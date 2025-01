Hoa hậu Lương Thùy Linh giàu cỡ nào?

Nhắc về một trong những Hoa hậu tuổi trẻ tài cao trong showbiz Việt thì không thể bỏ qua cái tên Lương Thùy Linh. Đăng quang Miss World Vietnam 2019 khi mới 19 tuổi, Lương Thùy Linh khẳng định vị trí bản thân trong showbiz Việt lẫn đấu trường quốc tế. Lương Thùy Linh đạt thành tích top 12 Miss World 2019, hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của cô được đánh giá cao. Sau khi hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và thể hiện bản thân trong nhiều vai trò khác nhau.

Hoa hậu Lương Thùy Linh có nhiều sự thay đổi rõ rệt từ nhan sắc đến "level" bản thân sau nửa thập kỷ đăng quang

Lương Thùy Linh đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Ngoại Thương với điểm số 3.6/4.0. Khi mới 23 tuổi, cô nhận được lời mời làm giảng viên trợ giảng ở một trường đại học lớn. Đến năm 24 tuổi, Lương Thùy Linh có cột mốc mới là "học vượt" từ cử nhân lên tiến sĩ. Theo lộ trình thông thường, sinh viên phải hoàn thành bậc Thạc sĩ, trước khi muốn học lên Tiến sĩ. Lương Thùy Linh ứng tuyển ngành Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm đề cương nghiên cứu và tổng số đánh giá hồ sơ lần lượt là 32 và 78. Nàng Hậu được miễn ngoại ngữ vì đạt 7.5 IELTS. Trong tổng số 28 thí sinh trong danh sách tuyển sinh bậc Tiến sĩ đợt 2 năm 2024 của trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Lương Thùy Linh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Lương Thùy Linh cho biết dù ở bất kỳ cương vị nào, cô vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho học tập. Nàng hậu thổ lộ về việc quyết định học lên tiến sĩ: "Là một cử nhân, học lên chương trình Tiến sĩ sẽ rất thử thách. Em xin cảm ơn các thầy cô và nhà trường đã tin tưởng. Em sẽ phấn đấu hết sức mình rèn luyện, trau dồi bản thân, để đóng góp một chút sức nho nhỏ cho sự phát triển của nước nhà".

Lương Thùy Linh gây choáng khi xác nhận học bậc tiến sĩ ở tuổi 24

Trong nửa thập kỷ qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh có nhiều bước chuyển mình, liên tục nhận những lời mời hợp tác từ nhãn hàng, sự kiện lớn... Ở lĩnh vực MC, Lương Thùy Linh "cầm trịch" nhiều chương trình lên sóng trực tiếp, họp báo... Đồng thời, Lương Thuỳ Linh cũng là diễn giả cho nhiều buổi truyền cảm hứng. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 luôn mang đến sự chuyên nghiệp, chắc chắn và tinh tế trong cách xử lý tình huống trên sân khấu.

Một người bạn dẫn của Lương Thuỳ Linh từng nhận xét: "Lương Thùy Linh là một cô gái trẻ có sự thay đổi rất nhanh. Từ những sự kiện ban đầu còn bỡ ngỡ, Linh luôn cố gắng học hỏi để tiến bộ từng ngày. Tôi đánh giá Linh thông minh, thân thiện nên hai anh em kết hợp cùng nhau rất thoải mái".

Lương Thùy Linh dự nhiều sự kiện, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng

Gần đây nhất, Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò MC WeChoice Awards

Chính vì làm việc không ngừng nghỉ, Hoa hậu Lương Thùy Linh tự tích lũy tài sản khủng. Nàng hậu tự tậu căn penthouse ở hàng chục tỷ đồng ở tuổi 21. Căn hộ mà Lương Thuỳ Linh mua có vị trí đắc địa nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, thuộc tầng 39 - 40 của toà nhà sang trọng với view bao trọn Hồ Tây. Căn nhà gây ấn tượng với không gian sáng sủa, rộng rãi cùng lối thiết kế hiện đại. Xung quanh căn hộ được bố trí nhiều cửa sổ lớn có thể đón ánh nắng tự nhiên, khi kết hợp với gam màu ghi, be cùng hệ thống nội thất gỗ càng làm tôn lên vẻ ấm áp và trang nhã. Lương Thùy Linh cho biết cô vô cùng vui mừng vì có thể mua được nhà sớm hơn dự định và bắt đầu một cuộc sống tự lập sau gần 2 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Căn nhà Lương Thùy Linh tậu ở tuổi 21 được dự đoán hơn 20 tỷ đồng

Nàng hậu chăm chút cho từng góc nhỏ bên trong nhà

Lương Thùy Linh thích nấu nướng, chăm sóc nhà cửa

Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh cũng thường xuyên khoe sở hữu bộ sưu tập túi hiệu, đi du lịch nước ngoài.... Khi được hỏi món đồ có giá trị nhất đã tậu được sau khi đăng quang, Lương Thùy Linh khéo léo trả lời: "Tôi nghĩ vật chất tính bằng tiền thì đó sẽ là những khoản rất lớn. Nhưng những món quà tinh thần lại có giá trị hơn với tôi, đặc biệt là những món quà đó do chính tiền tôi làm ra mang lại. Đó là những chuyến đi từ thiện. Mỗi khi đi từ thiện tôi sẽ được đến những nơi mới, tâm sự với những người mình chưa bao giờ được gặp. Có những câu chuyện khiến tôi bất ngờ, không nghĩ rằng trên trái đất này lại có mảnh đời khó khăn đến như vậy. Những lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tại sao mình sống may mắn thế này mà lại than vãn rằng mình khổ thế. Những chuyến đi đó đã cho tôi giá trị tinh thần và các bài học đắt giá về cuộc sống".

Lương Thùy Linh sở hữu bộ sưu tập túi hiệu không thua kém ai

Nàng hậu tự thưởng nhiều chuyến di lịch sang chảnh trong và ngoài nước

Không chỉ chăm lo cho cuộc sống cá nhân, nàng hậu sinh năm 2000 tích cực làm các dự án cộng đồng. Lương Thùy Linh cùng ê-kíp thực hiện dự án Vẽ tương lai - nhằm sơn sửa các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa với mong muốn mang đến không gian học tập tốt hơn. Cùng với đó, cô trao tặng dụng cụ học tập đến các em học sinh, từ đó tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường và duy trì quá trình học tập.

Lương Thùy Linh tích cực làm các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây 1 năm, Lương Thùy Linh nêu rõ quan điểm về thành công: "Tôi luôn thích hình ảnh một cô gái có tất cả mọi thứ, nghĩa là vừa làm được những gì mình đam mê, vừa kiếm được tiền, vừa có gia đình, nhan sắc và được mọi người yêu thương. Ở thời điểm này, tôi nghĩ đó là những thành công của mình nhưng lại không muốn bản thân bị 'ngủ quên'. Tôi luôn đặt mục tiêu cho những chặng đường mới để lấy động lực cố gắng hơn.

Thước đo thành công của mỗi người ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Thời trẻ, thước đo thành công của tôi là những thành tựu và công việc mình đạt được. Tôi hay gọi những danh hiệu mọi người đặt cho là Hoa hậu, giảng viên, MC,… là một bộ sưu tập. Khi còn trẻ, tôi muốn thử sức mình với mọi thứ và làm dày hơn bộ sưu tập danh hiệu. Sau này, khi lớn lên một chút thì thành công của tôi sẽ một thứ khác như có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình".