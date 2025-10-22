Hoa hậu Việt đang mang thai nhập viện cấp cứu giữa đêm ở Canada

2 năm trước, Hoa hậu Diễm Hương quyết định rời Việt Nam sang Canada định cư. Tại nước ngoài, cô làm công việc trang điểm, phăn xăm thẩm mỹ. Đầu tháng 8 vừa qua, người đẹp sinh năm 1990 thông báo mang thai lần 2 với chồng Việt kiều David Liêu.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương mới đây khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ đã phải nhập viện cấp cứu giữa đêm. Nàng hậu 9x thừa nhận càng gần tới ngày sinh càng cảm thấy bất an và lo sợ. Cô chia sẻ: "Bạn Mập chưa ăn uống gì mặt bơ phờ nhưng vẫn hỏi 'Vợ ăn gì chưa? Đau nhiều hay sau?'. Vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm, cả hai vợ chồng cùng lo bởi Mập thì vẫn ám ảnh nỗi buồn năm ngoái cũng vào 1 đêm mưa, trời gió lạnh.

Hương thì bất an cả ngày trăn trở với những bất thường và hơn hết càng gần ngày, nỗi lo sợ xưa khi sinh Noah ùa về, sợ mọi thứ bất ngờ. Con người ta sẽ chẳng biết sợ nếu chưa trải qua những tổn thương và mất mát".

Hoa hậu Diễm Hương thông báo phải nhập viện cấp cứu giữa đêm trên trang cá nhân

Sau khi được bác sĩ thăm khám, Hoa hậu Diễm Hương thở phào nhẹ nhõm vì sức khỏe em bé vẫn ổn định. Tuy nhiên, cô lại gặp vấn đề không thể lấy ven để truyền dịch vì bị vỡ nhiều lần. "Lần đầu tiên cấp cứu tại Canada, rất may bác sĩ thăm khám nói về em bé ổn nhưng có vẻ mẹ lại có những vấn đề cần theo dõi hơn. Muốn truyền dịch thì không thể lấy ven, vỡ ven vì quá mỏng. Chỉ cầu mong chúa ban bình an cho mẹ con con. Ra về, Mập mới nói nãy chồng nghe vợ vậy sợ quá, cứng miệng, cắn cả lưỡi", cô cho hay.

Hoa hậu Diễm Hương cho biết con trong bụng cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, người đẹp lại không thể lấy ven để truyền dịch vì bị vỡ quá nhiều lần

Chia sẻ về hành trình mang thai ở tuổi 35, Hoa hậu Diễm Hương thừa nhận gặp không ít khó khăn. "Dù quá trình vừa qua, cả hai vợ chồng vô cùng mệt mỏi thể xác, sự lên xuống của tâm trạng liên tục, hồi hộp đan xen lo lắng, vui mừng nhưng không dám chủ quan. Một phán đoán ẩu vô tâm của một nữ bác sỹ siêu âm tại phòng khám cũng đủ khiến vợ chồng Hương mất ăn mất ngủ suốt cả tuần... Nhưng vợ chồng Hương luôn cầu nguyện. Rất nhiều lời cầu nguyện", cô cho hay.

Trong thời gian mang thai, ông xã luôn đồng hành và động viên Diễm Hương. "Ba đã bắt đầu từ rất sớm, từ lúc bé Ong đập những nhịp tim đầu tiên. Ba mua những chai dầu khuynh diệp. Ba nghĩ dầu khuynh diệp là một thứ không thể thiếu với con nên mua sắm đầu tiên. Dầu bên này không bằng dầu khuynh diệp của mình đâu vợ nên chồng mua lố luôn mang sang kia", người đẹp 9x viết.

Sau hơn 1 năm về chung một nhà, Hoa hậu sinh năm 1990 thông báo tin vui đã lên chức

Trước khi kết hôn với chồng Việt kiều, cô từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Diễm Hương cho biết cô mang thai lần hai ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và gây ấn tượng khi lọt vào Top 14. Hai năm sau, cô tiếp tục thử sức tại Miss Universe 2012 được tổ chức ở Mỹ. Trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân, đến tháng 1/2024, Diễm Hương tìm thấy hạnh phúc mới bên ông xã David Lieu. Cặp đôi tổ chức lễ cưới ấm cúng, kín đáo trong một nhà thờ nhỏ ở Canada, với sự góp mặt của gia đình và những người bạn thân thiết.

Nói về lý do kết hôn lần 3, Diễm Hương cho hay: "Chọn một người thích hay thương mình thì dễ, một người thương mình mà thích cả con mình cũng không khó, nhưng một người thương mình, thương con mình, gia đình mình thương người đó là điều khó. Và Hương nghĩ Hương đã tìm được một người như vậy tại thời điểm hiện tại.

Hiện Hương thấy bình yên với cuộc sống mới tại nơi ở mới với không ít sự khó khăn thuở ban đầu. Tương lai Hương hy vọng luôn có được sự chúc phúc và yêu thương của mọi người cho Hương, cho Noah và cho gia đình của Hương".