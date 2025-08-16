Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải bài viết nhân dịp kỷ niệm 15 năm đăng quang. Ngày 14/8/2010, cô đăng quang danh hiệu cao nhất tại đêm chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2010 diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh.

"Giờ này của 15 năm trước, tôi đang hồi hộp chuẩn bị bước vào vòng thi ứng xử, rồi bất ngờ khi đón nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhìn lại một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, cảm thấy vui vì mình đã có một thanh xuân rực rỡ", cô chia sẻ.

Ngọc Hân khoe bụng bầu 8 tháng.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngày này của 15 năm sau, tôi lại chuẩn bị đón nhận một danh hiệu cũng thật đặc biệt, làm mẹ. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ thú vị, đẹp đẽ. Tôi biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ, và giờ đây lại háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước".

Sau 15 năm đăng quang, Ngọc Hân đã kết hôn và chuẩn bị làm mẹ. Hiện cô ở tháng thứ tám của thai kỳ. Tranh thủ trước khi sinh, Ngọc Hân ghi lại những hình ảnh dạo chơi trên đường phố Hà Nội. Ngọc Hân tự tin diện trang phục váy bodycon màu xám, khoác áo choàng lông màu kem, kết hợp cùng phụ kiện kính râm và boots cao gót đen. Hình ảnh của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong , Ngọc Hân cho biết ở tháng thứ 8 mang bầu, cô tăng 10 kg. "Trộm vía tôi không gặp vấn đề về sức khỏe. Cách đây khoảng hai tuần, khi đi khám thai, bác sĩ nói tôi hơi ít nước ối nên cũng lo lắng. Sau đó tôi đã tẩm bổ và đi khám lại thì tình trạng đã tốt hơn", cô chia sẻ.

Trong lúc mang bầu, Ngọc Hân vẫn năng động, làm việc liên tục. "Mỗi ngày tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Sau khi sinh con tôi trở lại với công việc, thực hiện bộ sưu tập áo dài với chủ đề mà tôi đang học thạc sĩ, đó là họa tiết hoa sen trên bia Văn Miếu ứng dụng vào áo dài, được diễn vào tháng 11", cô nói.

Ngọc Hân cho biết cô hiện học thạc sĩ, đang trong quá trình viết luận văn, dự kiến bảo vệ vào tháng 3/2026. "Tôi hy vọng ngày mình bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ có sự góp mặt của con", người đẹp chia sẻ.

Ngọc Hân thông báo mang bầu hôm 14/2. Cô viết: "Biết tin có em ngay trước thềm triển lãm Dubai, mẹ đã thật băn khoăn. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu đã xảy ra, em bé đã đồng hành và hợp tác tuyệt vời cùng mẹ suốt hành trình''.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân tích cực đóng góp cho cộng đồng từ các chương trình thiện nguyện đến bảo vệ môi trường, quảng bá văn hóa truyền thống ra thế giới. Hiện, cô theo học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Chồng của Ngọc Hân là Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Trước khi quyết định tìm hiểu và tiến tới yêu đương, Ngọc Hân và bạn trai đã có quá trình quen biết nhau trong một thập kỷ. Cặp đôi dự định kết hôn vào năm 2020 nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch COVID-19. Tháng 11/2022, họ tổ chức lễ cưới ở Hà Nội.