Đêm chung kết Miss Universe 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Jennifer Barreto, đại diện Puerto Rico. Người đẹp 27 tuổi vượt qua 115 thí sinh, mang về chiếc vương miện thứ sáu cho quốc gia vùng Caribe. Tuy nhiên, niềm vui đăng quang nhanh chóng đi kèm những ý kiến trái chiều từ cộng đồng yêu sắc đẹp quốc tế.

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất là việc Jennifer Barreto trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn và có con giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ. Cô hiện là mẹ của một bé gái. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử cuộc thi, đồng thời phản ánh sự thay đổi về tiêu chí lựa chọn thí sinh của tổ chức Miss Universe.

Jennifer Barreto sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Jennifer Barreto bên chồng và con gái sau đăng quang.

Từ năm 2023, Miss Universe chính thức bãi bỏ quy định loại trừ phụ nữ đã kết hôn, từng kết hôn hoặc có con. Thay đổi này mở rộng cơ hội tham gia cuộc thi cho nhiều nhóm phụ nữ, thay vì giới hạn đối tượng dự thi trong khuôn mẫu trước đây.

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng việc mở rộng tiêu chí dự thi làm thay đổi bản chất của cuộc thi sắc đẹp truyền thống. Có ý kiến cho rằng phụ nữ đã lập gia đình, làm mẹ hoặc người chuyển giới nữ có thể tham gia những sân chơi riêng phù hợp với nhóm đối tượng của mình.

Ở chiều ngược lại, nhiều người ủng hộ cho rằng tình trạng hôn nhân hay việc làm mẹ không nên là rào cản để phụ nữ theo đuổi ước mơ. Việc mở rộng điều kiện dự thi cũng giúp Miss Universe phản ánh đa dạng hơn những vai trò, trải nghiệm và lựa chọn trong cuộc sống của phụ nữ hiện đại.

Jennifer Barreto từng bày tỏ quan điểm rằng trở thành người vợ, người mẹ không đồng nghĩa với việc phụ nữ phải từ bỏ bản sắc cá nhân, sự nghiệp hay những khát vọng riêng. Theo cô, các vai trò trong gia đình không phải rào cản mà có thể trở thành động lực để mỗi người tiếp tục phát triển và khẳng định giá trị bản thân.

Tân hoa hậu cũng cho biết cô lựa chọn lắng nghe những ý kiến khác nhau nhưng không để chúng chi phối sự tự tin hay giá trị của mình. Với Jennifer, điều quan trọng là mỗi người cần hiểu rõ bản thân, biết mình muốn gì và không đánh mất niềm tin trước những đánh giá từ bên ngoài.

Tân hoa hậu bị chê trả lời ứng xử giống AI

Phần thi ứng xử của Jennifer Barreto gây ý kiến trái chiều.

Chiến thắng của Jennifer Barreto gây nhiều tranh luận.

Bên cạnh tranh luận về tiêu chí dự thi, phần trả lời ứng xử của Jennifer Barreto cũng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong phần thi Top 5, người đẹp Puerto Rico nhận câu hỏi về giá trị nhân văn quan trọng nhất mà con người cần gìn giữ khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Cô cho rằng AI đã và sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng con người cần sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, đồng thời không đánh mất những giá trị cốt lõi của mình.

Một số khán giả nhận xét câu trả lời của Jennifer thiếu dấu ấn cá nhân, có cách diễn đạt giống nội dung do chatbot AI tạo ra. Trên mạng xã hội, cô thậm chí bị gọi bằng biệt danh "Miss ChatGPT". Một số ý kiến khác cho rằng phần thể hiện của đại diện Cộng hòa Dominica, Venezuela, Philippines và New Zealand thuyết phục hơn.

Việc cuộc thi được tổ chức tại Puerto Rico cũng khiến chiến thắng của Jennifer bị đặt dấu hỏi về lợi thế sân nhà. Trong chung kết, các đại diện châu Mỹ, châu Á gần như vắng mặt trong top 30, top 12. Trong khi đó, các đại diện Mỹ Latinh chiếm ưu thế.

Sau chung kết, trang Miss Universe Korea Updates đăng tải bài viết bày tỏ sự thất vọng trước kết quả của đại diện Hàn Quốc Kim Yurim. Người đẹp được một số chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trước cuộc thi nhưng không lọt vào top 30.

Theo nội dung bài đăng, các thí sinh châu Á gặp bất lợi trong vòng phỏng vấn kín do ban tổ chức không bố trí phiên dịch viên. Thay vào đó, họ phải tự kết nối với phiên dịch qua FaceTime. Đường truyền mạng không ổn định khiến cuộc trao đổi thường xuyên bị gián đoạn, trong khi thời gian phỏng vấn chỉ khoảng ba phút.

Bài đăng cho rằng những trục trặc kỹ thuật này khiến thí sinh mất thời gian xử lý kết nối, ảnh hưởng đến khả năng truyền tải quan điểm và thể hiện bản thân trước ban giám khảo. Các đại diện được nhắc đến gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia.

Trang này đồng thời phản ánh sự khác biệt trong khâu chuẩn bị cho phần thi áo tắm. Theo đó, các thí sinh khu vực Mỹ Latinh được lựa chọn trang phục sớm hơn, có thêm thời gian thử, điều chỉnh và tập luyện. Trong khi đó, các đại diện châu Á không có điều kiện chuẩn bị tương tự.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trong cộng đồng sắc đẹp, làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và sự công bằng giữa các thí sinh.

Miss Universe 2026 là mùa giải kỷ niệm 75 năm cuộc thi, nhưng cũng tiếp tục đối diện nhiều tranh cãi liên quan đến kết quả, quy trình tổ chức và những bất đồng trong nội bộ. Sau một mùa giải nhiều biến động, những phản ứng trái chiều lần này tiếp tục đặt ra áp lực đối với ban tổ chức trong việc bảo đảm tính minh bạch, chuyên nghiệp và uy tín của đấu trường sắc đẹp lâu đời.