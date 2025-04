Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng

Tối 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, ngụ TPHCM). Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh trong 2 tháng kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/5. Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Hoa hậu Thuỳ Tiên

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị Em Rọt tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với:

Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.