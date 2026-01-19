Á hậu Cẩm Ly phản ứng gì khi được gọi là "người yêu Đình Bắc"?

Cùng với hành trình của U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) đang là một trong những cái tên được chú ý nhất nhì. Ngoài câu chuyện trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của chàng cầu thủ cũng được quan tâm, trong đó có khía cạnh tình cảm.

Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Mới nhất, mối quan hệ của Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly trở thành đề tài được theo dõi sát sao. Hiện tại, các từ khóa liên quan đến cặp đôi vẫn đang lọt tìm kiếm phổ biến. Không dừng lại tại đó, fan Đình Bắc còn di chuyển đến tài khoản TikTok của Cẩm Ly và để lại bình luận.

Phần lớn ý kiến đều cho biết “đoàn mình từ Đình Bắc qua”, đồng thời nhận xét Á hậu sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nếu đứng cạnh Đình Bắc chắc chắn sẽ rất đẹp đôi và tích cực “đẩy thuyền”. Cùng với đó, không ít bình luận cho rằng tất cả mới chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, thông tin hẹn hò chưa được xác thực nên tránh làm phiền người không liên quan.

Tình hình ở tài khoản của Cẩm Ly lúc này (Ảnh chụp màn hình)

Về phía Cẩm Ly, cô nàng chỉ trả lời những lời nhắn đơn giản, tránh tương tác với bình luận nhắc đến Đình Bắc. Song song với đó, Cẩm Ly cũng không có động thái đáp trả hay lên tiếng giải thích về những đồn đoán tình cảm.

Trước đó, nguồn cơn nghi vấn tình cảm giữa Đình Bắc - Cẩm Ly xuất phát từ những tương tác nhỏ nhưng đủ gây chú ý trên mạng xã hội của cả hai.

Cụ thể, Đình Bắc từng bị soi đã thả tim một bài đăng của Cẩm Ly trên Instagram, dù sau đó lượt tương tác này không còn xuất hiện. Ở chiều ngược lại, Cẩm Ly cũng từng thả tim 2 bài viết của Đình Bắc vào thời điểm U22 Việt Nam giành HCV SEA Games. Dù cả hai không theo dõi nhau công khai, những chi tiết này vẫn nhanh chóng được netizen chụp lại, lan truyền và bàn luận rôm rả.

Đình Bắc từng thả tim cho ảnh của Cẩm Ly nhưng hiện tại không còn nữa (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó Cẩm Ly cũng thả tim cho 2 bài đăng của Đình Bắc dù cả 2 không theo dõi nhau (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, đến từ Nghệ An, hiện đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Trong năm 2025, anh chàng đã cùng với ĐT Việt Nam có thành tích ấn tượng, gần nhất là HCV SEA Games 33 và đang chinh chiến tại U23 Châu Á. Riêng Đình Bắc, anh chàng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 33, danh hiệu Quả bóng Bạc 2025.

Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắc, là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Cô nàng sở hữu ngoại hình thanh thoát, chiều cao khoảng 1m7, được khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ”.

Cẩm Ly nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng vì vẻ ngoài xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Dù phản ứng của cộng đồng mạng khá náo nhiệt nhưng đến hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Cẩm Ly đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về mối quan hệ tình cảm.

