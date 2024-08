Hoa hậu H'Hen Niê chịu đau khi hóa thành cây trong MV về môi trường

Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện trong MV âm nhạc kêu gọi trồng rừng mang tên S.H.E (Save Her Earth) . Ca khúc mở đầu chuỗi sản phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường, hành tinh sống, do ca - nhạc sỹ Ssay Huỳnh sáng tác.

“Ban đầu khi nhận được lời mời, tôi nghĩ đây là dự án về môi trường nên quyết định chung tay chứ chưa biết vai trò của mình sẽ thế nào”, cô nói.

Trong MV này, H'Hen Niê mang đến tạo hình độc đáo khi hóa thân thành cây. Nàng hậu phải chịu đau và mất nhiều giờ để hóa trang. Cô cũng thực hiện cảnh bị nhốt trong lồng kính, treo lơ lửng trên không.

H'Hen Niê mất nhiều giờ để hoá trang.

Nàng hậu thực hiện những cảnh bay trong MV.

Thời gian qua, H'Hen Niê có nhiều hoạt động truyền cảm hứng cho sống xanh và bảo vệ môi trường, điển hình là việc tham gia trồng cây gây rừng. Vì có chung tình yêu dành cho thiên nhiên và muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 quyết định nhận lời đồng hành cùng nhạc sỹ Ssay Huỳnh trong dự án lần này với vai trò nữ chính.

“Mọi người hỏi tôi rằng tại sao lại hay đi trồng rừng, tôi nghĩ nó xuất phát từ chính bản thân mình. Tôi hay trăn trở với thiên nhiên. Tôi nhận ra rằng những nơi nào có rừng thì ở đó rất vững chắc. Còn những nơi sạt lở thường ít cây cối. Trước đây tôi tham gia nhiều hoạt động quan tâm đến phụ nữ, trẻ em và trong thời gian tới tôi muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động về môi trường” , cô chia sẻ.

H'Hen Niê cho biết từ giờ đến cuối năm 2024, cô vẫn tiếp tục thực hiện những sứ mệnh cộng đồng, cụ thể là trồng thêm 1ha rừng, xây dựng 7 thư viện, nâng tổng số thư viện mà H'Hen Niê hỗ trợ lên con số 14.

H'Hen Niê và nhạc sĩ Ssay Huỳnh.

Nhạc sỹ Ssay Huỳnh cho biết lúc đầu H'Hen Niê góp giọng trong ca khúc. Tuy nhiên, sau thu âm, cô tự thấy không tốt nên cắt bỏ. Nhạc sỹ chỉ giữ lại một phần nhỏ của cô ở cao trào bài hát.

Nói thêm về dự án của mình, nam nhạc sỹ chia sẻ, S.H.E đến với anh một cách tình cờ trong giai đoạn bản thân phải đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống. Khi đó, anh chọn cùng những người bạn vào rừng khám phá. Từ những trải nghiệm có được trong chuyến hành trình này, Ssay Huỳnh quyết định thực hiện một ca khúc mang thông điệp bảo vệ môi trường với hy vọng mọi người có cái nhìn chân thật về tình trạng biến đổi khí hậu, từ đó khuyến khích hành động vì môi trường.

“Tôi mong muốn sau dự án, bài hát sẽ được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, tạo được sự yêu mến cho khán giả với âm nhạc đề tài môi trường. Tôi cũng mong sẽ thu hút thêm nhiều nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng lớn tham gia dự án. Tôi hy vọng sẽ trồng được thêm nhiều cây xanh và có nhiều show diễn để đầu tư cho dự án phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong 5 năm tới” , anh nói thêm.

Ngoài H'Hen Niê, MV còn có sự góp mặt của một số nghệ sỹ khác như nhạc sỹ Nguyễn Minh Cường, ca sỹ Nguyễn Kiều Oanh, diễn viên Võ Đăng Khoa, Vinh Râu...

MV "S.H.E (Save Her Earth)" - Ssay Huỳnh và H'Hen Niê.

Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang, quê Bình Định. Anh từng lọt Top 10 chương trình Bài hát Việt 2012 , trở thành hiện tượng mạng với MV Tan trong vô vọng , viết nhạc cho series Lala School và Rap Việt 2.