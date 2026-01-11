Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Đoàn Thiên Ân vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, khoảnh khắc người đẹp sinh năm 2000 tham gia chương trình Trò chuyện với tương lai, đối thoại với Uyên Nhi - Hoa khôi trường Đại học Nam Cần Thơ đã viral mạng xã hội.

Trong chương trình, Hoa khôi Uyên Nhi chia sẻ rằng bản thân đạt danh hiệu nhưng lại cảm thấy những thí sinh khác nỗ lực hơn mình: "Em thử đăng ký thi Hoa khôi trường em và thế là em đậu, được Hoa khôi. Nhưng mà em nghĩ là bản thân em nỗ lực nhưng mà các thí sinh trong cuộc thi càng nỗ lực hơn em. Vậy thì lý do tại sao em lại được Hoa khôi".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liền có màn "chỉnh sóng" thẳng thắn ngay trong chương trình: "Em hỏi vậy chắc Ban tổ chức buồn lắm. Chị thấy em nhầm lẫn với việc em không hiểu giá trị của mình hoặc em đang bị pick me girl ấy". Ngay khi Đoàn Thiên Ân dứt lời nhận xét, Uyên Nhi gượng gạo đáp lời: "Chị nói vậy tội em quá".

Cuộc trò chuyện giữa Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa khôi Uyên Nhi tại một chương trình được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Nguồn: Trò chuyện với tương lai

Pick me girl là thuật ngữ dùng để chỉ những cô gái có xu hướng tìm cách thu hút sự chú ý, bằng việc thể hiện mình khác biệt so với những người phụ nữ xung quanh. Họ có thể làm nổi bật bản thân hoặc ngược lại là tự hạ thấp mình, nhưng ẩn sau đó vẫn là mong muốn tạo cảm giác độc đáo, khác lạ và nổi trội hơn người khác.

Không ít khán giả cho rằng việc liên tục nhấn mạnh bản thân “không xứng đáng” khi đang ở vị trí chiến thắng như đang ngầm tôn bản thân mình lên. Chia sẻ của Hoa khôi Uyên Nhi nhận về những ý kiến tranh cãi trái chiều. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn dành lời khen ngợi cho cách diễn đạt, nói chuyện mạch lạc và thẳng thắn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Chia sẻ của Hoa khôi Uyên Nhi tại chương trình đã vấp phải những ý kiến trái chiều, thậm chí Hoa hậu Đoàn Thiên Ân còn nói cô có biểu hiện giống như "pick me girl". Ảnh: Trò chuyện với tương lai

Uyên Nhi vượt qua hươn 170 thí sinh và đăng quang cuộc thi Hoa khôi Trường đại học Nam Cần Thơ vào tháng 5/2025. Ảnh: BTC

Từ khi hoạt động trong showbiz Việt, người đẹp gen Z được nhận xét là người có tính cách thẳng thắn. Vào tháng 12/2025 vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lên tiếng về vụ việc có người tự nhận là fan của cô, tạo tài khoản giả để tham gia các cuộc tranh luận, công kích người khác và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Thiên Ân chia sẻ rằng cô mong muốn hành trình hoạt động của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn và tình cảm người hâm mộ dành cho cô cũng lớn dần theo thời gian. Chính vì vậy, những hành động tiêu cực dưới danh nghĩa fan khiến cô cảm thấy không yên lòng. Nàng hậu khẳng định mong các fan giữ tinh thần tích cực, lan tỏa yêu thương và tuyệt đối không gây tranh cãi hay làm tổn thương người khác.

Trong tin nhắn, Thiên Ân cũng nhẹ nhàng nhắn nhủ người đã đứng sau các tài khoản gây tranh cãi, khuyên họ dừng lại vì hành động này đang làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cô cho rằng mạng xã hội vốn đã tồn tại rất nhiều thông tin tiêu cực, nên điều tốt nhất là mỗi người hãy chọn sống tử tế và nghĩ cho bản thân mình trước.

Nàng hậu từng lên tiếng về vụ việc nhiều tài khoản nhận là fan của cô có hành động không hay trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình