Hoa hậu Hong Kong: Người U50 vẫn độc thân, người bán vương miện trả nợ cho chồng

Cùng với những năm 1980, thập niên 1990 cũng là thời kỳ hoàng kim, kỷ nguyên vàng của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong trước khi đi đến thoái trào như hiện tại. Trong khoảng 10 năm này, cuộc thi sắc đẹp đã sản sinh ra loạt ngôi sao đình đám cho showbiz xứ Cảng Thơm như Hoa hậu Viên Vịnh Nghi (1990) cùng các Á hậu Thái Thiếu Phân (1991), Xa Thi Mạn (1997) hay Hồ Hạnh Nhi (1999).

Hoa hậu Hong Kong là bước đệm giúp các người đẹp thành danh sau một đêm. Đa số tận dụng danh hiệu có được để tiến xa trong giới giải trí. Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó lâu dài với nó. Những chủ nhân vương miện Hoa hậu Hong Kong thập niên 1990 giờ ra sao là câu hỏi mà nhiều khán giả quan tâm.

Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi

Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi. Ảnh: Sina.

Viên Vịnh Nghi giành chiến thắng trong cuộc thi năm 1990 và tiếp tục gặt hái thành công trên màn bạc. Năm 1993, cô giành được danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với phim Á phi dữ ái cơ. Sau đó, cô liên tiếp giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1994 và 1995 qua những phim C'est La Vie, Mon Chéri và Kim chi ngọc diệp. Nàng hậu khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm đình đám khác như nữ diễn viên đóng vai chính trong Quốc sản 007 (1994) của Châu Tinh Trì và Till Death Do Us Laugh (1996) của Tiền Văn Kỹ.

Tuy nhiên, bên cạnh thành công, Viên Vịnh Nghi vướng phải một số lùm xùm ảnh hưởng đến danh tiếng. Theo Star Setn, cô xảy ra mâu thuẫn với Thành Long và Ngô Quân Như. May mắn, nữ diễn viên sinh năm 1991 đã hòa giải với Thành Long, thấy rõ qua bức ảnh selfie chung trên mạng xã hội vào năm 2017. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là “bức ảnh của thế kỷ”.

Về đời sống tình cảm, Viên Vịnh Nghi bí mật kết hôn với tài tử Trương Trí Lâm vào năm 2001. Hai người có một con trai chung vào năm 2006. Kể từ đó, cô hạn chế xuất hiện trên màn ảnh, tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ.

Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm tổ chức đám cưới trên truyền hình năm 2022. Ảnh: Weibo.

Năm 2014, Viên Vịnh Nghi chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc đại lục như nhiều đồng nghiệp khác. Năm 2022, cô cùng chồng trở thành tâm điểm chú ý khi kỷ niệm hơn 20 năm kết hôn bằng lễ cưới lãng mạn trên chương trình tạp kỹ Call me by Fire 2. Viên Vịnh Nghi nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc không tuổi khi xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy.

Hoa hậu Hong Kong 1991 Quách Ái Minh

Hoa hậu Hong Kong 1991 Quách Ái Minh. Ảnh: YouTube.

Xuất thân Đại học Nam California (Mỹ) chuyên ngành kỹ sư cơ khí, Quách Ái Minh vẫn quyết định từ bỏ để gia nhập showbiz sau khi đăng quang. Cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập như Đại thời đại (1992), Hồ sơ trinh sát II (1996), Trạng sư Tống Thế Kiệt 2 (1997), To Love With No Regrets (2004)... Khả năng diễn xuất của cô được khán giả công nhận, thậm chí nam diễn viên Lâm Bảo Di ca ngợi cô là “diễn viên thiên tài hành động hoàn toàn bằng trực giác”. Sau năm 2006, cô vắng bóng trong showbiz.

Cô kết hôn với tài tử Lưu Thanh Vân năm 1998. Lúc mới yêu, Lưu Thanh Vân vẫn chưa nổi tiếng, từng kiếm sống bằng nghề đưa thư, thua xa Quách Ái Minh về mọi mặt. Tuy nhiên, hai ngôi sao chứng minh được tình yêu chiến thắng tất cả. Họ vẫn hạnh phúc sau hơn hai thập niên bên nhau.

Khi được vinh danh tại Giải thưởng Điện ảnh 2015, Lưu Thanh Vân gửi lời cảm ơn đến bà xã: “Mỗi khi anh lái tàu vũ trụ và bay đến một nơi nào đó, em luôn có cách đưa anh trở lại Trái Đất an toàn. Cảm ơn em".

Hoa hậu Hong Kong 1992 Lư Thục Nghi

Hoa hậu Hong Kong 1992 Lư Thục Nghi. Ảnh: YouTube.

Lư Thục Nghi không tham gia showbiz sau khi giành được vương miện năm 1992. Thay vào đó, cô lựa chọn trở thành hậu phương cho nam ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong Lý Khắc Cần. Theo Sundaykiss, chuyện tình của Lư Thục Nghi và Lý Khắc Cần bắt nguồn từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1992. Lý Khắc Cần thậm chí viết tặng người đẹp ca khúc You Are My Sun. Năm 2006, hai người kết hôn. Họ có với nhau 2 con trai. Hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ.

Ở tuổi trung niên, Lư Thục Nghi vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung. Cô chú trọng rèn luyện cơ thể, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao như chơi golf, đi bộ đường dài... Ngoài ra, cô dành nhiều thời gian để ở cạnh các con.

Hoa hậu Hong Kong 1993 Mạc Khả Hân

Mạc Khả Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1993. Ảnh: SCMP.

Như nhiều nàng hậu khác, Mạc Khả Hân lấn sân sang lĩnh vực truyền hình sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1993 nhưng không để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Sau khi chuyển hướng kinh doanh vào những năm 2000, người đẹp họ Mạc gặt hái được nhiều thành công. Cô làm việc tại công ty tư vấn hình ảnh và cũng tham gia vào ngành rượu vang.

Theo Bastillepost, Mạc Khả Hân cống hiến nhiều cho công việc từ thiện. Cô là chủ tịch của Wai Yin Association - tổ chức từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn, đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục cho trẻ em.

Về đời tư, Mạc Khả Hân hẹn hò nam diễn viên Phương Trung Tín năm 1996 và kết hôn năm 2008. Thời điểm đó, truyền thông Hong Kong đưa tin cặp đôi cưới chạy bầu.

Hoa hậu Hong Kong 1994 Đàm Tiểu Hoàn

Hoa hậu Hong Kong 1994 Đàm Tiểu Hoàn. Ảnh: YouTube.

Đàm Tiểu Hoàn học tập ở Anh và là tiếp viên hàng không trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu. Sau chiến thắng, cô bắt đầu sự nghiệp ở TVB, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, còn thử sức với công việc dẫn chương trình, ca sĩ. Một số tác phẩm đáng chú ý của Đàm Tiểu Hoàn là Night Journey và Nothing to Declare.

Cô có thời gian yêu biên đạo múa Sunny Wong. Từ đó, người đẹp ít xuất hiện trên màn ảnh kể từ đó. Theo Headline, cô bắt đầu kinh doanh thực phẩm sau khi chia tay Wong năm 2002.

Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với Eric Choi năm 2007. Nhờ sự hỗ trợ của chồng, cô lần lượt mở tiệm Papercraft Store năm 2013 và cửa hàng đồ ăn nhanh JarGor năm 2014 – sau này phát triển thành chuỗi sáu cửa hàng đồ ăn nhanh và nhà hàng Café de JarGor. Sau này, do vướng phải lùm xùm chính trị, cô chuyển đến Canada sinh sống.

Hoa hậu Hong Kong 1995 Dương Uyển Nghi

Hoa hậu Hong Kong 1995 Dương Uyển Nghi. Ảnh: YouTube.

Theo Sundaymore, Dương Uyển Nghi học báo chí trước khi trở thành Hoa hậu Hong Kong 1995. Sau đăng quang, cô làm việc đúng chuyên ngành, trở thành người dẫn chương trình. Cô đảm nhận phóng sự của TVB về Olympic 1996 ở Atlanta. Ngoài ra, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, bao gồm Hồ sơ trinh sát III và Plain Love II.

Năm 2003, cô kết hôn với doanh nhân Wong Shuai-fun (Simon). Từ đó, người đẹp hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Năm 2018, công việc kinh doanh của ông Wong thất bại, Dương Uyển Nghi luôn sát cánh bên chồng. Cô thậm chí bán vương miện với giá 514.600 USD để giúp chồng vượt qua khó khăn. Hiện tại, người đẹp sống cùng chồng và con trai, con gái tại Mỹ.

Hoa hậu Hong Kong 1996 Lý San San

Hoa hậu Hong Kong 1996 Lý San San. Ảnh: SCMP.

Lý San San chỉ mới 18 tuổi khi tham gia cuộc thi. Ngay sau chiến thắng, cô có vai diễn đầu tay trong Truy tìm bằng chứng (1997), với vai nữ thứ. Năm 1998, cô tham gia Liệt hỏa hùng tâm và bén duyên với tài tử hơn 12 tuổi Tiền Gia Lạc. Mối quan hệ “phim giả tình thật” kéo dài 9 năm thì kết thúc. Theo Elle, Tiền Gia Lạc muốn ổn định cuộc sống và cầu hôn Lý San San nhưng người đẹp chưa sẵn sàng.

Năm 2019, Lý San San bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. May mắn, cô vượt qua được và chia sẻ kinh nghiệm trên trang Facebook của tổ chức từ thiện Anh Quỹ Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Foundation). Dù chưa hoàn toàn phục hồi, Lý San San dần lấy lại cân bằng. Cô thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân trên Instagram.

Hoa hậu Hong Kong 1997 Ông Gia Tuệ

Hoa hậu Hong Kong 1997 Ông Gia Tuệ. Ảnh: SCMP.

Năm 1997, Ông Gia Tuệ từ Vancouver bay về Hong Kong (Trung Quốc) tham gia cuộc thi sắc đẹp và đạt danh hiệu cao nhất. Người đẹp không gia nhập showbiz mà lựa chọn trở thành bà chủ gia đình.

Hai năm sau đăng quang, cô kết hôn với Wu Youzheng, người sáng lập công ty nệm Haima kiêm chủ tịch của Tập đoàn hóa chất Qihai. Theo HK01, Ông Gia Tuệ có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con trai. Cô thường xuyên cùng chồng tham gia các sự kiện trong giới kinh doanh. Trên Instagram, cô chia sẻ nhiều về cuộc sống xa hoa, giàu có.

Hoa hậu Hong Kong 1998 Hướng Hải Lam

Hoa hậu Hong Kong 1998 Hướng Hải Lam. Ảnh: YouTube.

Hướng Hải Lam tham gia Hoa hậu Hong Kong 1998 do được mẹ khuyến khích tích cực trải nghiệm mới và mở rộng tầm nhìn. Cô không ngờ đến chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Hong Kong (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Sau đó, cô thuận lợi trở thành diễn viên. Công chúng đón nhận người đẹp nhờ các vai diễn trong Dương Quý Phi, Golden Faith và Quyền lực đen tối... Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của cô là nhân vật phản diện trong phim truyền hình Love Is Beautiful (2000).

Hướng Hải Lam rời khỏi showbiz trong một thời gian do gặp khó khăn. Năm 2015, cô tái xuất nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Gần đây, cô trở lại trong Hoa hậu Hong Kong 2022.

Sự nghiệp giải trí cầm chừng, đổi lại mỹ nhân họ Hướng gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh trang sức và bất động sản. Hiện, nàng hậu vẫn độc thân ở tuổi 48.

Giống đàn chị Mạc Khả Hân, Hướng Hải Lam có thời gian giữ chức chủ tịch tổ chức từ thiện Wai Yin Association.

Hoa hậu Hong Kong 1999 Quách Thiện Ni

Hoa hậu Hong Kong 1999 Quách Thiện Ni. Ảnh: YouTube.

Quách Thiện Ni là Hoa hậu Hong Kong mang hai dòng máu Anh và Trung Quốc. Cô không may mắn từ bé vì mẹ bỏ đi khi cô mới 5 tuổi, cha nghiện rượu. Dù vậy, Quách Thiện Ni không từ bỏ bản thân, tự mình gây dựng sự nghiệp thành công trong showbiz.

Tuy nhiên, cô không may mắn về đường tình duyên. Cô từng có những mối quan hệ không thành với các bạn diễn

Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm của cô cũng đầy thăng trầm, để lại một chuỗi các mối quan hệ không thành với các bạn diễn Ôn Triệu Luân và Đào Đại Vũ trong từ Ngưu lang chức nữ (2002) và Cảnh sát mới ra trường (2007).

Năm 2010, khi quay phim Cung tỏa tâm ngọc, cô thành đôi với đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Chu Thiếu Kiệt. Họ nên duyên vợ chồng một năm sau đó. Năm 2012, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Từ đó, cô Quách Thiện Ni trở thành bà mẹ toàn thời gian.

Quách Thiện Ni trở lại đóng phim vào năm 2015 với tác phẩm Dearest Anita (2018). Phim mang về cho cô giải thưởng tại Liên hoan phim Trung Quốc Vancouver lần thứ 7. Cô cũng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Inevitable năm 2022.

Quách Thiện Ni vừa có sự nghiệp thành công, vừa có gia đình hạnh phúc. Ảnh: IG.

Theo SCMP