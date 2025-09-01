Mỹ nhân Việt vừa sinh con: Lộ nhan sắc 0% son phấn, được chồng chi tiền khủng để ở cữ

Sau nửa thập kỷ bên nhau, vợ chồng Tuyết Lan và bác sĩ Thiện Khánh đã chính thức chào đón thiên thần nhí là một bé gái. Trong suốt thai kỳ, người mẫu đình đám Vbiz này được khen là mẹ bầu sành điệu, "slay" hết mức vì mỗi lần xuất hiện đều toát lên sự sang trọng, chỉn chu.

Giữ vững phong độ, Tuyết Lan tiếp tục được khen vì nhan sắc mộc mạc, không son phấn trong thời gian ở cữ. Mới đây, vợ bác sĩ Thiện Khánh tung ảnh chăm con, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi bắt đầu hành trình làm mẹ. Trong lúc ở cữ, Tuyết Lan vẫn rất gọn gàng, ghi điểm với làn da mịn màng, thần sắc rạng rỡ. Nụ cười của Tuyết lan dành cho nhóc tỳ cũng đủ cảm nhận niềm hạnh phúc của cô khi được lên chức.

Ngoài ra, điều khiến netizen chú ý chính là Tuyết Lan tuyết lộ cô đang được chăm sóc đặc biệt để nhanh chóng phục hồi sức khoẻ sau khi sinh con. Mẹ bỉm được chồng bác sĩ chi mạnh tay khi nghỉ ngơi tại một trung tâm ở cữ 5 sao, được hỗ trợ chăm sóc mẹ và bé từ A-Z, chi phí cho việc lưu trú từ 14 - 28 ngày tại đây rơi vào khoảng từ hơn 130 - 526 triệu đồng tuỳ lựa chọn dịch vụ.

Tuyết Lan được ở cữ cả trăm triệu, nhan sắc 0% son phấn vẫn rất xinh

Vợ chồng Tuyết Lan đã đón con gái đầu lòng sau nửa thập kỷ bên nhau

Tuyết Lan là Á quân mùa đầu tiên của Vietnam's Next Top Model, cái tên hiếm hoi của làng mẫu Việt bước ra sàn diễn quốc tế, từ New York Fashion Week đến loạt show thời trang đình đám như Elie Tahari, Park Choon Moo… Sự nghiệp rực rỡ là vậy nhưng chuyện tình cảm của cô lại không suôn sẻ, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân khiến người đẹp mất niềm tin, e dè khi nghĩ đến việc mở lòng lần nữa.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Tuyết Lan gặp bác sĩ Thiện Khánh. Cô từng chia sẻ: "Em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hoá ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm". Sau 4 năm gắn bó, Tuyết Lan được cầu hôn ở Pháp, chính thức lên xe hoa cùng bạn trai bác sĩ. Trong ngày trọng đại, nàng mẫu không giấu được xúc động: "Bốn năm yêu nhau, anh chưa bao giờ làm em hoài nghi về mối quan hệ của hai đứa mình. Em thương anh vì anh phải làm việc rất vất vả, nhưng mỗi lần em đi sự kiện, anh đều đưa đón, chờ bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Thế nhưng, mỗi lần em xuất hiện, anh lại vờ như mình mới tới".

Đến cận ngày sinh, Tuyết Lan vẫn lên đồ đi sự kiện, thần sắc luôn rạng rỡ và tươi tắn

Kể từ khi kết hôn, cặp đôi chọn cuộc sống nhẹ nhàng, không phô trương. Dù không hoạt động trong showbiz, bác sĩ Thiện Khánh vẫn đồng hành cùng vợ trong nhiều sự kiện, cả những chuyến du lịch sang chảnh. Chính sự đồng điệu này giúp mỗi lần họ xuất hiện đều toát lên cảm giác ấm áp, bình yên. Đặc biệt, tháng 8/2024 vừa qua, cả hai đã hạnh phúc chào đón con đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình tình yêu.