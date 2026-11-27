Không chỉ có tình yêu lãng mạn hay những màn đấu trí căng thẳng, phim Hàn còn sở hữu nhiều tác phẩm kỳ ảo với thế giới quan độc đáo, kết hợp thần thoại, siêu nhiên và những câu chuyện vượt khỏi giới hạn thực tại. Nếu yêu thích những mối tình định mệnh, nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt hay hành trình xuyên qua các thế giới, 5 bộ phim dưới đây là lựa chọn đáng thử.

1. Yêu Tinh

Nhắc đến những bộ phim kỳ ảo đình đám của Hàn Quốc, Yêu Tinh gần như luôn là cái tên được nhắc đầu tiên. Phim xoay quanh Kim Shin (Gong Yoo), một vị tướng tài ba bị nhà vua sát hại và mang lời nguyền bất tử. Muốn kết thúc cuộc đời kéo dài hàng trăm năm, anh phải tìm được cô dâu yêu tinh có khả năng rút thanh kiếm đang cắm trên ngực mình.

Cuộc sống của Kim Shin thay đổi khi gặp Ji Eun Tak (Kim Go Eun), cô gái có thể nhìn thấy linh hồn và tự nhận mình là cô dâu định mệnh của anh. Cùng lúc đó, anh phải sống chung nhà với thần chết Wang Yeo (Lee Dong Wook), tạo nên những màn đối đáp vừa hài hước vừa thú vị.

2. Vì Sao Đưa Anh Tới

Ra mắt năm 2013, Vì Sao Đưa Anh Tới là một trong những bộ phim góp phần đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á. Phim kể về Do Min Joon (Kim Soo Hyun), người ngoài hành tinh mắc kẹt trên Trái Đất hơn 400 năm. Sở hữu ngoại hình không thay đổi theo thời gian và nhiều năng lực đặc biệt, anh luôn giữ khoảng cách với con người để chờ ngày trở về hành tinh của mình.

Thế nhưng, kế hoạch ấy bị đảo lộn khi Min Joon gặp Cheon Song Yi (Jeon Ji Hyun), nữ minh tinh nổi tiếng nhưng có tính cách thẳng thắn, đôi khi ngốc nghếch và thích gây rắc rối. Từ những cuộc chạm mặt bất đắc dĩ, cả 2 dần nảy sinh tình cảm. Trớ trêu là thời điểm Min Joon chuẩn bị rời Trái Đất cũng chính là lúc anh nhận ra mình không muốn chia xa người con gái ấy.

3. Khách Sạn Ma Quái

Nếu muốn tìm một bộ phim có không khí huyền bí nhưng vẫn đậm chất lãng mạn, Khách Sạn Ma Quái là lựa chọn nổi bật. IU vào vai Jang Man Wol, bà chủ xinh đẹp, kiêu kỳ và có phần khó chiều của khách sạn Del Luna. Khách sạn này không phải nơi dành cho người sống mà là điểm dừng chân của những linh hồn chưa thể rời khỏi trần thế vì còn vướng bận tâm nguyện.

Vì tội lỗi gây ra từ hàng nghìn năm trước, Man Wol bị mắc kẹt tại khách sạn cho đến khi gặp Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), chàng quản lý tài năng nhưng lại rất sợ ma. Từ đó, anh bị cuốn vào thế giới của những vị khách đặc biệt, mỗi người mang theo một câu chuyện và nỗi tiếc nuối riêng. Qua từng cuộc chia tay, quá khứ đau thương của Man Wol cũng dần được hé lộ.

4. Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly mang đến một góc nhìn hiện đại về truyền thuyết hồ ly 9 đuôi. Lee Yeon (Lee Dong Wook) từng là thần núi, nay sống giữa thế giới loài người và chuyên trừng trị các sinh vật siêu nhiên gây họa. Anh chờ đợi người mình yêu từ hàng trăm năm trước chuyển kiếp, không ngờ lại gặp Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), nữ đạo diễn chương trình chuyên điều tra những câu chuyện kỳ bí có ngoại hình giống hệt người tình cũ.

Ji Ah không phải cô gái yếu đuối chờ được bảo vệ, cô thông minh, gan dạ và luôn chủ động tìm kiếm sự thật về thân thế của mình. Cuộc gặp gỡ giữa 2 người nhanh chóng kéo họ vào cuộc đối đầu với những thế lực siêu nhiên, đặc biệt là Imoogi - kẻ thù có mối liên hệ sâu sắc với quá khứ của Lee Yeon.

5. W: Hai Thế Giới

Không khai thác thần tiên hay ma quỷ, W: Hai Thế Giới tạo dấu ấn bằng ý tưởng xuyên không giữa đời thực và thế giới truyện tranh. Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) là bác sĩ thực tập, con gái của một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng. Trong lúc tìm kiếm người cha mất tích, cô bất ngờ bị kéo vào bộ truyện W và cứu sống Kang Chul (Lee Jong Suk), nhân vật chính sở hữu tài năng bắn súng xuất chúng, từng giành huy chương vàng Olympic.

Từ đây, Yeon Joo liên tục di chuyển giữa 2 thế giới, còn Kang Chul dần nhận ra cuộc đời mình chỉ là một câu chuyện được người khác sáng tạo. Khi ranh giới giữa thực tại và hư cấu bị phá vỡ, cả 2 phải tìm cách thay đổi số phận, đồng thời đối mặt với kẻ sát nhân bí ẩn đứng sau những biến cố trong bộ truyện.