Hoa hậu Việt lấy chồng 6 năm chưa công khai danh tính, tuổi 34 làm chủ tiệm hoa, ở biệt thự 7 phòng Tám Tám (tổng hợp), 22:34 07/10/2025 Chia sẻ Thích0 Hoa hậu sinh năm 1991 đang có cuộc sống sang giàu, hôn nhân viên mãn cùng khoảng thời gian ngọt ngào bên chồng con. Vì sao hoa hậu Yến Nhi bị khán giả 'quay lưng' chỉ sau 1 tuần đi thi quốc tế? Khó hiểu về sự hiểu biết thất thường của hoa hậu Yến Nhi Bà Phạm Kim Dung lên tiếng sau khi Hoa hậu Yến Nhi có phát ngôn nói xấu sau lưng: "Sai quá sai tuy nhiên..." Tình hình căng thẳng của Hoa hậu Yến Nhi và bà Phạm Kim Dung sau phát ngôn gây sốc cả showbiz Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, lọt top 10 Vietnam's Next Top Model 2010, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cùng năm, cô thi Miss Universe nhưng trượt top 15.Năm 2016, cô làm huấn luyện viên The Face Vietnam cùng Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Cô đắt show trình diễn thời trang, dự sự kiện, quảng cáo trước khi sang Mỹ năm 2018.Thời điểm đó, người đẹp tuyên bố tạm ngừng hoạt động showbiz để sang Mỹ chữa bệnh về tuyến giáp. Thời điểm mới sang Mỹ, Phạm Hương ký hợp đồng quản lý với 3 công ty tại Hawaii, Los Angeles và Seattle. Cô tham gia một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo ở Mỹ.Sau đó cô kết hôn, sinh con, định cư tại xứ sở cờ hoa đến giờ. Khi lấy chồng, hoa hậu sinh năm 1991 gác lại đam mê nghệ thuật, tập trung cho việc nội trợ, chăm sóc con cái.Được biết ông xã của Phạm Hương là một doanh nhân Việt kiều nhưng từ khi lấy chồng đến nay, cô chưa một lần công khai danh tính ông xã dù đã có với nhau 2 con: Bé Maximus 7 tuổi và Apollo 4 tuổi.Hiện nàng hậu đang sống cùng chồng và hai con trong biệt thự hai tầng lầu, 7 phòng ở Los Angeles. Chỉ riêng phòng để đồ của hoa hậu sinh năm 1991 đã chứng minh độ giàu có, sang chảnh.Năm 2023, cô mở cửa hàng hoa tại California, phục vụ đam mê cắm hoa. Trên trang cá nhân, Phạm Hương thường khoe những tác phẩm hoa do cô cắm.Hiện tại, người đẹp tập trung toàn bộ thời gian làm việc tại tiệm hoa với mong muốn xây dựng tiệm ngày càng chuyên nghiệp và phát triển vững vàng.Mỗi ngày của Phạm Hương bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cô thường tập yoga khoảng 1 tiếng, sau đó đưa các con đến trường. Thời gian con ở trường, người đẹp cũng về tiệm hoa làm việc.Thời gian rảnh, cô đi cà phê, nhà hàng.Cuối tuần, người đẹp dành trọn thời gian cho gia đình, chồng con qua những buổi hẹn hò chơi golf, trượt tuyết…Ở tuổi 35, Phạm Hương chú trọng giữ gìn nhan sắc. Ngoài tập thể thao, hoa hậu còn quan tâm chế độ ăn uống khoa học.Cô thường tự nấu ăn ở nhà để hạn chế dầu mỡ. Gia đình cô thích uống nước ép, ăn salad rau quả, hạn chế thịt đỏ vào bữa tối.Hoa hậu yêu thích cuộc sống yên bình, gần gũi thiên nhiên ở Mỹ Theo Đời sống & Pháp luật Copy link 10/07/2025 11:42 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoa-hau-viet-lay-chong-6-nam-chua-cong-khai-danh-tinh-tuoi-34-lam-chu-tiem-hoa-o-biet-thu-7-phong-a578522.html Chia sẻ Thích0 phạm hương