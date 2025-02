Hoa hậu Kỳ Duyên bị chê mặc xuề xòa kém lịch sự khi gặp lãnh đạo TP.HCM

Sự kiện được quan tâm trong ngày 24/2 chính là buổi họp mặt văn nghệ sĩ và các cơ quan truyền thông, báo chí dịp đầu năm Ất Tỵ 2025 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Trong buổi họp mặt này, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng xuất hiện như rapper HIEUTHUHAI, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ...

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới đây đã chia sẻ hình ảnh tham gia buổi họp mặt này. Người đẹp sinh năm 1996 viết: "Em bé hôm nay vinh dự được là đại biểu dự họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu năm Ất Tỵ 2025. Quy tụ các lãnh đạo và các cô chú, anh chị nghệ sĩ vui quá ạ". Trong bức hình, Hoa hậu Kỳ Duyên mặc sơ mi trắng, quần cùng tông màu và đi giày màu đỏ nổi bật.

Đáng nói, một cư dân mạng đã để lại bình luận chê bai, cho rằng trang phục của Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn không lịch sự: "Trang phục không phù hợp cho buổi họp trang trọng như vậy, ai cũng lịch sự có mình Duyên xuề xòa, đôi giày với bộ đồ còn không ăn khớp với nhau nữa". Trước lời nhận xét này, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lên tiếng chia sẻ quan điểm: "Mỗi người 1 phong cách ấy bạn, mặc thế này lịch sự mà còn trẻ trung nữa nè, sơ mi trắng quần trắng, tớ phối giày đỏ cho đỡ nhàm chán ý. Bao giờ tớ đi dép, mặc áo ngắn thì tớ sẽ tiếp thu ý kiến của bạn nhé".

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh tham gia buổi họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu năm Ất Tỵ 2025

Người đẹp sinh năm 1996 lên tiếng bày tỏ quan điểm khi bị chê bai mặc trang phục không lịch sự

Nhiều người còn so sánh trang phục của Hoa hậu Kỳ Duyên với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Tại sự kiện này, nàng hậu sinh năm 1998 đã ghi điểm khi xuất hiện với chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam

Ở buổi họp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu năm Ất Tỵ 2025, HIEUTHUHAI chia sẻ trong năm qua, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, với những dấu ấn đáng tự hào. Nam rapper 9x cho hay: "Tôi tự hào vì được là một phần nhỏ trong hành trình tuyệt vời đó. Sự thành công này không thể không nhắc tới sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện từ UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao. Từ sự đồng hành, hỗ trợ này mà các nghệ sĩ trẻ như tôi có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền văn học nghệ thuật nước nhà".

Chia sẻ với Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, HIEUTHUHAI cho biết cảm hứng sáng tạo của anh tới từ vốn sống, cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, nam rapper 9x khẳng định bản thân không gặp những trở ngại, khó dễ trong quá trình làm nghề. "Thế giới hiện tại và đặc biệt là âm nhạc của giới trẻ có những điều hơi khó tiếp cận, cần thời gian đi qua và mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn", HIEUTHUHAI cho hay.

(Ảnh: Tiền Phong)

Trước các lãnh đạo TP.HCM, văn nghệ sĩ..., rapper HIEUTHUHAI đã chia sẻ quan điểm về nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong năm vừa qua (Ảnh: Tiền Phong)

Vào tháng 9/2024, Kỳ Duyên cũng từng gây xôn xao khi thẳng thắn phản pháo một cư dân mạng. Theo đó, 1 netizen công khai để lại bình luận chê bai gương mặt Kỳ Duyên đơ cứng, nghi ngờ người đẹp sinh năm 1996 đã phẫu thuật thẩm mỹ: "Sao cứ thấy gượng gạo, mặt bị cứng chắc do tiêm nhiều ạ". Kỳ Duyên sau đó cũng không ngần ngại đáp trả đanh thép: "Vì đọc được những bình luận vô duyên đấy".

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi mong rằng sau tất cả những cố gắng trong sự nghiệp hoạt động của mình, mọi người hãy nhìn nhận và đánh giá thông qua các sản phẩm của tôi, thông qua những thành tựu mà tôi đã làm được. Còn những vấn đề riêng tư, thuộc về cá nhân, tôi xin phép giữ cho riêng mình".

Thời gian qua, Kỳ Duyên không ít lần lên tiếng đáp trả cư dân mạng

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc. Thời gian gần đây, cái tên Kỳ Duyên lại "nóng" khi xuất hiện trong danh sách diễn viên đóng chính của phim điện ảnh Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.