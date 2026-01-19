Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam và sau đó là Hoa hậu Quốc tế, Huỳnh Thị Thanh Thủy luôn giữ kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù vậy, Thanh Thuỷ vẫn nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các sao nam như SOOBIN hay Negav. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn tán về chuyện yêu đương của Thanh Thuỷ khi khui ra được loạt hint cho rằng cô đang có mối quan hệ đặc biệt với Trịnh Thăng Bình.

Theo đó, trong một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây. Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình. Những chi tiết này được đặt trong bối cảnh cả hai từng nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò, khiến nghi vấn càng thêm rầm rộ.

Trước đó, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ cũng từng bị soi loạt “hint” trùng hợp khác như xuất hiện cùng khung giờ tại một số địa điểm, tương tác mạng xã hội kín kẽ hay những món đồ được cho là hao hao nhau. Hiện tại, phía chúng tôi đang liên hệ với Thanh Thuỷ để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến nghi vấn nói trên. Trước những đồn đoán, cả Thanh Thuỷ lẫn Trịnh Thăng Bình vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra phản hồi chính thức.

"Thánh soi" phát hiện chiếc xe đón Thanh Thuỷ rời sự kiện có biển số giống với xe Trịnh Thăng Bình sử dụng để quay MV (Ảnh: Tổng hợp)

Chiếc khăn Thanh Thuỷ sử dụng chụp ảnh xuất hiện trong ảnh của Trịnh Thăng Bình (ảnh: FBNV)

Cả hai còn bị phát hiện đeo nhẫn hao hao nhau ở ngón áp út (ảnh: Tổng hợp)

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ nghi vấn đi du lịch, check in chung địa điểm (ảnh: FBNV)

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện. Thời gian qua, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ từng tâm sự với chúng tôi: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".

Liên quan đến dự định kết hôn, cô nói: "Tôi nghĩ chuyện này khó nói lắm, 3 - 5 năm nữa không biết tư duy của tôi sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn vì còn phải lo cho bố mẹ, em gái nữa. Tôi từng xem tin bản đồ sao, thần số học thì thấy mình là người rất hướng về gia đình. Tôi nghĩ trong tương lai mình sẽ là một người vợ, người mẹ như vậy".

Thanh Thuỷ từng chia sẻ cô muốn yêu kín tiếng, khi nào cưới sẽ công khai (ảnh: FBNV)

Trịnh Thăng Bình là ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng của Vpop, được khán giả biết đến qua loạt bản hit như Tâm sự tuổi 30, Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua. Bên cạnh ca hát, Trịnh Thăng Bình còn đảm nhận vai trò diễn viên. Anh từng có thời gian hẹn hò Liz Kim Cương, cả hai chia tay vào khoảng năm 2023.