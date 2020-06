Hoa hậu H’Hen Niê gói trọn tình thương trong ngôi nhà mới xây cho bố mẹ

Từng thiết kế, vật liệu được H'Hen Niê chọn lựa như cách ghi dấu sự chăm chút dành cho gia đình, sự thấu hiểu nhu cầu và sở thích của từng thành viên. Hãy cùng tìm hiểu người đẹp đã có những bí quyết gì cho một không gian sống hạnh phúc nhé.



Thiết kế hài hòa và gắn liền với văn hóa địa phương

"Gia đình H’Hen thuộc tuýp người truyền thống, bản thân mình cũng rất yêu nền văn hóa đậm chất núi rừng của mình. Vậy nên ngôi nhà của H’Hen cho bố mẹ phải thể hiện được nét kiến trúc bản địa đó.", H'Hen cho biết.

Cô cũng chia sẻ về 3 tiêu chí của một căn nhà lý tưởng với mình, đó là an toàn cho sức khỏe gia đình, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và thể hiện được phong cách của mình. Chính vì thế, H’Hen rất chú trọng trong việc tìm chọn những vật liệu vừa đảm bảo được tính hiện đại của căn nhà, vừa hợp với phong cách đất trời Tây Nguyên thông qua không gian sống nhiều cây xanh, đón nắng và gió tự nhiên cùng chất liệu gỗ.

Sự kết hợp giữa văn hoá địa phương với không gian sống nhiều cây xanh

Gỗ là chất liệu tạo nên nét đẹp riêng theo văn hóa của một ngôi nhà Ê Đê. Tuy nhiên, sản phẩm này có giá thành cao và đòi hỏi gia chủ dành thời gian bảo dưỡng để tránh xuống cấp. Để bố mẹ không phải vất vả ở khâu bảo quản, Hen đã chọn thanh xi măng giả gỗ SCG Smartwood để làm thanh lam tránh nắng và gió. "Thanh giả gỗ rất bền nên mình cũng yên tâm khi sử dụng chúng làm tấm lam làm mát cho phần thiết kế ngoại thất mà không sợ hư hỏng", H'Hen cho biết. Bên cạnh thanh xi măng giả gỗ, ngói màu SCG còn là sự lựa chọn tinh tế của H'Hen khi chọn gam màu nâu đồng, mang cảm hứng từ vùng đất đỏ bazan, phù hợp với phong cách bản địa mà cô hướng đến cho ngôi nhà mới. Ngoài ra, sản phẩm gạch lát Prime cũng được cô tin dùng vì chất lượng vượt trội và tính thẩm mỹ cao, từng viên gạch toát lên vẻ sang trọng cho không gian sống nhưng vẫn phù hợp với phong cách núi rừng Tây Nguyên.

Ngôi nhà chăm sóc cho người lớn tuổi

Tiêu chí sức khỏe luôn là một trong những quan tâm hàng đầu của người đẹp Ê Đê, kể cả trong khâu lựa chọn vật liệu xây dựng cho ngôi nhà. H'Hen chia sẻ sự lưu tâm của mình: "Một không gian sống chất lượng cần đảm bảo được sự thoải mái lẫn an toàn cho các thành viên, nhất là gia đình có con nhỏ hoặc người cao tuổi. Lựa chọn vật liệu an toàn cho sức khỏe của bố mẹ chính là cách H’Hen thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của mình dành cho gia đình."

Theo nhiều nghiên cứu, dụng cụ nhà vệ sinh là môi trường sinh sôi của rất nhiều vi khuẩn, sinh vật có hại cho sức khỏe, đặc biệt là với những người có đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ em. Chính vì thế, H'Hen chọn bồn cầu có lớp kháng khuẩn để mang lại sự an toàn tốt nhất cho bố mẹ. Đồng thời, H'Hen cũng cẩn thận lắp đặt hệ thống gạch chống trơn cho cả căn nhà để hạn chế tối đa các rủi ro tai nạn do trơn trượt. Nhờ đó, dù phải bận bịu công việc không thường xuyên ở cùng gia đình, người đẹp vẫn yên tâm bố mẹ đang sống thoải mái và an toàn.

H’Hen tin dùng thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng – Xi măng SCG

Ngôi nhà ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè

Hơn ai hết, H'Hen Niê thấu hiểu được để có một ngôi nhà đi cùng năm tháng, vật liệu xây dựng phải đảm bảo được độ bền dưới thời tiết núi rừng Tây Nguyên trong thời gian dài. Thay thế mái tôn ồn ào và thường xuyên hồi hộp với chuyện thấm dột, ngói màu SCG được lòng cả gia đình H'Hen không chỉ ở khả năng chống chịu gió núi, mưa rừng, bền vững với thời gian mà còn mang vẻ đẹp đơn giản, tinh tế phù hợp với các gia đình Việt hiện đại.

Mùa hè sắp đến cũng là lúc Đắk Lắk bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt đặc trưng ở vùng cao. Chính vì thế, khả năng làm mát trở thành một tiêu chí không thể bỏ qua của H'Hen Niê trong việc tìm chọn vật liệu xây dựng. Trong căn nhà mới, H'Hen đã thể hiện sự chu đáo của người con thông qua việc đảm bảo cho bố mẹ một không gian sống không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường. Các giải pháp làm mát từ trần nhựa thông gió cùng bộ thông gió trên mái của SCG giúp căn nhà mát mẻ nhờ vào việc lưu chuyển liên tục luồng không khí tự nhiên mà không cần phụ thuộc nhiều vào điều hòa. Bên cạnh đó, tấm cách nhiệt và hệ thống lam che nắng SCG cũng giúp ngăn cản nhiệt hấp thụ từ trên mái, cũng như xung quanh ngôi nhà, giúp không khí trong nhà mát mẻ hơn. "Bố mẹ lớn tuổi rồi nên nhiều khi thời tiết thay đổi dễ làm bố mẹ cảm lạnh. Mái ngói mới giúp căn nhà thông thoáng và dễ chịu hẳn, bố mẹ mình cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn", H'Hen chia sẻ.

Không gian sống thoải mái và sang trọng của gia đình Hoa hậu

Đằng sau mỗi ngôi nhà cho người thân yêu là cả tấm lòng được xây nên từ những vật liệu đảm bảo sức khỏe, an toàn và nâng tầm chất lượng cuộc sống của từng thành viên trong tương lai. Tập đoàn SCG đã cùng đồng hành, giúp H'Hen Niê tự tay chọn những vật liệu tốt nhất để dựng xây không gian sống hạnh phúc. Bằng tổ ấm mới, H'Hen không chỉ báo hiếu được với bố mẹ mà qua đó, người đẹp chắc hẳn sẽ lại có thêm một nơi đi để trở về và gắn bó với gia đình thân yêu.