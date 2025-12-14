Louis Vuitton vừa tổ chức sự kiện thời trang quy mô lớn tại Việt Nam, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, fashionista đình đám. Thảm đỏ chương trình trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Tóc Tiên, HIEUTHUHAI, Isaac, Tăng Duy Tân, Liên Bỉnh Phát, Bích Phương, AMEE, MIN cùng dàn “Em xinh” gồm Lamoon, Juky San, Han Sara, Mỹ Mỹ…

Giữa không khí sôi động của sự kiện, Hoa hậu Lương Thùy Linh ghi dấu ấn với hình ảnh thanh lịch, tinh tế. Miss World Vietnam 2019 lựa chọn phong cách tối giản nhưng chỉn chu, tôn lên nhan sắc hài hòa và khí chất sang trọng. Khi xuất hiện bên cạnh dàn sao trẻ và các người mẫu như Tuyết Lan, Lương Thùy Linh vẫn cho thấy sự nổi bật nhờ thần thái tự tin và vẻ đẹp mang hơi hướng high fashion.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét hình ảnh của Lương Thùy Linh phù hợp với tinh thần quiet luxury – xu hướng đề cao sự tinh giản, sang trọng và tinh tế mà Louis Vuitton cùng nhiều thương hiệu xa xỉ đang theo đuổi.

Sau khi trở về từ chuỗi sự kiện thời trang quốc tế tại châu Âu, Lương Thùy Linh tiếp tục được các nhãn hàng thời trang và làm đẹp trong nước mời đồng hành. Sở hữu chiều cao 1,8 m, đôi chân dài 1,22 m cùng gương mặt mang đậm chất thời trang, nàng hậu ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực hình ảnh và quảng bá thương hiệu. Trong những tháng cuối năm, cô liên tục nhận được lời mời hợp tác từ nhiều tên tuổi lớn như Dior, Bulgari, Dolce & Gabbana, Hermès, Fendi, Rimowa…

Song song với hoạt động giải trí, Lương Thùy Linh còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Gần đây, cô đảm nhận vai trò Đại sứ Tủ sách Thanh Niên Books, Đại sứ Văn hóa Đọc và tham gia điều phối tại sự kiện kỷ niệm 50 năm UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam.

Bên cạnh đó, nàng hậu cũng ra mắt series “Xinh Đờ Rê Linh”, thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ format gần gũi, lan tỏa niềm vui dọn dẹp và lối sống ngăn nắp. Qua chương trình, công chúng được nhìn thấy một Lương Thùy Linh đời thường, giản dị và ấm áp, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ.

Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World, ghi dấu ấn với thành tích Top 12 chung cuộc. Cô được biết đến là nàng hậu tri thức khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương loại Xuất sắc, hiện theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, Lương Thùy Linh từng đạt IELTS 7.5 và gần đây được mời làm MC tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về Dịch vụ Tài chính.

Sáu năm sau đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn duy trì hình ảnh một nàng hậu hoạt động năng suất, không ngừng làm mới bản thân và ghi điểm bởi sự chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc. Sự thân thiện, gần gũi cũng là yếu tố giúp cô giữ được tình cảm bền bỉ từ khán giả.