Vào ngày 11/5, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải những hình ảnh mới trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ khi đi chơi tại Hà Nội. "Thời tiết hôm nay đẹp quá. Chiều lòng tôi", Kỳ Duyên bày tỏ sự hào hứng.

Đáng chú ý, nàng hậu 9x còn đăng tải hình ảnh check-in lẻ bóng tại nhà thờ lớn Hà Nội. Kèm theo đó, Kỳ Duyên chia sẻ ẩn ý, thể hiện tâm trạng có phần tiếc nuối: "Cao gần bằng cái cửa nhà thờ rồi. Chỗ này có nhiều kỷ niệm yêu dấu với tôi". Cư dân mạng liền nhanh chóng phát hiện ra đây là địa điểm mà Kỳ Duyên và Minh Triệu từng tình cảm nắm tay nhau chụp hình vào dịp Tết năm 2023.

Thời điểm đó, cả hai còn cùng mặc trang phục thiết kế giống nhau, có loạt hành động thân thiết như nắm chặt tay và nở nụ cười rất tươi. Được biết sau ba ngày đón Tết cùng gia đình ở Phú Yên, Minh Triệu đã bay ra Hà Nội thăm Kỳ Duyên và gia đình hoa hậu vào mùng 4 âm lịch. Sau đó, đôi bạn thân này đã cùng nhau đi du xuân quanh Hà Nội.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, nhiều lần giữ vị trí mở màn hay vedette cho các show diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng và uy tín. Với chuyên môn, kinh nghiệm sân khấu, chụp ảnh, cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể Thao 2022, The Face Vietnam 2022...



Kỳ Duyên và Minh Triệu trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chung một chương trình thực tế. Trong 5 năm đồng hành, cả hai luôn xuất hiện như hình với bóng ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Không chỉ trên phương diện công việc, cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình 2 bên.



Tuy nhiên đến tháng 2/2024, cả hai vướng thông tin đã "đường ai nấy đi" sau 5 năm đồng hành. Theo đó, một nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi đã không còn nhận những công việc liên quan đến nhau. Vào dịp Tết cũng như Valentine, Kỳ Duyên và Minh Triệu không còn xuất hiện và cũng không tương tác trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, cả hai thường đăng ảnh một mình đính kèm là những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Trước khi rạn nứt, Kỳ Duyên từng nghẹn ngào nói về mối quan hệ giữa mình với Minh Triệu: "Giữa Duyên với Triệu, mình không biết được, không có gì chắc chắn để có thể đi với nhau được mãi mãi. Tất nhiên là mình cũng sẽ cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này. Bởi vì nó là mối quan hệ rất tốt, nó mang đến cho mình những sự tích cực rất nhiều. Nhưng nhiều khi duyên hết thì mình cũng không thể nào biết được. Có những lúc mình suy nghĩ, nếu một ngày nào xảy ra điều đó thì ở cạnh mình sẽ có ai?".