Mỹ nhân Việt vừa được công bố thi Hoa hậu Quốc tế đã khiến netizen lo lắng vì 1 điều

Trong đêm Chung kết Miss World Vietnam, Phương Oanh - Khánh Như và Tâm Như là 3 cô gái có chiến thắng chung cuộc. Nếu như Hoa hậu Phương Oanh được công bố sẽ đến với đấu trường Miss World lần thứ 74 thì mới đây Á hậu 1 Khánh Như cũng được công bố "mang chuông đi đánh xứ người". Không nằm ngoài dự đoán của cộng đồng mạng, Khánh Như là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026.

Cụ thể, trên fanpage đã công bố thông tin về Khánh Như: "Là cô gái năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như bỏ túi nhiều giải thưởng ở lĩnh vực MC và dịch thuật. Cô đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cũng như nhiều thương hiệu lớn. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú với má lúm đồng tiền duyên dáng, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô gây ấn tượng bởi sự thông minh, kỹ năng hùng biện tốt cùng phong thái ứng xử lưu loát, tự tin.

Á hậu Lê Phương Khánh Như dự kiến lên đường đến Nhật Bản dự thi vào tháng 11 năm nay. Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, Khánh Như được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin và để lại nhiều dấu ấn tại Miss International".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, không ít ý kiến từ netizen lại bày tỏ sự lo lắng về một điểm được cho là "bất lợi" của Khánh Như khi ra quốc tế chính là chiều cao. Theo thông tin được chia sẻ, Khánh Như cao 1,69m số đo này bị nhận xét nhiều hạn chế, chưa thật sự nổi bật so với mặt bằng chung tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây chưa phải là yếu tố quyết định. Bởi lẽ, Miss International vốn là cuộc thi đề cao vẻ đẹp hài hòa, trí tuệ và khả năng truyền tải thông điệp hơn là chỉ số hình thể. Với lợi thế về học vấn, khả năng giao tiếp và phong thái tự tin, Khánh Như vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng.

Hiện tại, hành trình của Khánh Như tại Miss International 2026 vẫn còn ở phía trước. Dù còn những ý kiến trái chiều, phần đông khán giả vẫn đang chờ đợi màn thể hiện của cô trên đấu trường quốc tế, nơi không chỉ cần ngoại hình mà còn là bản lĩnh và sự chuẩn bị toàn diện.

Miss International là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên chiến thắng. Theo ban tổ chức, đêm chung kết Miss International 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/11 tại Nhật Bản.

Lê Phương Khánh Như là ai?

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, cô là Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Khánh Như là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024, từng đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn gây ấn tượng với loạt thành tích học tập và kỹ năng nổi bật là MC song ngữ. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, nhận học bổng 150%. Khánh Như cũng là gương mặt tích cực trong hoạt động Đoàn, Hội và tham gia nhiều dự án xã hội, học thuật.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về vị trí Á hậu 1 của Miss World Vietnam, Khánh Như chia sẻ: "Xuyên suốt hành trình Miss World Vietnam vừa qua tôi đã cống hiến, nỗ lực hết sức của bản thân mình. Trên đầu tôi lúc này cũng là một chiếc tiara Á hậu 1 rất đẹp, vinh dự và lấp lánh. Hiện tại tôi chỉ muốn hoàn thành thật tốt trách nhiệm để xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1 này".

Trước những ý kiến cho rằng cô là gương mặt an toàn, lập luận rập khuôn thì cô cũng phản hồi: "Việc tôi có cơ hội làm người dẫn chương trình trước khi đến cuộc thi Hoa hậu đã giúp mình có nền tảng tốt ở những phần thi ứng xử. Tuy nhiên khi nhìn lại phần thi ứng xử, tôi cảm thấy mình vẫn còn những thiếu sót cần cải thiện. Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục công việc dẫn chương trình, và khi tham gia Miss World Vietnam 2025 là tôi cho mình thêm cơ hội để học tập thêm cách ứng xử của các bạn thí sinh khác. Không chỉ thi ứng xử, mà từng vòng thi phụ trong cuộc thi, tôi đều quan sát và học hỏi những bạn. Và chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ nhìn nhận những thiếu sót và hoàn thiện bản thân hơn".

Sau khi đăng quang, Khánh Như cho biết cô chỉ tập trung vào công việc mà chưa tính tới tình cảm cá nhân. "Thú thật với mọi người rằng hiện tại tôi chưa đặt sự tập trung của mình vào câu chuyện tình cảm, thay vào đó là dành sự ưu tiên cho việc làm thế nào để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Về hình mẫu người yêu thì tôi không quá cụ thể, chỉ cần người đó quan tâm, thấu hiểu và tạo cho tôi cảm giác an toàn để cả hai cùng nhau đồng hành", Á hậu Khánh Như chia sẻ.

