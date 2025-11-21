Sắc vóc quyến rũ của Tân Hoa hậu hoàn vũ 2025 Lê Chi/VTC News, 18:10 21/11/2025 Chia sẻ Thích0 Tân Hoa hậu hoàn vũ Fátima Bosch (25 tuổi) gây thiện cảm với khán giả nhờ nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,75 m và vẻ đẹp hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng. 10 set đồ mùa đông quá đẹp của mỹ nhân Việt, không tham khảo là tiếc 5 mẫu áo khoác "đốn tim" gái Hàn: Ấm áp, sành điệu, phối cùng quần jeans hay chân váy đều hợp Giày đi với quần jeans: Phải chọn đúng 5 kiểu này thì mới sành điệu từng centimet Người đẹp Mexico Fátima Bosch, 25 tuổi, vượt qua 118 thí sinh để đăng quang Miss Universe lần thứ 74, sáng 21/11 ở Bangkok, Thái Lan. Chiến thắng của cô gây bất ngờ bởi trước đó Fátima Bosch không nằm trong dự đoán đoạt vương miện của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Fátima sở hữu chiều cao 1,74 m, gương mặt sắc sảo và phong thái tự tin. Tân hoa hậu hiện là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang, tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana ngành thiết kế thời trang và may mặc. Cô từng theo học tiếp tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti (Milan) và Học viện Lyndon (Vermont, Mỹ). Ngoài thời trang, Fátima đam mê tennis, cưỡi ngựa, hội họa và thơ ca. Theo truyền thông Mexico, mỹ nhân thuộc thế hệ Gen Z theo đuổi lối sống lành mạnh, tích cực. Tháng 9/2025, cô giành vương miện Miss Universe Mexico 2025 trong đêm chung kết tổ chức tại thành phố Zapopan, bang Jalisco. Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là mùa giải nhiều sóng gió. Chỉ vài ngày sau khi khởi động (từ 2/11), cuộc thi vướng hàng loạt tranh cãi, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Fátima và ông Nawat Itsaragrisil – giám đốc sản xuất chương trình. Sau vụ việc, Fátima thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi không hối tiếc khi lên tiếng. Tôi không phải con búp bê chỉ biết làm đẹp theo yêu cầu. Tôi đến cuộc thi để đại diện cho tiếng nói của mọi phụ nữ đang đấu tranh vì mục tiêu của mình.” Ở vòng thi quyết định, Fátima Bosch nhận được câu hỏi: “Theo quan điểm của bạn, đâu là những thử thách để trở thành người phụ nữ của năm 2025? Bạn sẽ sử dụng danh hiệu Miss Universe thế nào để tạo sự an toàn cho phụ nữ trên thế giới?” Cô trả lời đầy thuyết phục: “Nếu trở thành Miss Universe, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ người khác, tạo ra thay đổi. Chúng tôi là những người phụ nữ có khả năng viết lại lịch sử". Thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng về nữ quyền và khả năng tạo tác động của phụ nữ đã giúp Fátima bứt phá trong chặng cuối, ghi điểm tuyệt đối với ban giám khảo và khán giả. Người đẹp từng chia sẻ rằng tuổi thơ của mình không hề dễ dàng khi phải đối mặt với việc bị bạn bè bắt nạt vì mắc chứng Khó đọc (Dyslexia) và Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), theo The News International. Trả lời Hola, Fátima Bosch cho biết chính những trải nghiệm này thôi thúc cô nỗ lực mạnh mẽ hơn và mong muốn dùng tiếng nói của một hoa hậu để mang lại cơ hội giúp đỡ những người từng hoặc đang bị bắt nạt, cũng như những ai gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo vtcnews.vn Copy link 11/21/2025 14:36 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/sac-voc-quyen-ru-cua-tan-hoa-hau-hoan-vu-2025-ar988479.html Nếu chỉ được mua 5 món đồ dưỡng da, đây sẽ là 5 thứ cơ bản mà tôi cho là nhất định phải có Chia sẻ Thích0 Thời trang