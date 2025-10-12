Tháng 9/2025, 35 người đẹp đã bước vào vòng Chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Trải qua các phần thi như hô tên, trình diễn bikini, dạ hội, thuyết trình và thi ứng xử, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đã giành vương miện của Miss Grand Vietnam 2025. Tại Chung kết, cô ghi điểm vì câu trả lời song ngữ Anh - Việt đầy tự tin.

Theo trưởng BTC cuộc thi, Yến Nhi được 80% ban giám khảo đồng thuận lựa chọn. Hà Kiều Anh cho biết Yến Nhi là thí sinh sở hữu hài hòa giữa trí tuệ và nhan sắc. Chính bởi vì khả năng ngoại ngữ, thuyết trình và thần thái tự tin, khán giả đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đẹp sinh năm 2004 ở đấu trường quốc tế.

Khi chọn Yến Nhi là người chiến thắng, đại diện Việt Nam ở Miss Grand, trưởng ban giám khảo chia sẻ: "Một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp mà còn phải thể hiện được khả năng suy nghĩ, cách truyền đạt và sự tự tin trước công chúng. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International, vì thế năng lực ngoại ngữ - mà ở đây là tiếng Anh đóng vai trò quan trọng. Yến Nhi đáp ứng được yêu cầu đó".

Yến Nhi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 vào tháng 9/2025

Danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và cuối cùng là La Ngọc Phương Anh.

Tuy nhiên, từ khi đặt chân sang Thái Lan để thi Miss Grand Internationl vào cuối tháng 9/2025, đại diện Việt Nam lại liên tục khiến khán giả thất vọng. Từ người đẹp được đông đảo khán giả ủng hộ, Hoa hậu Yến Nhi trở thành cái tên bị quay lưng và nhận chỉ trích nhiều nhất.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 khởi động từ cuối tháng 9 và có sự tham gia của 77 thí sinh. Trong 3 tuần chinh chiến quốc tế, Hoa hậu Yến Nhi mang theo gần 100kg hành lý đến Thái Lan. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, người đẹp sinh năm 2004 chỉ để lại toàn những ồn ào lùm xùm.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Yến Nhi từng được kỳ vọng sẽ là gương mặt trẻ tạo làn gió mới cho nhan sắc Việt

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, hình ảnh của cô lại trở thành tâm điểm bàn tán, khiến không ít khán giả quay lưng

Một trong những nguyên nhân khiến Yến Nhi bị chỉ trích nhiều nhất chính là phát ngôn gây tranh cãi và phần thể hiện còn yếu kém. Trái ngược với sự tự tin trong Chung kết Miss Grand Vietnam, đại diện Việt Nam lại mất điểm trầm trọng khi tương tác trong cuộc thi. Khi nhận được câu hỏi đơn giản, Hoa hậu Yến Nhi trả lời lạc đề hoặc cười trừ, ngại ngùng thừa nhận khả năng nói tiếng Anh kém.

Cụ thể trong một hoạt động diễn ra ngày 8/10, Miss Grand Philippines - Emma Mary Tiglao, đặt câu hỏi cho Yến Nhi: "What is your favorite part of this competition?" (Phần yêu thích nhất của bạn trong cuộc thi này là gì?), cô trả lời: "I love the water park and I’m very excited to have a chance to be here" (Tôi rất thích công viên nước và háo hức khi có cơ hội được ở đây). Trước đó, cô còn gây sốc khi chia sẻ không hiểu rõ tính chất, tiêu chí của cuộc thi, bị đánh giá là không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Yến Nhi để lộ khả năng nói tiếng Anh còn bập bẹ, thiếu tự tin thậm chí là trả lời lạc đề

Trong những ngày qua, Yến Nhi bị chỉ trích lớn nhất là do bị lọt phát ngôn chưa phù hợp trong một buổi livestream của bạn cùng phòng. Trong cuộc gọi, cô than thở về áp lực dư luận, dùng lời lẽ tiêu cực và có ý trách móc phía công ty quản lý "không đầu tư": "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm ... gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình".

Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư ... gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Sau sự việc, bà Phạm Kim Dung cho biết cô đã nhận ra lỗi sai và mong có cơ hội sửa đổi. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ", CEO công ty Sen Vàng cho hay.

Ở vòng phỏng vấn kín diễn ra vào ngày 10/10 với ông Mr Nawat, Hoa hậu Yến Nhi nhắc tới quá khứ khó khăn và thừa nhận sai sót phát ngôn và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói. "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Khi bạn cùng phòng livestream, tôi vô tình dùng những từ lóng trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi đã học được bài học quý giá và sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình", cô cho hay.

Vừa qua, Yến Nhi gây bức xúc khi để lọt những phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí là câu nói văng tục trên sóng livestream của bạn cùng phòng

Yến Nhi lên tiếng xin lỗi khi để lộ phát ngôn chưa phù hợp trong vòng phỏng vấn tại cuộc thi

Đại diện Việt Nam cho biết sẽ chú ý cẩn trọng hơn trong phát ngôn trong thời gian tới

So với những đại diện Việt Nam từng tham gia Miss Grand International như Lê Hoàng Phương, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân... Hoa hậu Yến Nhi đang có phong độ kém hơn hẳn. Hoa hậu Yến Nhi trượt nhiều vòng thi phụ, chưa được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao ở Miss Grand tại Thái Lan.

Từ đầu mùa giải đến nay, Yến Nhi hoàn toàn “mất hút” trong các bảng xếp hạng và dự đoán của những chuyên trang sắc đẹp uy tín như Missosology hay Sash Factor. Tại Miss Grand Internationa có hai vòng bình chọn từ khán giả, đây là nơi thí sinh có cơ hội giành vé vào Top 20 nhờ sự ủng hộ của công chúng. Tuy nhiên, tính đến chiều 10/9, dù thông qua hình thức bình chọn trả phí, Yến Nhi chỉ đạt vỏn vẹn 1% lượt vote. Đây là con số khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một đại diện Việt Nam.

Trong thời gian tới, Yến Nhi sẽ bước vào phần thi phụ Trình diễn trang phục dân tộc, trước khi bước sang bán kết và chung kết. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/10 tại Bangkok (Thái Lan), khép lại hành trình tìm kiếm tân hoa hậu. Nếu thực sự muốn lấy lại niềm tin và sự công nhận, Yến Nhi cần thể hiện bằng nỗ lực và phong độ trên sân khấu, thay vì chỉ dừng lại ở những lời xin lỗi.

Từ đầu mùa giải đến nay, Yến Nhi hoàn toàn “mất hút” trong các bảng xếp hạng và dự đoán của những chuyên trang sắc đẹp uy tín

Đại diện Việt Nam cũng trượt nhiều vòng thi phụ tại Miss Grand International

Hoa hậu Yến Nhi đang bị khán giả quay lưng vì liên tiếp vướng những lùm xùm tai tiếng