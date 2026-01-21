Hoa hậu Ngọc Hân tái xuất rạng rỡ hậu sinh nở, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Xuất hiện tại một sự kiện làm đẹp diễn ra ở Hà Nội tối 18/1, Ngọc Hân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ chỉ vài tháng sau khi sinh con trai đầu lòng. Diện mạo nền nã, phong cách tiết chế nhưng sang trọng của nàng hậu tạo ấn tượng mạnh trong không gian sự kiện mang tinh thần “quiet luxury” sang trọng thầm lặng.

Tại buổi ra mắt chính thức của DECORTÉ, Ngọc Hân lựa chọn thiết kế váy đen dáng dài, phom ôm nhẹ, điểm nhấn ánh kim tinh tế ở phần thân trên. Kiểu tóc búi gọn cùng lối trang điểm trong trẻo giúp tổng thể trở nên hài hòa, tôn làn da sáng và nụ cười dịu dàng. Không cần tạo hình cầu kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn nổi bật nhờ phong thái tự tin và vẻ đẹp chín muồi của một bà mẹ trẻ.

Đáng chú ý, Ngọc Hân sinh con trai đầu lòng, bé Pi vào ngày 28/8/2025. Sau sinh, cô gần như không xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí mà dành thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. Chính vì vậy, lần tái xuất này được xem là dấu mốc nhẹ nhàng, cho thấy sự trở lại chủ động nhưng không vội vàng của nàng hậu. Vóc dáng gọn gàng và thần thái điềm tĩnh của Ngọc Hân nhận được nhiều lời khen từ khách mời tham dự.

Sự kiện diễn ra tại không gian di sản Sofitel Metropole Hà Nội – nơi được lựa chọn để tái hiện tinh thần thẩm mỹ Nhật Bản: Tối giản, hài hòa và giàu chiều sâu. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Ngọc Hân được xem là phù hợp với triết lý mà thương hiệu theo đuổi: Vẻ đẹp không nằm ở sự phô trương, mà đến từ sự chỉn chu, cân bằng và an yên nội tại.

Bên cạnh Ngọc Hân, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Salim trong thiết kế váy trắng thanh lịch cùng ông xã Hải Long, người mẫu Nguyễn Thị Hợp cùng các nghệ sĩ, KOLs khác. Không khí buổi ra mắt mang tính giao lưu, trải nghiệm nhiều hơn là phô diễn hình ảnh, với điểm chung dễ nhận thấy ở các khách mời nữ là xu hướng lựa chọn trang phục tinh giản, tôn dáng và đề cao sự thoải mái.

Salim và ông xã

Việc một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản chính thức đánh dấu sự hiện diện tại Việt Nam được xem là tín hiệu cho thấy thị trường làm đẹp trong nước ngày càng chú trọng đến các giá trị bền vững và trải nghiệm cá nhân.



