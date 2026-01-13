Từ sau khi thường xuyên xuất hiện, thân thiết bên Hoa hậu Kỳ Duyên thì cuộc sống đời thường của Hoa hậu Thiên Ân cũng gây chú ý không kém. Như mới đây nhất, Thiên Ân dính vào ồn ào bị nói thái độ khi xuất hiện trong một sự kiện trao giải. Trên sân khấu, cô có hành động bị soi là né tránh khi diễn viên Steven Nguyễn có ý muốn giúp đỡ chỉnh áo. Không chỉ thế, cũng tại sự kiện này Thiên Ân còn bị nói có thái độ khi fan xin chụp ảnh.

Liên quan đến sự việc của Thiên Ân và Steven Nguyễn, Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng bênh vực: "Thôi mà, dù sao người ta cũng là con gái. Tiếp xúc gần như vậy với con trai mà lần đầu gặp cũng ngại. Mình nghĩ ảnh dừng lại ở việc đỡ cổ lên sân khấu là đẹp rồi. Cảm ơn anh 7 đã đỡ em bé nha, sân khấu trơn quá nên em bé bị ngã, thương lắm luôn". Tuy nhiên, chia sẻ này của Kỳ Duyên gây tranh cãi vì lời lẽ bị nhận xét EQ thấp, sai tên Steven Nguyễn là "anh 7".

Thiên Ân bị ngã khi xuất hiện ở lễ trao giải (Nguồn: @hongsaoviz)

Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng về hành động chỉnh vai áo Thiên Ân của Steven Nguyễn (ảnh: TikTok nhân vật)

Giữa loạt ồn ào liên tục kéo đến, Thiên An đã lên tiếng làm rõ. Liên quan đến drama với Steven Nguyễn, Thiên Ân giải thích rõ đó chỉ là sự cố, cả hai đã trao đôi rất vui vẻ trên sân khấu. Cô cũng cảm ơn Steven Nguyễn đã có ý giúp đỡ mình trong tình huống đó. Tuy nhiên, mọi việc bị đẩy đi xa vì những lời bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Thiên Ân lên tiếng: "Thật sự thì câu chuyện mình bị ngã và anh Steven đỡ mình đó là 1 điều rất dễ thương từ việc đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Lúc đó mình cũng có cảm ơn anh tận 2 lần khi anh đỡ mình, lúc đó mình hoảng vì ngã chứ. Khi anh kéo tay áo lên trong tình huống đó mình cũng có 'cảm ơn anh và bảo cái kiểu nó vậy á anh ơi'. Mình biết ơn vì sự giúp đỡ của anh. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khác. Nhưng lại bị xuyên tạc câu chuyện, chèn text hạ bệ mình. Sao bạn tệ hại đến mức bạn hả hê khi 1 người con gái vấp ngã trên sân khấu thế?

Trước những bất bình không đáng có đó mới dẫn đến việc chị Duyên vào bình luận bênh vực mình. Chị Duyên cũng chỉ muốn sự việc dừng lại ở đó là đẹp rồi chứ đừng bẻ câu chuyện đi sang hướng khác. Và ở bình luận đó chị nên đặt đúng ngữ cảnh là trong cái video đó chứ không nên đem đi cắt ghép ở hết chỗ này đến chỗ khác nói lại sai vấn đề. Chú hoàn toàn không có ý gì khác cả. Các bạn fan của anh Steven bênh anh cũng không sai, chị Duyên bênh mình cũng không sai. Người sai là người có tình đem 1 tình huống vốn dĩ dễ thương lại bị gắt ghép xuyên tạc vì 1 lí do nào đó".

Kỳ Duyên cho biết có cảm ơn và giải thích cho Steven Nguyễn vai áo bị rơi là thiết kế (ảnh: @Hongshowbiz, @chumchum)

Thiên Ân mong sự việc này được khép lại, để cuộc sống của những người liên quan không bị ảnh hưởng. "Qua đây mình xin phép được cảm ơn anh Steven 1 lần nữa vì đã đỡ mình và chúc mừng cho những gì anh Steven đạt được trong năm nay. Ấn mong rằng câu chuyện chấm dứt và chúc sức khoẻ đến cả nhà", Thiên Ân chia sẻ.

Thiên Ân khẳng định Steven và Kỳ Duyên đều không có lỗi trong sự việc này (ảnh: FBNV)

Về việc bị cho là thái độ khi fan xin chụp ảnh, Thiên Ân giải thích: "Bản thân mình luôn ngại người lạ động chạm vào người. Mình nghĩ đó là phản xạ của những bạn nữ. Hơn nữa hôm qua lúc ấy mình cũng vướng vào cái tà của đầm. Khi mình ra hiệu thì bạn ấy cũng giật mình rút ra. Cả 2 người đều cùng lúc như thế. Lát sau thì mình và bạn ấy cũng vui vẻ chụp ảnh lại bình thường.

Điều mình thấy hơi buồn vì 1 số người cho là mình chảnh, mình này kia. Mình luôn chủ động ôm các bạn fan, hay các bạn nữ xin ôm mình 1 cái mình cũng không ngại gì vì đấy là tình cảm dành cho khán giả. Nhưng phản xạ con người khi thấy ai chạm vào người mình nó là điều hết sức bình thường".

Thiên Ân giải thích hành động lùi về sau là phản ứng bình thường khi người lạ chạm vào (ảnh: @ongkinhhautruong)