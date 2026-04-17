Hoa hậu Kỳ Duyên, Khánh Vân cùng dàn sao đọ sắc tại sự kiện

Tối 16/4, hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân cùng vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thuỷ Anh đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ thị giác độc đáo bên bờ sông Sài Gòn.

Xuất hiện tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM) trong đêm Private Opening, dàn nghệ sĩ và KOLs nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cùng nhau trải nghiệm một không gian thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn mới lạ. Thay vì những thảm đỏ ồn ào mang tính sự kiện thông thường, các sao Việt được chào đón bằng một không gian mapping tương tác đầy ấn tượng.

Tại đây, những bước chân hay chuyển động cơ thể của các khách mời đều trực tiếp tác động đến ánh sáng và hình ảnh xung quanh, biến chính họ trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật. Tâm thế "đi xem triển lãm" truyền thống hoàn toàn bị phá vỡ, đưa các nghệ sĩ bước vào một hành trình dạo chơi thị giác đầy tính đương đại vốn đang thịnh hành trên thế giới.

Điểm nhấn khiến các khách mời thích thú nhất là việc được trực tiếp bước vào không gian của triển lãm Muôn vị nhân sinh, nơi các lớp cắt của thị giác, âm thanh và công nghệ được sắp đặt có chủ ý. Giữa nhịp sống luôn chuyển động hối hả của Sài thành, dàn sao Việt đã có những giây phút lắng đọng để tự đặt ra câu hỏi về chốn đi về của riêng mình.

Thông qua bộ ảnh “Saigon 365” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng và Bill Nguyễn, khái niệm "nhà" hiện lên đầy chân thực từ những góc phố quen thuộc hay một khoảnh khắc thoáng qua. Trải nghiệm này càng được nâng tầm nhờ sự kết hợp cùng các thực hành nghệ thuật thị giác của Fustic.Studio, nhóm nghệ sĩ 01A và đặc biệt là không gian âm thanh đô thị do ca nhạc sĩ Vinh Khuất biến tấu. Hình ảnh và âm thanh hòa quyện vào nhau, tạo nên một căn phòng "đắm chìm" (immersive room) thực thụ, cuốn người xem vào một câu chuyện đầy cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, các nghệ sĩ còn tham gia vào không gian trình diễn nhập vai, xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và đời thực. Khách mời không còn đứng ngoài quan sát một chiều mà bước thẳng vào dòng chảy câu chuyện, tương tác và đưa ra những lựa chọn cá nhân để cảm nhận trọn vẹn giá trị của sự gắn kết.

Sau chuỗi thăng hoa cùng nghệ thuật và cảm xúc, khu vực ngoài trời mang đến khoảng thời gian "hạ nhịp" đầy thư giãn. Các nghệ sĩ đã cùng nhau tự tay tạo ra những tờ báo mini mang đậm dấu ấn cá nhân qua hệ thống photobooth, đồng thời tham gia các workshop thủ công tỉ mỉ.

