Chuyện gì đang xảy ra với Lệ Quyên?

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục gọi tên Lệ Quyên giữa làn sóng tranh cãi xoay quanh cách nữ ca sĩ đáp trả các bình luận tiêu cực. Từ một vài tương tác cá nhân trên nền tảng Threads, sự việc nhanh chóng bị đẩy đi xa hơn khi cách dùng từ của Lệ Quyên bị cho là gay gắt, thiếu kiềm chế, thậm chí vượt qua ranh giới ứng xử thường thấy của một nghệ sĩ lâu năm.

Nguồn cơn bắt đầu từ bài đăng của Lệ Quyên trên mạng xã hội Threads, có một khán giả để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên đã nổi đóa và đáp trả lại bình luận bằng từ ngữ gay gắt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Anh nên đã phản ứng sai hướng. Về phía Lệ Quyên, cô lại cho rằng bình luận trên xuất phát từ thói mỉa mai, giả vờ tử tế.

Nữ ca sĩ còn chụp màn hình những bình luận thóa mạ mình trên mạng xã hội, trong đó có những từ ngữ văng tục, thô lỗ nhằm công kích nặng nề. Lệ Quyên cho biết mỗi ngày đều phải đọc lấy những bình luận tiêu cực, cô viết: "Sẽ bẩn mắt nhưng em xin đăng nốt vài ví dụ cụ thể của một số cá biệt cùng một số thành phần khác mà em thường xuyên không biết lý do gì được nhận. Cay nghiệt đ* ti** tận cùng và máu cảm giác không lên não khi đọc".

Lệ Quyên lên tiếng khi phản ứng trước antifan của mình trở thành tâm điểm tranh luận. Ảnh: FBNV

Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng nhiều lần thể hiện quan điểm thẳng thắn, đanh thép khi đối diện với dư luận. Từ những phát biểu gây tranh cãi về chuyện đời tư, hôn nhân cho đến các phản hồi trực diện với antifan, Lệ Quyên luôn gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ không né tránh va chạm, sẵn sàng nói thẳng suy nghĩ của mình.

Ở một góc nhìn khác, chính sự thẳng thắn ấy từng giúp Lệ Quyên xây dựng hình ảnh cá tính, không màu mè. Nhưng khi mạng xã hội ngày càng khắc nghiệt, mỗi phát ngôn đều bị đặt dưới kính hiển vi, thì ranh giới giữa thẳng thắn và mất kiểm soát cảm xúc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và trong vụ việc lần này, nhiều ý kiến cho rằng Lệ Quyên đã bước qua lằn ranh đó.

Lệ Quyên có cá tính mạnh, sẵn sàng đối diện với mọi công kích nhưng không phải lúc nào xù lông cũng được đồng tình. Ảnh: FBNV

"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được"

Không thể phủ nhận, những lời thóa mạ, công kích cá nhân trên mạng xã hội là hành vi lệch chuẩn và đáng bị lên án. Không ai có quyền xúc phạm người khác chỉ vì ẩn sau màn hình điện thoại. Ở khía cạnh này, Lệ Quyên không sai khi bảo vệ danh dự và cảm xúc của mình.

Cảm xúc bực tức, giận dữ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không ai có thể yêu cầu một con người phải vô cảm trước những tổn thương lặp đi lặp lại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lệ Quyên không chỉ là một cá nhân bình thường.

Ở vị trí của một nghệ sĩ nổi tiếng, mọi hành động, lời nói đều mang tính biểu tượng và có sức lan tỏa lớn. Sự "xù lông" để đối chọi lại những bình luận tiêu cực bằng những từ ngữ thô tục không kém của nữ ca sĩ vô tình tạo thêm chất liệu cho tranh cãi, khiến câu chuyện bị đẩy theo hướng bất lợi hơn. Với người của công chúng, sự khôn ngoan không nằm ở việc thắng thua trong một cuộc khẩu chiến, mà ở cách giữ được hình ảnh và sự tôn trọng từ số đông. Đáp trả không sai, nhưng đáp trả thế nào mới là điều đáng bàn.

Cách ứng xử gay gắt của Lệ Quyên khiến câu chuyện ồn ào hơn. Ảnh: FBNV

Thực tế, Lệ Quyên từng nhiều lần đáp trả thẳng thừng nhưng vẫn nhận được sự cảm thông nhất định từ công chúng. Tuy nhiên, ở lần này, cảm xúc bực tức dường như đã vượt khỏi ranh giới kiểm soát. Những từ ngữ nặng nề, thô tục được sử dụng như một lớp áo giáp tự vệ trước sự công kích, nhưng đồng thời cũng vô tình đẩy hình ảnh của Lệ Quyên vào thế bất lợi.

Khi ở vị trí một nghệ sĩ lâu năm, có chỗ đứng vững chắc và lượng khán giả đông đảo, chuẩn mực mà công chúng đặt ra không còn dừng ở đúng - sai cảm xúc, mà là cách biểu đạt cảm xúc đó. Việc lựa chọn ngôn từ gay gắt, mang tính đối đầu trực diện không chỉ khiến tranh cãi leo thang mà còn làm lộ rõ trạng thái tức giận thiếu tiết chế. Thay vì giúp Lệ Quyên lấy lại thế chủ động, phản ứng này lại khiến câu chuyện bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực hơn, làm tổn hại đến hình ảnh vốn gắn liền với một nữ ca sĩ bản lĩnh, từng trải và kiểm soát sân khấu lẫn đời sống rất tốt trong mắt công chúng.

Trong trường hợp của Lệ Quyên, câu nói từng được Sơn Tùng chia sẻ: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được" bỗng trở nên rất đúng ngữ cảnh. Ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ không chỉ hưởng hào quang mà còn phải đối diện với áp lực dư luận nặng nề hơn gấp nhiều lần người bình thường. Lệ Quyên rõ ràng đang ở vị trí ấy - một ngôi sao lâu năm, có tên tuổi, có lượng khán giả lớn và cũng đồng nghĩa với việc mọi phản ứng cá nhân đều bị soi xét kỹ lưỡng. Cảm giác bị công kích, bị xúc phạm là điều không ai muốn trải qua, nhưng cách đối diện với nó mới là yếu tố quyết định hình ảnh của người ngồi "trên cao". Nếu Sơn Tùng chọn im lặng để chịu đựng áp lực theo cách riêng, thì Lệ Quyên lại chọn đối đầu trực diện. Mỗi người có cá tính, cách sống và giới hạn chịu đựng khác nhau. Không thể yêu cầu Lệ Quyên phải giống Sơn Tùng. Nhưng trong bối cảnh công chúng ngày càng khắt khe, việc để cơn tức giận dẫn dắt ngôn từ đã khiến Lệ Quyên tự đặt mình vào thế khó. Khi đã chấp nhận ngồi ở vị trí mà không phải ai cũng với tới được, đôi khi điều khó nhất không phải là chịu đựng lời chê bai, mà là giữ được sự tỉnh táo và tiết chế để không đánh mất những giá trị hình ảnh đã gây dựng suốt nhiều năm.

"Không ai ép một người phụ nữ phải chịu đựng giày vò về cảm xúc"

Câu chuyện của Lệ Quyên cũng chạm đến một vấn đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: văn hóa ứng xử của người nổi tiếng trước áp lực dư luận. Khi liên tục phải đối mặt với những lời thóa mạ, công kích cá nhân, việc nảy sinh cảm xúc tiêu cực và muốn đáp trả là phản xạ rất đời, rất người. Công chúng hoàn toàn có thể thông cảm cho cảm giác bức bối ấy, bởi không ai có thể đứng yên trước sự giày vò kéo dài về mặt tinh thần. Thực tế, đã có không ít lần nghệ sĩ tự vệ bằng lời nói và nhận được sự đồng cảm từ khán giả, khi cách phản hồi đủ chừng mực và cho thấy họ đang bảo vệ danh dự của mình.

Tuy nhiên, ranh giới nằm ở chỗ sự tự vệ ấy được đặt trong tinh thần văn minh, khéo léo và tinh tế, hay bị cuốn theo cơn giận để đi xa hơn những gì công chúng có thể chấp nhận ở một nghệ sĩ. Vẫn có rất nhiều người hiểu và đứng về phía Lệ Quyên, bởi không ai muốn một người phụ nữ phải "gặm nhắm" những tổn thương hay bị buộc phải im lặng trước những lời tấn công ác ý. Khán giả đã từng yêu sự mạnh mẽ, cá tính và hình ảnh một người phụ nữ rắn rỏi mà Lệ Quyên đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Nhưng song song với đó, điều họ mong mỏi là một Lệ Quyên đủ dày dạn trải nghiệm để chọn cách phản ứng tỉnh táo hơn, dùng sự chín chắn thay cho cơn giận.

Bởi khi sự văn minh và khéo léo được đặt lên trước, thông điệp bảo vệ bản thân sẽ trở nên thuyết phục hơn, và sự ủng hộ từ công chúng cũng vì thế mà bền vững hơn. Đây không phải là yêu cầu một nghệ sĩ phải hoàn hảo hay vô cảm, mà là kỳ vọng họ có thể giữ được sự tinh tế cần có ở vị trí của một người của công chúng.