Trai đẹp quốc dân và nữ MC đẹp nhất nước kết hôn, lên chức bố mẹ cùng lúc, đàng trai bị nhà gái kiểm soát gắt

Sáng 30/6, tờ Oricon đưa tin, nam ca sĩ quốc dân tại Nhật Bản Kazuya Kamenashi (cựu thành viên KAT-TUN) và nữ diễn viên Minami Tanaka vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn, đồng thời xác nhận luôn chuyện họ đã lên chức bố mẹ. Được biết, Minami Tanaka hiện đang mang thai con đầu lòng cho Kazuya Kamenashi.

Trong tâm thư, cặp đôi đình đám hạnh phúc bày tỏ: “Xin vui mừng được thông báo rằng chúng tôi quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Chúng tôi cũng đang đón chờ 1 sinh mệnh bé nhỏ mới. Dù cả 2 vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng với tư cách là những người làm nghệ thuật và là bậc cha mẹ, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, đồng thời sẽ vẫn trân trọng phong cách sống của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai bằng trái tim chân thành, vì vậy rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ cùng những lời khuyên bổ ích từ các bạn. Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ và các đối tác đã thấu hiểu và đồng hành cùng chúng tôi”.

Kazuya Kamenashi và nữ MC đẹp nhất Nhật Bản Minami Tanaka vừa tuyên bố kết hôn và lên chức bố mẹ cùng lúc. Ảnh: X

Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, tờ Josei Seven Plus từng gây xôn xao khi đăng tải bài báo hé lộ những khúc mắc trong mối quan hệ giữa Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka. Theo nguồn tin, Kazuya Kamenashi thường xuyên được bắt gặp đi uống rượu và có khoảng thời gian anh từng cảm thấy không được thoải mái khi Minami Tanaka ngày càng cố kiểm soát mình. Nguồn tin từ truyền thông Nhật cho biết, 2 ngôi sao có mối quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân, nhưng những rạn nứt giữa họ bắt đầu xuất hiện theo thời gian: “Những chuyện nhỏ bắt đầu chất chồng lên, tạo ra bầu không khí lạnh nhạt giữa họ”. Tới nay, khi Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka quyết định về chung 1 nhà và có con với nhau, fan mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng 2 ngôi sao cũng đã vượt qua được giai đoạn đầy thách thức trong mối quan hệ.

Minami Tanaka bị tố kiểm soát Kazuya Kamenashi quá đà. Ảnh: Yahoo News

Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka lần đầu tiên quen biết nhau khi cùng tham gia 1 cuộc phỏng vấn chung cho tạp chí MAQUIA hồi tháng 9/2023. Họ xích lại gần nhau và dần phải lòng đối phương nhờ sở hữu hàng loạt điểm chung trong cuộc sống. Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ được công khai trên các phương tiện truyền thông vào ngày đầu năm mới 2024. Sau đó, Kazuya Kamenashi - Minami Tanaka cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Destiny của TV Asahi.

Kazuya Kamenashi sinh năm 1986, chính thức ra mắt làng giải trí Nhật Bản khi vừa tròn 12 tuổi. 3 năm sau đó, anh được chọn vào đội hình của nhóm nhạc thần tượng đình đám KAT-TUN. Bên cạnh lĩnh vực ca hát, nam ngôi sao còn tỏa sáng rực rỡ trong địa hạt phim ảnh nhờ loạt vai diễn ấn tượng ở Gokusen The Movie, Yamato Nadeshiko Shichi Henge, Yōkai Ningen Bem...

Trong khi đó, Minami Tanaka bằng tuổi ông xã, là nữ diễn viên, người mẫu kiêm MC nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô được mệnh danh là nữ MC đẹp nhất tại xử sở hoa anh đào. Dù cao không tới 1m6 nhưng nhờ sở hữu vẻ đẹp trong sáng và thân hình nóng bỏng, Tanaka vẫn được chọn làm người đại diện cho nhiều thương hiệu nội y danh tiếng.

Kazuya Kamenashi là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái Nhật Bản. Ảnh: Yahoo News