2024, Khánh Vân và Long Nguyễn tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi quy tụ dàn hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz.

Điều khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ nằm ở khoảng cách tuổi tác mà còn bởi Long Nguyễn từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Trước những ý kiến trái chiều, Khánh Vân nhiều lần cho biết cô lựa chọn bạn đời dựa trên sự đồng điệu, trách nhiệm và cách đối phương yêu thương mình, thay vì quá bận tâm đến những định kiến bên ngoài.

Khi nhận về những đánh giá tiêu cực về việc kết hôn với người từng đổ vỡ, nàng hậu nói: "Mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình, quan trọng là phải biết bạn muốn gì, cần gì và điều gì sẽ khiến cho bạn hạnh phúc.

Đối với Vân, có một điều khiến Vân hạnh phúc chính là câu nói: Bằng lòng với hiện tại, đó là hạnh phúc. 6/12/2024 – Câu chuyện tình yêu của Vân bước sang một trang mới. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười trong ngày hôm ấy đều trở thành những ký ức quý giá, ghi dấu sâu trong trái tim Vân".

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 12/2024 tại TP.HCM, quy tụ nhiều ngôi sao trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Ông xã Khánh Vân là ai?

Long Nguyễn sinh năm 1978, là nhiếp ảnh gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và đảm nhận vai trò sản xuất hình ảnh cho nhiều dự án lớn.

Không chỉ là nhiếp ảnh gia, Long Nguyễn hiện còn là quản lý của Khánh Vân. Trong nhiều năm qua, anh luôn đồng hành cùng nàng hậu tại các sự kiện, cuộc thi cũng như các dự án cá nhân. Dù làm việc phía sau hậu trường, Long Nguyễn vẫn được nhiều khán giả biết đến nhờ mối quan hệ đặc biệt với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trước khi đến với Khánh Vân, Long Nguyễn từng có một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Nam nhiếp ảnh gia cũng không né tránh việc chia sẻ về quá khứ. Ngược lại, Khánh Vân cho biết cô luôn tôn trọng những gì thuộc về quá khứ của chồng và trân trọng cách anh đối xử với gia đình hiện tại.

Long Nguyễn là nhiếp ảnh gia có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Ảnh: FBNV

Không chỉ là nhiếp ảnh gia, Long Nguyễn hiện còn là quản lý của Khánh Vân. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Khánh Vân, Long Nguyễn từng có một cuộc hôn nhân và có con trai riêng. Ảnh: FBNV

Hoa hậu có đời tư kín tiếng

Khánh Vân tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của người đẹp. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2020 và lọt Top 21 nhờ chiến thắng ở hạng mục bình chọn của khán giả. Bên cạnh thành tích tại đấu trường quốc tế, Khánh Vân còn để lại dấu ấn với dự án cộng đồng "One Body Village" nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Khánh Vân không rút lui khỏi showbiz mà tiếp tục hoạt động sôi nổi. Cô thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang, sự kiện giải trí, đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên ở nhiều cuộc thi sắc đẹp và đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện.

Người đẹp sinh năm 1995 đến từ TP.HCM đã vượt qua 43 thí sinh để giành vương miện danh giá vào ngày 07/12/2019. Ảnh: FBNV

Cái kết viên mãn sau thời gian yêu kín tiếng

Khánh Vân vốn là một trong những nàng hậu kín tiếng về đời tư. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô gần như không vướng tin đồn tình cảm và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng.

Chính vì vậy, khi công khai mối quan hệ với Long Nguyễn, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ. Bên cạnh những lời chúc phúc, cặp đôi cũng phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến khoảng cách 17 tuổi, việc Long Nguyễn từng có một đời vợ và con riêng.

Sau khi kết hôn, Long Nguyễn vẫn là người đứng sau hỗ trợ mọi hoạt động của vợ, còn Khánh Vân nhiều lần chia sẻ rằng cô cảm thấy may mắn khi tìm được người đàn ông đủ chín chắn, bao dung và luôn tạo cho mình cảm giác an toàn.

Khánh Vân vốn là một trong những nàng hậu kín tiếng về đời tư. Ảnh: FBNV