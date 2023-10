Hoa hậu Thuỳ Tiên vướng nghi vấn "dao kéo", bị soi điểm khác lạ trên gương mặt

Cư dân mạng mới đây rần rần lan truyền đoạn video có sự xuất hiện của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Trong clip này, netizen còn đưa ra bằng chứng, chỉ ra một đặc điểm khác lạ trong bức ảnh của người đẹp sinh năm 1998. Nàng hậu vướng nghi vấn đã tiêm cằm để có gương mặt hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, số khác netizen lại bênh vực Hoa hậu Thuỳ Tiên và phủ nhận chuyện người đẹp "dao kéo", cho rằng tất cả là do góc chụp: "Thử chụp 2 ảnh, 1 cái cười và 1 cái không cười mà đi so sánh", "Hai cái ảnh khác nhau mà sao so sánh được", "Thuỳ Tiên có phẫu thuật đâu trời"...

Vào tháng 6/2022, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã từng lên tiếng đính chính, phủ nhận thông tin "dao kéo" gương mặt. Trong thời gian đương nhiệm, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế từng chia sẻ nàng hậu có thể phẫu thuật thẩm mỹ nếu muốn. Tuy nhiên, Thuỳ Tiên cho hay: "Đây là lần đầu tiên chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế được trao cho Việt Nam, nên tôi từ chối phẫu thuật vì muốn giữ gìn nét đẹp tự nhiên của người con đất Việt trong mắt bạn bè quốc tế".

Cư dân mạng xôn xao cho rằng nàng hậu Thuỳ Tiên đã thực hiện tiêm cằm

Tuy nhiên số khác netizen lại bênh vực người đẹp sinh năm 1998. Vào tháng 6/2022, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã từng lên tiếng phủ nhận thông tin "dao kéo"

Thuỳ Tiên từng đoạt các danh hiệu á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 , vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp Nhân ái". Tháng 12/2021, cô gây chú ý khi đăng quang Miss Grand International 2021 tại Bangkok. Sau đăng quang, Thùy Tiên là một trong những nàng hậu được quan tâm ở showbiz.

Tuy nhiên, vào ngày 5/10, cộng đồng fan sắc đẹp Việt không khỏi xôn xao trước động thái hủy follow Thùy Tiên trên Instagram của bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International. Không những vậy, netizen còn phát hiện một vài nhân viên của tổ chức từng thân thiết với Thùy Tiên cũng có hành động tương tự. Cư dân mạng nghi vấn mối quan hệ giữa nàng hậu và tổ chức Miss Grand International trục trặc.

Liên quan đến việc từng bị ông Nawat huỷ theo dõi sau khi cô xoá danh hiệu trên trang cá nhân, Thuỳ Tiên từng livestream phân trần: "Tôi xin nhận lỗi về bản thân tôi trước, tôi đã suy nghĩ mọi thứ một cách hơi đơn giản và vô tư quá mức. Lúc đó, tôi đang sắp xếp lại Instagram thì tôi muốn viết một câu gì đó mà thể hiện đúng bản thân nhưng mà tôi chưa nghĩ ra nên tôi đã bỏ trống và không để ý đến. Sau đó, bà Teresa (Phó Chủ tịch Miss Grand - PV) có nhắn tin đến, thì tôi mới bảo là có nhiều người cũng không để vì đó là trang cá nhân nên tôi mới nghĩ đó là việc bình thường. Sau khi nghe bà Teresa giải thích thì tôi mới thấy mình vô tư quá nên đã nhanh chóng bổ sung trở lại nhưng mà sự việc đã quá muộn vì tôi biết ông Nawat đã huỷ theo dõi tôi".

Hoa hậu Thuỳ Tiên vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021