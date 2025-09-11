CEO Phạm Kim Dung và Hoa hậu Thanh Thủy quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Mới đây, trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam tại Osaka Expo 2025, CEO Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Thanh Thủy đã để lại dấu ấn đặc biệt khi khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống, tham gia diễu hành cổ phục và giới thiệu bản sắc Việt đến bạn bè quốc tế.

Xuất hiện trong tà áo dài và cổ phục Việt Nam, CEO Phạm Kim Dung gây ấn tượng mạnh mẽ bởi phong thái sang trọng và tinh thần tự hào dân tộc. Bà cho biết: “Được có mặt tại Osaka Expo 2025 là niềm vinh dự lớn lao, bởi đây không chỉ là cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam, mà còn là dịp để chúng ta khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ quốc tế. Khi khoác lên mình áo dài hay cổ phục Việt, tôi cảm thấy như đang đại diện cho lịch sử, bản sắc và niềm kiêu hãnh của người Việt để lan tỏa đến bạn bè năm châu”.

CEO Phạm Kim Dung cũng nhấn mạnh rằng Osaka Expo không chỉ là nơi phô diễn công nghệ và sáng tạo mà còn là không gian kết nối văn hóa và con người, nơi Việt Nam có thể cất tiếng nói mạnh mẽ, khẳng định tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nữ doanh nhân, Hoa hậu Thanh Thủy – đương kim Miss International – góp phần làm phong phú thêm hoạt động quảng bá khi xuất hiện trong diễu hành cổ phục với hình tượng Công chúa Ngọc Hoa. Đây là công nữ Đại Việt thế kỷ XVII, biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt – Nhật, gợi nhắc về lịch sử gắn kết hàng trăm năm giữa hai quốc gia.

Hình ảnh Thanh Thủy duyên dáng trong cổ phục bên cạnh CEO Phạm Kim Dung nhận được sự chú ý đặc biệt, được bạn bè quốc tế đánh giá cao như một minh chứng cho sự sáng tạo, tinh tế trong việc đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế giới.

Sự hiện diện của CEO Phạm Kim Dung cùng các đại diện nhan sắc Việt Nam tại Osaka Expo 2025 cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, tôn vinh giá trị truyền thống và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.



