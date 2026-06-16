Hoa hậu Quốc tế bỏ thi áo tắm

Giám đốc truyền thông Miss International - ông Stephen Diaz - cho biết cuộc thi Miss International lần thứ 64 sẽ bỏ phần thi swimsuit (đồ tắm/bikini), thay vào đó là phần thi sportswear (trang phục thể thao).

Phần thi dạ hội (evening gown) vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên ban tổ chức sẽ không chấm phụ thuộc vào váy dạ hội, mà thay vào đó là chấm thần thái dựa trên cách catwalk cũng như cách truyền đạt, biểu cảm của thí sinh qua các phần thi hỏi đáp.

Đương kim Hoa hậu Catalina Duque thi áo tắm ở Hoa hậu Quốc tế 2025.

Một điều đặc biệt khác của cuộc thi năm nay là không có giải thưởng dành cho các nữ hoàng châu lục. Những đổi mới của Hoa hậu Quốc tế 2026 đã thu hút sự chú ý và bàn luận của các fan sắc đẹp quốc tế.

Nhiều người cho rằng việc bỏ phần thi swimsuit và đổi sang sportswear khuyến khích các thí sinh đến từ các quốc gia theo đạo hồi được phép tham gia Miss International. Bên cạnh đó, việc bỏ giải dành cho nữ hoàng châu lục được nhận xét bớt đi sự rườm rà về danh hiệu.

Ngoài ra, ban tổ chức Miss International đang muốn mở rộng SDGs Project (Mục tiêu Liên Hiệp Quốc đến năm 2030), đòi hỏi thí sinh phải có dự án thực chất, mang tính bền vững khi đến với cuộc thi.

Tuy nhiên, việc bỏ thi áo tắm cũng gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng không có phần thi này sẽ khiến cuộc thi vốn bị nhận xét là nhàm chán này thêm phần tẻ nhạt.

"Chung kết Hoa hậu Quốc tế lúc nào cũng dài lê thê, giờ lại không có thi áo tắm thì không còn sức hấp dẫn", "Thi áo tắm chắc là phần hấp dẫn nhất của cuộc thi này rồi đó"... khán giả bình luận.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 lần thứ 64 được tổ chức tại Tokyo Dome City Hall, Nhật Bản vào ngày 25/11. Đương kim Hoa hậu Catalina Duque đến từ Colombia sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Catalina Duque Abréu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ), là người đẹp mang hai dòng máu Mỹ - Colombia. Người đẹp có chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng sắc vóc quyến rũ đậm chất Latinh. Cô là người đẹp Colombia thứ tư đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế.

Hôm 11/6, Catalina Duque được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đưa vào danh sách top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Hoa hậu Quốc tế - Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại Nhật Bản. Tôn chỉ cốt lõi của cuộc thi là Tình yêu, Hòa bình và Sắc đẹp (Love, Peace and Beauty).

Khác với các đấu trường nhan sắc tập trung nhiều vào ngoại hình hay dự án từ thiện, Hoa hậu Quốc tế xem các thí sinh là những đại sứ hòa bình và thiện chí (Ambassadors of Peace and Beauty). Các thí sinh không chỉ cạnh tranh về nhan sắc mà còn là cầu nối văn hóa, thể hiện sự thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái để gắn kết các dân tộc.