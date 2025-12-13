Lương Thùy Linh khoe cặp "kiếm Nhật" 1m22 trên thảm đen, nhan sắc qua camera thường lần này thế nào?

Tối 12/12, một sự kiện Giáng sinh của thương hiệu thời trang nổi tiếng diễn ra ở TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý. Với không gian được đầu tư hoành tráng theo phong cách lễ hội châu Âu, thảm đen của sự kiện nhanh chóng chật kín người hâm mộ lẫn dàn sao Vbiz đình đám đến tham dự. Từ các fashionista, người mẫu đến loạt mỹ nhân tên tuổi đều xuất hiện trong layout chỉn chu, biến nơi đây thành một "mini fashion week" thực thụ. Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, màn xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh lập tức tạo sóng trên mạng xã hội.

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện xinh đẹp trên thảm đen

Nàng hậu bước vào sự kiện trong thiết kế màu vàng nhạt tối giản nhưng cực kỳ sang trọng. Bộ váy có phom sắc nét, tôn vòng eo thon và đôi chân dài thương hiệu 1m22, vừa thanh lịch vừa mang tinh thần hiện đại.

Dù chỉ được ghi lại bằng camera thường, nhan sắc của Lương Thùy Linh lần này trông khá ổn áp. Layout make up nhẹ, nhấn vào đôi mắt và sống mũi cao giúp gương mặt nàng hậu trở nên sắc sảo hơn. Mái tóc dài suôn mượt càng tăng hiệu ứng thị giác khi Lương Thùy Linh catwalk nhẹ trên thảm đen sự kiện.

So với lần gây tranh cãi vì visual qua camera thường thì thần thái trong sự kiện mới đây của Lương Thùy Linh được nhận xét thăng hạng hơn, ghi điểm trở lại.

Cận visual của Lương Thùy Linh trên thảm đen

Nàng hậu sải những bước catwalk, flex đôi "kiếm Nhật" 1m22

Lương Thuỳ Linh sinh năm 2000, đăng quang Miss World Vietnam 2019. Sau khi có cơ hội chinh chiến tại một trong những sàn đấu nhan sắc hàng đầu thế giới - Miss World, cô lọt Top 12 bằng thực lực và tiếp tục chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng sau nhiệm kỳ Hoa hậu.

Trước đó, Lương Thuỳ Linh theo học tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - là một ngôi trường top đầu với mức điểm chuẩn hàng năm cao ngất ngưởng. Không những vậy, dù vừa học vừa "chạy show" trong vai trò Hoa hậu, người đẹp này vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh cũng được biết đến là một trong những nàng hậu có khả năng tiếng Anh tốt nhất khi đạt được IELTS 7.5 khi vừa tốt nghiệp cấp 3.

Lương Thùy Linh là nàng hậu gen Z được đông đảo người hâm mộ biết đến

Sau 6 năm kể từ ngày đăng quang, Lương Thuỳ Linh vẫn luôn là nàng hậu được khán giả yêu mến khi có nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ vậy, cô cũng ghi điểm với thái độ thân thiện, gần gũi với tất cả khán giả. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nàng hậu cũng chiếm spotlight với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng xịn xò cùng đôi chân dài miên man.

Thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời khá trẻ nên Lương Thùy Linh cũng sở hữu tài sản và cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước, chẳng hạn như căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Lương Thuỳ Linh vẫn là điều gây tò mò cho công chúng. Nàng hậu chưa bao giờ tiết lộ về cuộc sống cá nhân, cực kỳ kín tiếng, nên đến nay cô vẫn là "mỹ nhân độc thân đắt giá" trong mắt nhiều người.